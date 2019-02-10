面膜敷太久會長皺紋 關於敷面膜的5大常識必知道！

2019-02-10 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



敷面膜的5大常識來學學。圖／摘自Pelexs 分享 facebook 面膜，是不少女生最愛的保養步驟之一，而且面膜的急救性強，敷完之後馬上能看到效果，難怪讓超多人喜歡。

不過到底該怎麼正確敷面膜，才能得到最好的保養效果呢？來看看皮膚科醫生的解答，原來面膜不能敷太久，而且有些面膜敷了可以講話，有些則是不行啊！ 敷面膜的時間不能太久。本報資料照片 分享 facebook

敷面膜到底要多久？

一般來說，以10～15分鐘最好，切記不能敷太久，甚至過夜，因為當面膜乾燥後，皮膚也會跟著變乾，這時候很容易出現細紋，因此不要躺在床上敷面膜，因為可能會睡著。

敷面膜前要用化妝水嗎？

過去很多人會說，敷面膜前要用化妝水，甚至精華液，但其實現在面膜多數保養與滋潤都很夠，洗完臉後直接敷也是沒問題的，所以不一定要先擦化妝水。

面膜能不能天天敷？

基本上要看功效而定，保濕、煥醒之類的面膜，其實跟精華液一樣，天天敷也沒關係，只是像清潔型的面膜，就一周用1～2次就可，其他只要肌膚沒有狀況，天天敷都沒問題。 其實可以每天敷面膜啊！圖／雪花秀提供 分享 facebook

油性肌膚多久可以敷一次面膜？

油性肌膚其實只要挑對產品，天天敷面膜也行，記得面膜要選擇比較清爽型，而且不刺激，不會過於油膩的質地，因此沒有說要幾天敷一次，重點是選對產品特性。 敷泥狀的面膜，記得不能說話。圖／innisfree提供 分享 facebook

邊敷面膜能邊講話嗎？

一般的片狀面膜，要邊敷邊講話是沒問題的，並不會因為不服貼，就會產生細紋，倒是如果是泥狀面膜，或是得要另外塗東西的面膜，還是建議不要講話或臉部有太多表情，這樣可能會產生較多皺紋。