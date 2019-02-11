最狂福袋！六福皇宮15萬元傢俱組 最低1.3萬帶走

2019-02-11 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



六福皇宮雖已在去年底正式熄燈，讓許多老顧客感到惋惜，隨著結束營業，業者將飯店使用的家飾寢具大出清，今明（2/11、2/12）兩日推出限定福袋，最低可用近1.3萬元入手價值15萬元的天夢之床床墊及沙發組。

六福皇宮去年熄燈前推出最後住房優惠，入住一晚就可以將房間內的家具、床墊都帶回家，限量35間客房，開賣當天半小時內就銷售完畢，可見熱門程度。看準消費者喜好，雖然已經熄燈，但針對剩下的家具、床墊等，近日特別成立五星級飯店特賣會粉絲團，推出五星級飯店家具萬元福袋活動，可用低於市價的價格將高價寢具帶回家。

六福集團表示，此次推出的五星級飯店家具萬元福袋活動，採以間計費，總共提供3種房型，每種房型有50到60間不等，總計有170間，內容包含天夢之床等級的床墊、床座、床頭櫃、沙發等，每間售價12,888元，於2月11日、12日早上10點到下午4點間採取現場抽籤制，依照房型抽房號，但不開放參觀及挑選，且須自行搬運，並且現場以現金支付。