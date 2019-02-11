情人節最佳示愛方式！HUBLOT以透明腕表呈現心意
表現愛情的方式很多，戴上對表或是獻上一只充滿情意的腕表，都是不錯的選擇。宇舶表（HUBLOT）以澄澈清透的Spirit Of Big Bang表款，來象徵純粹的愛。另外，海瑞溫斯頓（Harry Winston）則是備有滿滿心型圖案的腕表，讓人高調示愛。
沒有任何的隱藏，機芯的結構都能一目了然，這就是Spirit of Big Bang藍寶石計時碼表的最大特色。藍寶石水晶玻璃的表殼，澄澈透明，就如同戀人間對彼此的心意一樣。HUBLOT在情人節到來之際，主打這一款啟用3D切割技術，耗時100小時而完成的腕表，意喻經過時間淬煉的情感，更能綻放光芒。與帶有雙月相圖案的Spirit of Big Bang月相鈦金鑲鑽腕表，搭配成套，藉由表盤上的大日曆顯示盤、小秒盤，與計時碼表的上分、秒計時顯示，看似獨立卻又相互呼應。
海瑞溫斯頓則特別針對情人節，打造了Avenue Classic系列Sweet Valentine腕表，採用白金表殼，其上點綴著鑽石和迷人的紅寶石裝飾，搭配熱情洋溢的紅色珍珠母貝立體心形圖案，讓人高調放閃。心形圖案按照由小到大的順序，朝表盤上方漸進飄散，充滿動感。表殼兩端飾以經典的拱門裝飾，重現海瑞溫斯頓紐約第五大道旗艦店著名的拱門造型，亦是Avenue 系列的經典元素。表圈、表耳和表殼四周共鑲嵌48顆圓形明亮式切工鑽石，向品牌精湛的鑽石切割及镶嵌工藝致意。
留言