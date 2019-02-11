親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

確定了！華航罷工賠償實報實銷 散客最多可領250美金

珍珠項鍊磨損要退貨 陸客大鬧百貨公司被警咆哮：這裡是台灣

營養師教學 手做低熱量高纖五彩湯圓

2019-02-11 10:37聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市衛生局聯合台北市立聯合醫院營養師，利用天然食材取代食用色素，設計繽紛的「五...
台北市衛生局聯合台北市立聯合醫院營養師，利用天然食材取代食用色素，設計繽紛的「五福臨門五彩圓」。記者魏莨伊／攝影
分享
農曆正月十五元宵節，傳統元宵多夾花生、芝麻等高糖內餡，台北市衛生局聯合台北市立聯合醫院營養師，利用天然食材取代食用色素，設計繽紛的「五福臨門五彩圓」，教大家如何滾出好看又美味的健康元宵。

食品藥物管理科技正邱雯萍技正表示，這次「五福臨門五彩圓」以低熱量、低糖、低油、高纖為主。捨去傳統的甜湯作為基底，佐以低熱量又清香之玫瑰花茶作搭配，可以品嚐出元宵本身的原始甜味；如喜歡增添特殊風味，可運用老薑、紅棗、枸杞及桂圓等，取代砂糖熬煮成甜湯。

邱雯萍說，為了低糖、低油，不像傳統元宵內餡多以花生、芝麻等高油、高糖的甜餡為主，可選擇不包餡的元宵，或利用蔬果本身的天然顏色及甜味，取代熱量較高的砂糖；「五福臨門五彩圓」外皮是糯米粉添加嫩豆腐所製作而成，可以增加飽足感，避免食用過多的糯米粉，避免長輩食用脹氣。

此外，選用膳食纖維高的食材揉進外皮內，「紅色」為火龍果含質化素、「黃色」是南瓜的胡蘿蔔素、「綠色」為菠菜所含葉酸、「紫色」是運用高纖的紫薯以及含有優質蛋白質的「白色」黎麥。若想吃鹹湯圓時也可多放些茼蒿、小白菜等綠葉蔬菜來增加纖維質的攝取，或用金針菇、香菇等來增添香氣及取代肉絲，就能吃得清爽又健康。

購買元宵也建議先查看食品包裝上的營養標示「每份」、「本包裝含幾份」及「每100公克」等，換算熱量和脂肪並詳細比較，也應觀察元宵外觀色澤與氣味，若顏色過於鮮豔，或有撲鼻難聞的味道，建議不要購買，並注意外包裝保存完整無破損以及有效期限，購買後勿長時間放置，最好現買現煮。

一、材料：

(1) 糯米粉500公克

(2) 嫩豆腐一盒(300g)

