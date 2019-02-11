超可怕～這兩種保養品一起用 保證臉會爛掉！

2019-02-11 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



身為女人，每天保養是必備步驟，但在使用之前，有仔細看過每種保養品的成分嗎？其實有些保養品的成分，彼此會互斥，甚至會讓效用減低，因此是不能夠在同一次保養中使用的，其中又以美白、抗老類的產品最多。

只要保養品有功效，其實就是有添加其他成分，但部分成分之間，若是同時使用，可能會產生反效果，到底哪些不能混用呢？

煙酰胺Nicotinamide＋水楊酸Salicylic acid或果酸Fruit acid

我們都知道「煙酰胺」是美白界不可或缺的一項聖品，具有美白、提亮、抗氧化的效果，只要皮膚的耐受程度夠，誰用都說好！

但它有一個狀況不可忽視，煙酰胺在PH值較低（強酸）的環境下，會轉化為菸鹼酸（維生素B3），而酸類的產品可能會刺激皮膚，甚至讓敏感肌膚有不適的症狀出現。

所以在使用煙酰胺＋酸類的組合，可能會使皮膚承受力較低的人，出現泛紅、癢、腫、過敏等現象，導致爛臉。

這些成分可能會出現在哪些產品：精華液、化妝水、乳液、面膜

煙酰胺＋維他命C

煙酰胺可以美白，維他命C當然也是美白聖品。所以雙管齊下效果會加倍？如果妳這麼想，就要倒大楣了。

把兩種混在一起使用，不僅沒有效果加倍，還可能會導致皮膚灼傷，上述有提到，在PH值較低的環境下，煙酰胺會形成菸鹼酸，而高濃度的維他命C也呈現酸性，如果把它們疊加使用，大幅提升了刺激度。不僅皮膚會出現無法承受的狀況，美白效果更是大打折扣。

這些成分可能會出現在哪些產品：精華液、化妝水、眼霜、乳液、面膜

維生素A＋水楊酸Salicylic acid或果酸Fruit acid

維生素A(Vitamin A) 又稱做視黃醇，是很多抗衰老護膚產品的主要核心之一。維生素A同樣具有美白抗老效果，所以常用來做A酸的替代品。但是A類的維生素也是酸性的，並且「不好惹」。

一但維生素A與高濃度的酸，相遇產生的反應，不僅功效會被減弱，還會轉化成為A酸，兩個酸結合，打亂了皮膚的酸鹼平衡，反而會讓妳老得更快。另外，酸性過強，會導致皮膚更加乾燥、敏感，所以請勿輕易嘗試！

這些成分可能會出現在哪些產品：洗面乳、化妝水、精華液、面膜、乳液

水楊酸Salicylic acid+果酸Fruit acid

果酸學名α-羥基（AHAs），一般從檸檬酸、甘蔗、蘋果、等水果中萃取，主要作用是去角質、收缩毛孔。水楊酸學名β-羥基酸（BHA），是從天然生長的植物，如柳樹皮、冬青汁中提取的。主要作用是消炎殺菌、去黑頭、油脂和痘痘。

肯定會有人說，這組合也太棒了吧！簡直是神仙級CP！但就因為它們的組合太過「強」，所以千萬不可疊加使用。

因為兩者都有一定的刺激及破壞性，同時使用的話，酸性過高，容易破壞肌膚的保護屏障，反而導致泛紅、脫皮、冒痘痘，臉就會開始變爛。