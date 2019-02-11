快衝！萊爾富1元大杯美式咖啡 預計中午前換完
今（11）日是開工日，不少超商業者都推出咖啡優惠，搶攻開工商機。其中，萊爾富更祭出大杯美式咖啡1元優惠。萊爾富表示，由於各門市限量100杯，自6時開賣至現在，平均換購率約八成，預計中午前會換完。
7-ELEVEN也自今日起至2月26日，推出連續長達16天的CITY CAFE全品項第二杯半價，同步搭配從徵稿活動中脫穎而出，由Andy Yudofski所設計的最新「CITY CAFE開工杯」，帶著大家用更好的姿態繼續迎接新工作及挑戰。
全家便利商店則是推出App商品預售，大杯熱美式買1送1、買2送2、買3送3優惠，每位會員限購一次，不論是自己寄杯飲用，或是購買轉贈給同事、好友相當方便。
OK超商則送上升級版OK Café開工日限定優惠，大杯醇品美式、醇品拿鐵買二送二。
萊爾富則是推出「1元大杯美式咖啡、雲端超商8% LINE Points回饋」雙重優惠。今日早上6點至12點，上班族即可以象徵「一元復始」的1元硬幣，購買Hi Café大杯熱美式咖啡乙杯，每間門市限量100杯，同時當日透過LINE購物購買雲端超商商品，還可享8% LINE Points回饋。
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