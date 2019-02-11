情人節最佳示愛方式！HUBLOT以透明腕表呈現心意

2019-02-11 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



表現愛情的方式很多，戴上對表或是獻上一只充滿情意的腕表，都是不錯的選擇。宇舶表（HUBLOT）以澄澈清透的Spirit Of Big Bang表款，來象徵純粹的愛。另外，海瑞溫斯頓（Harry Winston）則是備有滿滿心型圖案的腕表，讓人高調示愛。

沒有任何的隱藏，機芯的結構都能一目了然，這就是Spirit of Big Bang藍寶石計時碼表的最大特色。藍寶石水晶玻璃的表殼，澄澈透明，就如同戀人間對彼此的心意一樣。HUBLOT在情人節到來之際，主打這一款啟用3D切割技術，耗時100小時而完成的腕表，意喻經過時間淬煉的情感，更能綻放光芒。與帶有雙月相圖案的Spirit of Big Bang月相鈦金鑲鑽腕表，搭配成套，藉由表盤上的大日曆顯示盤、小秒盤，與計時碼表的上分、秒計時顯示，看似獨立卻又相互呼應。