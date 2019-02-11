營養師教學 手做低熱量高纖五彩湯圓

2019-02-11 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市衛生局聯合台北市立聯合醫院營養師，利用天然食材取代食用色素，設計繽紛的「五福臨門五彩圓」。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 農曆正月十五元宵節，傳統元宵多夾花生、芝麻等高糖內餡，台北市衛生局聯合台北市立聯合醫院營養師，利用天然食材取代食用色素，設計繽紛的「五福臨門五彩圓」，教大家如何滾出好看又美味的健康元宵。

食品藥物管理科技正邱雯萍技正表示，這次「五福臨門五彩圓」以低熱量、低糖、低油、高纖為主。捨去傳統的甜湯作為基底，佐以低熱量又清香之玫瑰花茶作搭配，可以品嚐出元宵本身的原始甜味；如喜歡增添特殊風味，可運用老薑、紅棗、枸杞及桂圓等，取代砂糖熬煮成甜湯。

邱雯萍說，為了低糖、低油，不像傳統元宵內餡多以花生、芝麻等高油、高糖的甜餡為主，可選擇不包餡的元宵，或利用蔬果本身的天然顏色及甜味，取代熱量較高的砂糖；「五福臨門五彩圓」外皮是糯米粉添加嫩豆腐所製作而成，可以增加飽足感，避免食用過多的糯米粉，避免長輩食用脹氣。

此外，選用膳食纖維高的食材揉進外皮內，「紅色」為火龍果含質化素、「黃色」是南瓜的胡蘿蔔素、「綠色」為菠菜所含葉酸、「紫色」是運用高纖的紫薯以及含有優質蛋白質的「白色」黎麥。若想吃鹹湯圓時也可多放些茼蒿、小白菜等綠葉蔬菜來增加纖維質的攝取，或用金針菇、香菇等來增添香氣及取代肉絲，就能吃得清爽又健康。

購買元宵也建議先查看食品包裝上的營養標示「每份」、「本包裝含幾份」及「每100公克」等，換算熱量和脂肪並詳細比較，也應觀察元宵外觀色澤與氣味，若顏色過於鮮豔，或有撲鼻難聞的味道，建議不要購買，並注意外包裝保存完整無破損以及有效期限，購買後勿長時間放置，最好現買現煮。

一、材料：

(1) 糯米粉500公克

(2) 嫩豆腐一盒(300g)

(3) 五彩配料：火龍果80g、菠菜200g、紫薯80公克、南瓜80g、紅黎麥10g

(4) 紅茶、乾燥玫瑰花

二、元宵作法：

(1) 五彩配料置備：

紅色火龍果去皮壓成泥狀，備用。

菠菜用滾水快速川燙後，以果汁機打碎，備用。

紫薯及南瓜以電鍋蒸軟後碾成泥狀，備用。

紅黎麥以電鍋蒸熟，備用。

(2) 外皮製作：

將糯米粉加入少許冷水(約100c.c)後，將嫩豆腐捏碎與糯米糰混合均勻，最後分成5份麵團。

5份麵團分別與五彩配料均勻混合搓揉成圓形，依喜好包入各種口味內餡。

註：因天然食材含水量不同，建議揉入食材後再分批次加水，製成圓形麵團。

(3) 將湯圓放入煮沸滾水中煮至湯圓浮起，撈起放入沖泡放涼的玫瑰花草茶中即可食用。

三、湯底作法

(1) 將紅茶及玫瑰花沖泡成玫瑰花茶汁。

(2) 亦可依個人喜好變化，將水果（如：蘋果、橘子、檸檬等）切成小塊，加入茶包，作為元宵基底養生水果茶。