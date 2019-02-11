親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

說一句「過得比你們這些人好」 計程車司機遭開4槍命危

離譜！蘭嶼護理師搭黑鷹墜機 銓敘部拒發撫卹金

扮成花和鮮奶油蛋糕 葛萊美紅毯造型大亂鬥

2019-02-11 12:59聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

2019葛萊美頒獎典禮登場，這場音樂盛會同樣也是處處充滿時尚看點，而且一個比一個敢穿。女神卡卡（Lady Gaga）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）、卡迪·B（Cardi B）等女星都選擇造型度超高的服裝作為典禮戰袍，讓大家一開工就有很多精彩的穿搭可欣賞。

女神卡卡選擇Celine銀色不對稱禮服，側邊的抓皺荷葉邊硬挺有型，搭配高衩裙擺舞台效果超強，她也再度用行動力挺設計師好友Hedi Slimane的作品。穿了一襲Balmain剛發表的高級訂製粉紅色平口禮服，凱蒂佩芮像是蛋糕上的芭比娃娃，看起來宛如鮮奶油層層堆疊的裙子有種很「美味」的感覺。珍妮佛洛佩茲則是氣勢驚人，Ralph & Russo白色寶石裝飾禮服非常貼身，展示她凹凸有致的身材曲線，再搭配一頂改良式的牛仔寬邊帽，巨星架式十足。

卡迪·B更是把自己變成「被花吃了的女孩」，以Mugler在1998年發表的黑粉配色禮服以鮮花怒放的姿態再配上珍珠，華麗又誇張，搶鏡功力一流。Alicia Keys以一身紅色Giorgio Armani深V長袖禮服現身，復古又性感。凱莉珍娜（Kylie Jenner） 則穿了Balmain，露肩+手套設計展現獨特的性格。杜娃黎波（Dua Lipa）以Versace銀色曳地訂製禮服穿出耀眼隆重的典雅氣息。

杜娃黎波以Versace銀色曳地訂製禮服穿出耀眼隆重的典雅氣息。圖／摘自twit...
杜娃黎波以Versace銀色曳地訂製禮服穿出耀眼隆重的典雅氣息。圖／摘自twitter
分享
Alicia Keys以一身紅色Giorgio Armani深V長袖禮服現身，復...
Alicia Keys以一身紅色Giorgio Armani深V長袖禮服現身，復古又性感。圖／摘自IG
分享
凱莉珍娜則穿了Balmain，露肩+手套設計展現獨特的性格。圖／摘自twitte...
凱莉珍娜則穿了Balmain，露肩+手套設計展現獨特的性格。圖／摘自twitter
分享
珍妮佛洛佩茲則是氣勢驚人，Ralph & Russo白色寶石裝飾禮服非常貼身，展...
珍妮佛洛佩茲則是氣勢驚人，Ralph & Russo白色寶石裝飾禮服非常貼身，展示她凹凸有致的身材曲線，再搭配一頂改良式的牛仔寬邊帽，巨星架式十足。圖／摘自twitter
分享
凱蒂佩芮穿Balmain剛發表的高級訂製粉紅色平口禮服，像是蛋糕上的芭比娃娃，看...
凱蒂佩芮穿Balmain剛發表的高級訂製粉紅色平口禮服，像是蛋糕上的芭比娃娃，看起來宛如鮮奶油層層堆疊的裙子有種很「美味」的感覺。圖／摘自twitter
分享
女神卡卡選擇Celine銀色不對稱禮服，側邊的抓皺荷葉邊硬挺有型，搭配高衩裙擺舞...
女神卡卡選擇Celine銀色不對稱禮服，側邊的抓皺荷葉邊硬挺有型，搭配高衩裙擺舞台效果超強。圖／摘自twitter
分享
卡迪·B更是把自己變成一朵花，以Mugler在1998年發表的黑粉配色禮服以鮮花...
卡迪·B更是把自己變成一朵花，以Mugler在1998年發表的黑粉配色禮服以鮮花怒放的姿態再配上珍珠，華麗又誇張，搶鏡功力一流。圖／摘自IG
分享

