扮成花和鮮奶油蛋糕 葛萊美紅毯造型大亂鬥

2019-02-11 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



2019葛萊美頒獎典禮登場，這場音樂盛會同樣也是處處充滿時尚看點，而且一個比一個敢穿。女神卡卡（Lady Gaga）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）、卡迪·B（Cardi B）等女星都選擇造型度超高的服裝作為典禮戰袍，讓大家一開工就有很多精彩的穿搭可欣賞。

女神卡卡選擇Celine銀色不對稱禮服，側邊的抓皺荷葉邊硬挺有型，搭配高衩裙擺舞台效果超強，她也再度用行動力挺設計師好友Hedi Slimane的作品。穿了一襲Balmain剛發表的高級訂製粉紅色平口禮服，凱蒂佩芮像是蛋糕上的芭比娃娃，看起來宛如鮮奶油層層堆疊的裙子有種很「美味」的感覺。珍妮佛洛佩茲則是氣勢驚人，Ralph & Russo白色寶石裝飾禮服非常貼身，展示她凹凸有致的身材曲線，再搭配一頂改良式的牛仔寬邊帽，巨星架式十足。