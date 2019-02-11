快衝！萊爾富1元大杯美式咖啡 預計中午前換完

2019-02-11 10:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



今（11）日是開工日，不少超商業者都推出咖啡優惠，搶攻開工商機。其中，萊爾富更祭出大杯美式咖啡1元優惠。萊爾富表示，由於各門市限量100杯，自6時開賣至現在，平均換購率約八成，預計中午前會換完。

7-ELEVEN也自今日起至2月26日，推出連續長達16天的CITY CAFE全品項第二杯半價，同步搭配從徵稿活動中脫穎而出，由Andy Yudofski所設計的最新「CITY CAFE開工杯」，帶著大家用更好的姿態繼續迎接新工作及挑戰。

全家便利商店則是推出App商品預售，大杯熱美式買1送1、買2送2、買3送3優惠，每位會員限購一次，不論是自己寄杯飲用，或是購買轉贈給同事、好友相當方便。

OK超商則送上升級版OK Café開工日限定優惠，大杯醇品美式、醇品拿鐵買二送二。