時尚

相關新聞

一起來找「ㄓㄨ」隊友！鉄火牛排2人同行1人半價

2019-02-11 12:59

情人節最佳示愛方式！HUBLOT以透明腕表呈現心意

2019-02-11 12:21

共用護唇膏、試擦口紅 當心皰疹吻上唇

2019-02-11 11:34

營養師教學 手做低熱量高纖五彩湯圓

2019-02-11 10:37

快衝！萊爾富1元大杯美式咖啡 預計中午前換完

2019-02-11 10:33

超商開工咖啡優惠懶人包！萊爾富1元大熱美各店100杯

2019-02-11 08:10

面膜敷太久會長皺紋 關於敷面膜的5大常識必知道！

2019-02-10 20:10

商品沒結帳防盜門會嗶嗶叫？店員曝：不一定呀～

2019-02-10 20:00

小S掏「愛心」表白 情人節送這款包就對了！

2019-02-10 18:52

Dyson送情人節客製好禮！指定買這個組合最優惠

2019-02-10 16:43

英倫超正帶貨女王 成為皇室愛牌首位代言人

2019-02-10 14:05

昆凌機場大秀美腿 力拚Krystal征戰紐約時裝周

2019-02-10 12:50

開工小確幸！小七全品項第二杯半價、全家美式買一送一

2019-02-10 12:29

林依晨逆齡新神器　香奈兒煥白精萃有最強植物加持

2019-02-10 11:17

新年就要好氣色 開運妝點小心機

2019-02-09 20:22

不過時的經典風格 春季推薦必買新包

2019-02-09 20:21

飯店大廚示範 川、粵、日式年菜改造料理

2019-02-09 18:04

BURBERRY創意總監廣告首發 6位攝影陣仗龐大

2019-02-09 17:26

名模卡莉克勞斯和蘿西杭亭頓都愛褲裝 帥氣又迷人

2019-02-09 16:51

情人節香水買這些準沒錯！限定版、粉紅新香快入手

2019-02-09 16:29

就是想要放閃 情人節對表聰明挑選

2019-02-09 16:20

超懂女友心！情人節送這些保證不NG

2019-02-09 16:19

自己的男友自己救 趁情人節打造時尚好品味

2019-02-09 16:16

搬出《慾望城市》 FENDI讓凱莉穿越紐約

2019-02-09 16:09

海鮮用手抓 超時髦大啖海鮮

2019-02-09 14:05

迎接新的一年 從日常添趣味開始

2019-02-09 14:03

一整年好運 唇妝畫起來

2019-02-09 14:02

向名人致敬 筆具打火機設計有來歷

2019-02-09 10:53

這輩子只主演過3部電影 永遠的詹姆士狄恩離世65年

2019-02-09 10:43

迪麗熱巴新年如意報喜 Ella陳嘉樺百萬搞笑

2019-02-09 10:35

情人走春放閃 跟風an9lina來這打卡

2019-02-08 16:44

百搭小白鞋不退燒 今年搶先想要擁有的都在這

2019-02-08 16:44

新年到！生活、感情與工作要斷捨離 30歲女人的5抉擇

2019-02-08 16:43

他一條牛仔褲賣70萬 連貝克漢都來朝聖

2019-02-08 16:43

日本賞櫻早鳥機票 大阪平均便宜1千元

2019-02-08 16:42

起司玉子燒在味噌辣湯中融化！名古屋混搭風新鍋物

2019-02-08 16:41

帶愛車去保養 附送下午茶

2019-02-08 00:04

過年換新車 出遊好神氣

2019-02-08 00:04

大吃大喝太放縱 提振精神的歌單陪你運動

2019-02-07 16:38
看更多

熱門文章

保健看過來／腳痛…竟是腎癌轉移

2019-02-10 13:48

開工了！氣象局一張圖說明未來一周天氣「南北大不同」

2019-02-10 14:53

面膜敷太久會長皺紋 關於敷面膜的5大常識必知道！

2019-02-10 20:10

拿百萬開工好收心！大樂透春節大紅包開獎看這裡

2019-02-10 20:51

超商開工咖啡優惠懶人包！萊爾富1元大熱美各店100杯

2019-02-11 08:10

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

大年初四約好面試被放鳥 應試者：是我智商不足

2019-02-11 10:20

開工別哭！2019「最強請假攻略」還有假期一樣請3天放9天

2019-02-11 08:44

大樂透頭獎今晚摃龜 威力彩明晚上看3.5億

2019-02-10 22:00

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51

開工瘦身靠超商「6大減肥神物」讓妳越吃越瘦

2019-02-10 14:58

開工日北東降雨機率增且濕涼 中南部溫差大

2019-02-11 05:20

六年前大病 名醫林肇堂如今維基解密珍惜人生

2019-02-10 21:39

107年結婚對數創9年新低 外配逾4成來自東南亞

2019-02-10 13:20

北市連兩日地震 專家：地鳴聲免驚

2019-02-10 18:46

今日星座運勢／金牛人逢喜事精神爽 理財靈感很強

2019-02-11 00:00

北台灣再忍一天濕冷 吳德榮：明起冬陽再現

2019-02-11 07:23

2000元刮刮樂超好中？ 網貼「獎金結構」曝玄機

2019-02-11 10:11

英倫超正帶貨女王 成為皇室愛牌首位代言人

2019-02-10 14:05

宮廟錢母紅包不能花掉 命理師教你這樣放新年旺

2019-02-11 07:55

連假結束該如何收心 醫師教你簡單四撇步

2019-02-10 13:06

高鐵三站公車補助不取消 交通部：是高鐵的社會責任

2019-02-11 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top