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他曝「悠遊卡始祖」照片 勾起網友回憶：要用膠帶纏過

這樣啖美食好潮 海鮮直接用手抓起來吃

2019-02-10 19:25經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

今年大啖美食最時髦的新方式，肯定就屬「手抓海鮮」，光台北信義區就有二間全新開幕的手抓海鮮餐廳，一間是位於ATT 4 FUN 4樓，來自馬來西亞的「SHELL OUT TAIWAN」，另一間則是位於微風南山4樓，源自新加坡，在日本爆紅，以美國南部肯瓊料理為基礎的「DANCING CRAB」，同樣也是訴求不使用刀叉，純粹豪邁手抓，解放束縛地瘋狂大啖海鮮。

大口吃海鮮是一件很過癮的事情，但是試著用雙手抓起來品嘗，你會發現另一種美味，用雙手吃飯是一種奇妙的旅程，藉由雙手去感覺溫度、體驗不一樣的美味，且手抓海鮮餐廳也更注重與顧客的互動，「SHELL OUT TAIWAN」除了可以讓家庭在桌巾上以醬料作畫，店內更提供水彩筆讓小朋友可以在店內任何地方創作，也成為家庭餐飲的最新選擇。

「DANCING CRAB蟹舞」則是注入舞蹈元素，透過舞蹈傳達歡樂氛圍，讓消費者彷彿進入一場瘋狂的嘉年華晚會，戴上特製的趣味海鮮頭飾，享受觀賞餐期內每45分鐘一次的舞力全開的表演之外，還有餐廳員工以棒球場的啤酒女孩、遊樂園販售爆米花的爆米花姊姊等限定活動，結合如同演唱會般的燈光、背景音樂的臨場感，讓消費者不只能透過菜單選擇，更能在超HIGH的氛圍下沈浸在吃美食也能享受娛樂超值的用餐新體驗。

且有別於一般餐廳，手抓海鮮餐廳都設置有新型的噴射烘乾式洗手設備，讓消費者隨時可洗手、安心用手抓取海鮮料理，就連沙拉、義大利麵也通通不用餐具。

手抓海鮮餐廳注入舞蹈元素，透過舞蹈傳達歡樂氛圍，讓消費者彷彿進入一場瘋狂的嘉年華...
手抓海鮮餐廳注入舞蹈元素，透過舞蹈傳達歡樂氛圍，讓消費者彷彿進入一場瘋狂的嘉年華晚會。 DANCING CRAB蟹舞/提供
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今年大啖美食最時髦的新方式，肯定就屬「手抓海鮮」，光台北信義區就有二間全新開幕的...
今年大啖美食最時髦的新方式，肯定就屬「手抓海鮮」，光台北信義區就有二間全新開幕的手抓海鮮餐廳。DANCING CRAB蟹舞/提供
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「SHELL OUT TAIWAN」可以讓家庭在桌巾上以醬料作畫，成為家庭餐飲的...
「SHELL OUT TAIWAN」可以讓家庭在桌巾上以醬料作畫，成為家庭餐飲的最新選擇。 SHELL OUT TAIWAN/提供
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微風南山馬來西亞
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