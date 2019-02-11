共用護唇膏、試擦口紅 當心皰疹吻上唇

2019-02-11 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



皮膚科醫師提醒，護唇膏屬於個人用品，邱品齊提醒，即使是情人、閨密也不可共用。聯合報系資料照 分享 facebook 七夕情人節將至，皮膚科醫師提醒，情人伴侶好友之間仍須保有一些空間，有些東西不能共用。就有閨密出遊時共用護唇膏，沒想到卻被傳染皰疹，嘴唇長出十幾顆小水泡，又痛又癢。

冬天氣候乾冷，許多人戴上帽子、脖圍，卻疏於保護嘴唇。皮膚科醫師邱品齊指出，嘴唇沒有汗腺、皮脂線，角質結構也較薄，很容易乾燥裂傷，嚴重時甚至會流血。

皮膚科醫學會發言人黃毓惠指出，護唇的首要重點為「不舔抿」，不要常以口水舔、抿嘴唇，因為口水中的消化酵素，可能會刺激唇部皮膚，進而破壞皮膚角質層。

此外，嘴唇如有髒汙，千萬不要用力擦拭，應以點按方式輕柔去除；如果過度摩擦，容易受傷。如果唇部乾燥，建議適度使用具保濕功能的護唇膏，避免乾裂。

不過，護唇膏屬於個人用品，邱品齊提醒，即使是情人、閨密也不可共用，就有好朋友們一起至日本出遊，天冷溫低，共用一條護唇膏，傳染病毒，冒出唇皰疹。

邱品齊說，門診更常收治的是在百貨公司、賣場試用唇膏所引發皰疹、接觸性皮膚炎的濕疹等皮膚疾病的女性個案，為了解自己適合哪些顏色的唇膏，沒想到卻引來嚴重的唇皰疹。

邱品齊提醒，避免試用百貨公司唇膏，塗抹唇膏時，一旦嘴唇脫皮、乾裂，就應暫時停止擦上口紅，並避免食用刺激性食物。唇部化粧品開封後，應在保存期限內儘量使用完畢。

黃毓惠則建議，購買護唇膏時，應選擇成分單純的產品，越單純越好，最好不要添加香精、香料。在使用護唇膏時，當然不要共用，以免引發皮膚疾病。