(3) 五彩配料：火龍果80g、菠菜200g、紫薯80公克、南瓜80g、紅黎麥10g

(4) 紅茶、乾燥玫瑰花

二、元宵作法：

(1) 五彩配料置備：

紅色火龍果去皮壓成泥狀，備用。

菠菜用滾水快速川燙後，以果汁機打碎，備用。

紫薯及南瓜以電鍋蒸軟後碾成泥狀，備用。

紅黎麥以電鍋蒸熟，備用。

(2) 外皮製作：

將糯米粉加入少許冷水(約100c.c)後，將嫩豆腐捏碎與糯米糰混合均勻，最後分成5份麵團。

5份麵團分別與五彩配料均勻混合搓揉成圓形，依喜好包入各種口味內餡。

註：因天然食材含水量不同，建議揉入食材後再分批次加水，製成圓形麵團。

(3) 將湯圓放入煮沸滾水中煮至湯圓浮起，撈起放入沖泡放涼的玫瑰花草茶中即可食用。

三、湯底作法

(1) 將紅茶及玫瑰花沖泡成玫瑰花茶汁。

(2) 亦可依個人喜好變化，將水果（如：蘋果、橘子、檸檬等）切成小塊，加入茶包，作為元宵基底養生水果茶。

火龍果北市果汁

相關新聞

快衝！萊爾富1元大杯美式咖啡 預計中午前換完

2019-02-11 10:33

超商開工咖啡優惠懶人包！萊爾富1元大熱美各店100杯

2019-02-11 08:10

面膜敷太久會長皺紋 關於敷面膜的5大常識必知道！

2019-02-10 20:10

商品沒結帳防盜門會嗶嗶叫？店員曝：不一定呀～

2019-02-10 20:00

小S掏「愛心」表白 情人節送這款包就對了！

2019-02-10 18:52

Dyson送情人節客製好禮！指定買這個組合最優惠

2019-02-10 16:43

英倫超正帶貨女王 成為皇室愛牌首位代言人

2019-02-10 14:05

昆凌機場大秀美腿 力拚Krystal征戰紐約時裝周

2019-02-10 12:50

開工小確幸！小七全品項第二杯半價、全家美式買一送一

2019-02-10 12:29

林依晨逆齡新神器　香奈兒煥白精萃有最強植物加持

2019-02-10 11:17

新年就要好氣色 開運妝點小心機

2019-02-09 20:22

不過時的經典風格 春季推薦必買新包

2019-02-09 20:21

飯店大廚示範 川、粵、日式年菜改造料理

2019-02-09 18:04

BURBERRY創意總監廣告首發 6位攝影陣仗龐大

2019-02-09 17:26

名模卡莉克勞斯和蘿西杭亭頓都愛褲裝 帥氣又迷人

2019-02-09 16:51

情人節香水買這些準沒錯！限定版、粉紅新香快入手

2019-02-09 16:29

就是想要放閃 情人節對表聰明挑選

2019-02-09 16:20

超懂女友心！情人節送這些保證不NG

2019-02-09 16:19

自己的男友自己救 趁情人節打造時尚好品味

2019-02-09 16:16

搬出《慾望城市》 FENDI讓凱莉穿越紐約

2019-02-09 16:09

海鮮用手抓 超時髦大啖海鮮

2019-02-09 14:05

迎接新的一年 從日常添趣味開始

2019-02-09 14:03

一整年好運 唇妝畫起來

2019-02-09 14:02

向名人致敬 筆具打火機設計有來歷

2019-02-09 10:53

這輩子只主演過3部電影 永遠的詹姆士狄恩離世65年

2019-02-09 10:43

迪麗熱巴新年如意報喜 Ella陳嘉樺百萬搞笑

2019-02-09 10:35

情人走春放閃 跟風an9lina來這打卡

2019-02-08 16:44

百搭小白鞋不退燒 今年搶先想要擁有的都在這

2019-02-08 16:44

新年到！生活、感情與工作要斷捨離 30歲女人的5抉擇

2019-02-08 16:43

他一條牛仔褲賣70萬 連貝克漢都來朝聖

2019-02-08 16:43

日本賞櫻早鳥機票 大阪平均便宜1千元

2019-02-08 16:42

起司玉子燒在味噌辣湯中融化！名古屋混搭風新鍋物

2019-02-08 16:41

帶愛車去保養 附送下午茶

2019-02-08 00:04

過年換新車 出遊好神氣

2019-02-08 00:04

大吃大喝太放縱 提振精神的歌單陪你運動

2019-02-07 16:38

過年大吃大喝體重超標 有效甩肉撇步一定要學

2019-02-07 16:38

選個幸運色旺財運 新年來換新皮夾吧！

2019-02-07 16:38

梅根拎新包款秀孕婦時尚 就愛MULBERRY英倫風

2019-02-07 16:38

蕭敬騰的蕭式時尚真給力 CELINE男裝首發就是他

2019-02-07 16:35
看更多

熱門文章

保健看過來／腳痛…竟是腎癌轉移

2019-02-10 13:48

開工了！氣象局一張圖說明未來一周天氣「南北大不同」

2019-02-10 14:53

拿百萬開工好收心！大樂透春節大紅包開獎看這裡

2019-02-10 20:51

超商開工咖啡優惠懶人包！萊爾富1元大熱美各店100杯

2019-02-11 08:10

面膜敷太久會長皺紋 關於敷面膜的5大常識必知道！

2019-02-10 20:10

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

大樂透頭獎今晚摃龜 威力彩明晚上看3.5億

2019-02-10 22:00

開工別哭！2019「最強請假攻略」還有假期一樣請3天放9天

2019-02-11 08:44

開工瘦身靠超商「6大減肥神物」讓妳越吃越瘦

2019-02-10 14:58

中油周一起汽油凍漲 柴油漲5角

2019-02-10 12:11

昆凌機場大秀美腿 力拚Krystal征戰紐約時裝周

2019-02-10 12:50

六年前大病 名醫林肇堂如今維基解密珍惜人生

2019-02-10 21:39

開工小確幸！小七全品項第二杯半價、全家美式買一送一

2019-02-10 12:29

開工日北東降雨機率增且濕涼 中南部溫差大

2019-02-11 05:20

107年結婚對數創9年新低 外配逾4成來自東南亞

2019-02-10 13:20

大年初四約好面試被放鳥 應試者：是我智商不足

2019-02-11 10:20

北市連兩日地震 專家：地鳴聲免驚

2019-02-10 18:46

今日星座運勢／金牛人逢喜事精神爽 理財靈感很強

2019-02-11 00:00

北台灣再忍一天濕冷 吳德榮：明起冬陽再現

2019-02-11 07:23

英倫超正帶貨女王 成為皇室愛牌首位代言人

2019-02-10 14:05

連假結束該如何收心 醫師教你簡單四撇步

2019-02-10 13:06

宮廟錢母紅包不能花掉 命理師教你這樣放新年旺

2019-02-11 07:55

向神明問財運得到這答案 年輕媽刮中300萬頭獎

2019-02-10 17:07

移工沒替手...長照補充訓練開480班沒人來

2019-02-11 00:16

2000元刮刮樂超好中？ 網貼「獎金結構」曝玄機

2019-02-11 10:11

圖表話健康／如何讓排便更順利？

2019-02-11 01:32

邱彰／從宋廚烤鴨想起… 警察鄰居與我的故事

2019-02-11 07:59

北愛動物園內黑猩猩 用樹枝造梯成功出逃

2019-02-10 21:48

一張秒懂圖又來了！ 周一上班首日氣象圖看這裡

2019-02-10 18:33

東亞天氣轉變中 彭啟明：越來越有春天態勢

2019-02-11 07:42

228連假疏運 台鐵各級加開301列次

2019-02-10 13:33

影／本周國內汽油價格不調整 柴油漲5角

2019-02-10 13:27

小S掏「愛心」表白 情人節送這款包就對了！

2019-02-10 18:52

汽油本周續凍漲 維持亞洲鄰國最低價

2019-02-10 23:51

開工囉！ 7成上班族一見到老闆都想說的一句話是…

2019-02-11 09:20

高鐵三站公車補助不取消 交通部：是高鐵的社會責任

2019-02-11 10:44

好好吃／豬肉要好吃 去掉那一味

2019-02-10 13:48

收假要留意 東北季風增強北台灣天氣濕涼

2019-02-10 14:49

健康@news／物理治療師 教你運動4招 在家也能做

2019-02-11 00:24

職場女力發亮 她抱過上萬根電桿

2019-02-10 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top