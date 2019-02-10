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他曝「悠遊卡始祖」照片 勾起網友回憶：要用膠帶纏過

用時髦生活好物 迎接嶄新的開始

2019-02-10 19:24經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

春節年假結束了，也代表全新的一年，無論工作或生活，都將有嶄新的開始。今年，不妨讓生活多點趣味、多點質感，也鼓勵自己多運動，享受健康所帶來的美好日子。

繽紛多彩的琺瑯器皿，好用好保養，近幾年風靡生活圈，成為大家爭相擁有的生活器物。已有近百年歷史的日本經典琺瑯品牌之一月兔印（TSUKI USAGI JIRUSHI），成立將屆百年，是日本最經典的琺瑯品牌之一，今年正式進入台灣市場。

月兔印最著名的產品為琺瑯手沖壺跟餐廚用品。琺瑯兼具金屬優異的導熱性，與玻璃抗汙、抗菌、好保養的功能性，符合現代健康用餐與方便耐用的訴求，因此從原本軍隊用品、到廉價的民生用品，已經進化到品質優良、色彩多變且健康好用的新琺瑯風潮，此次設計選品通路JIA PLUS特別引進不銹鋼灰色手沖壺 ，與最新的深藍色琺瑯壺。

另一個家居選物平台瑪黑家居，今年也有全新重量級新品牌引進，是來自丹麥的北歐大型居家品牌Bloomingville，該品牌在法國英國、德國、美國、澳洲等全世界近 70 個國家皆設有據點，這次進駐微風南山，不僅是首度於台灣設立大型旗艦店，更是全亞洲首個品牌門市據點。

除此之外，瑪黑家居也引進世界各地，包含西班牙、英國、法國、奧地利、澳洲、日本、泰國等超過200個設計品牌，從傢飾、餐廚、時鐘燈具，到文房道具、首飾配件，多達3300件的商品，都充滿獨特性與風格品味，以及深具美感的舒適居家氛圍。

坊間的包袋、瑜珈墊產品琳琅滿目，但今年卻可以有更具質感的好物新選擇。被暱稱為「日本LV」的日本包袋品牌russet，今年首次進軍台灣市場，主打新品為有著由職人織造的russet緹花布，透過經緯線交織而織造出複雜的時尚色彩。值得一提的是，russet作工講究的緹花布為了維持布料彈性與光澤感，染製過程中使用的還是日本北陸解凍的純淨雪水，以避免化學雜質影響素材的呈現。

也在今年被引進來台的英國頂級瑜珈墊LIFORME，則被暱稱為「瑜珈墊中的愛馬仕」，比起市面上的瑜珈墊，LIFORME長一些，寬一些的空間，訴求能讓練習更自在寫意，墊子的功能不但更強化扎實、深層，並搭配獨特的防滑和正位系統，能幫助練習者更容易找到肢體的順位，同時也強調環保訴求。

除有日本的LV美名外，近期在熱門的小紅書APP也可見到不少女性朋友大讚「russ...
除有日本的LV美名外，近期在熱門的小紅書APP也可見到不少女性朋友大讚「russet包」緹花超美、很難撞包。 匠運企業/提供
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瑪黑家居今年也有全新重量級新品牌引進，是來自丹麥的北歐大型居家品牌Bloomin...
瑪黑家居今年也有全新重量級新品牌引進，是來自丹麥的北歐大型居家品牌Bloomingville。 瑪黑家居/提供
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繽紛多彩的琺瑯器皿，好用好保養，近幾年風靡生活圈，成為大家爭相擁有的生活器物。J...
繽紛多彩的琺瑯器皿，好用好保養，近幾年風靡生活圈，成為大家爭相擁有的生活器物。JIA PLUS/提供
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英國頂級瑜珈墊LIFORME，則被暱稱為「瑜珈墊中的愛馬仕」。 LIFORME/...
英國頂級瑜珈墊LIFORME，則被暱稱為「瑜珈墊中的愛馬仕」。 LIFORME/提供
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瑜珈英國法國
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