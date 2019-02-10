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為妳的「唇」挑件新衣裳 用魅力美唇迎接新年新挑戰

2019-02-10 18:35經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

小小一支唇彩可說是魔力驚人，輕輕一抹，便能讓人瞬間容光煥發。明（11）日就要上班了，不妨也為妳的「唇」挑件新衣裳，用迷人又有魅力的美唇，迎接新年新挑戰。

THREE以18色唇彩大軍壓境，最具氣勢。其中包含9色的「我型謎霧光唇膏」，內含沙棘果、辣薄荷葉萃取精華、茶籽油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、月見草油、玫瑰果籽油、乳油木果脂、蜜蠟等9種植物油，可兼具唇部保養，是一款有著輕盈質地的霧感唇膏。另一款「我色輕潤光唇膏」也有9款新色，訴求有高達78%的美容精華成分配方，呈現的是帶著低調氣質的水潤感唇妝。

肌膚之鑰2019年春天全新推出的「奢華聚光訂製唇膏」，也多達12色。特別添加的聚焦粉末，訴求可以在塗抹後讓光線聚焦在嘴唇上，創造唇部的立體輪廓，而全新色彩除有來自品牌擅長以花瓣為靈感的柔美浪漫外，也首次以甜點作為創意來源，讓本季的唇彩增添了歡樂色調。

迪奧的人氣唇彩「豐漾俏唇蜜」與「癮誘粉漾潤唇膏」，本季也有新亮點。「豐漾俏唇蜜」睽違12年推出全新色選，全系列共7色，色系遊走於自然百搭的健康粉嫩色調、洋溢活力的珊瑚色調、以及不敗的粉紫色調間。而「癮誘粉漾潤唇膏」則結合兩款色選，製成可愛雙色棉花糖造型，既融入天然潤唇成分，並添加全新細緻璀璨的「彩蝶炫色粒子」，可呈現糖彩耀光妝效。全新7色有自然粉、莓果色，還有迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips私心最愛的玫瑰木色。

LANEIGE蘭芝則是推出早安唇膜「水漾超膜潤唇凍」，除同樣添加晚安唇膜專利保濕成份綜合莓果精萃，富含維他命C，可修護乾燥、粗糙唇，褪卻暗沉、提亮唇部肌膚，推出三個甜美色系曖昧裸粉、熱戀粉紅、怦然亮橘，搭配獨特的智慧感溫技術，能依每個人的唇溫轉換唇色，塗抹上色30秒就能展現每個人獨一無二的專屬超潤感蜜唇。

JILL STUART也有「花舞水漾光唇膏」和「花舞絲絨霧唇膏」二種質感唇妝，2019年春夏新色有牽牛花般令人憐愛的薰衣草紫、鮮豔的浪漫紅、幸福洋溢的牛奶粉紅色，還有如香碗豆花般可愛的純淨粉紅。

ADDICTION本季則以歐洲文藝復興早期的佛羅倫斯畫派藝術家Botticelli （波提且利）的創作名畫Primavera（春天）中的維納斯為靈感謬斯，推出一抹上癮的山茶花色系「癮炫持久唇膏」，有3款新色，6款限定色。

Celvoke全新春季彩妝新品不僅有高達90%以上天然成分，全新品項「玩色晶漾唇蜜」和「玩色訂製唇筆」最具話題的就屬03色號，它是橫掃日台的爆賣款「玩色訂製唇膏09」的全新姊妹款，也正是日本人氣女星石原聰美最愛的「南瓜色」。

LUNASOL則有6款「輕柔大地唇膏」，在大地色中僅加一小滴明豔紅色，有著漂亮的融膚效果，再以珠光掃去暗沉唇色，卻又不顯泛白，搭配同樣也是推出限定大地色系的「晶巧水潤唇蜜」，呈現的是一種令人舒心的和諧美。

shu uemura植村秀則是延續紅唇氣勢，推出「微紅唇 RD163」，是一款擁有黃色與藍色最佳平衡黃金比例，「紅的剛剛好」的新色唇膏，且它不僅有限量包裝，同時還有奢華絲絨、水亮透潤和漆光閃耀三種質地。

植村秀國際藝術總監打出角康指出，1970年代流行的是偏黃的紅色，1980年代的則以偏藍的紅色為主流，但透過黃金比例配色，他想要創要亞洲專屬，而且是那種既顯白又提亮，人人都可以駕馭的潮感紅。

玩色晶漾唇蜜。 Celvoke/提供
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「癮炫持久唇膏」有著一抹上癮的山茶花色系。ADDICTION/提供
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花舞水漾光唇膏。JILL STUART/提供
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我型我色唇膏。 THREE/提供
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「癮誘粉漾潤唇膏」結合兩款色選，製成可愛雙色棉花糖造型。 迪奧/提供
「癮誘粉漾潤唇膏」結合兩款色選，製成可愛雙色棉花糖造型。 迪奧/提供
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為妳的「唇」挑件新衣裳，用迷人又有魅力的美唇，迎接新年新挑戰。 肌膚之鑰/提供
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奢華聚光訂製唇膏。 肌膚之鑰/提供
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輕柔大地唇膏。 LUNASOL/提供
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「微紅唇 RD163」是一款擁有黃色與藍色最佳平衡黃金比例，「紅的剛剛好」的新色...
「微紅唇 RD163」是一款擁有黃色與藍色最佳平衡黃金比例，「紅的剛剛好」的新色唇膏。 植村秀/提供
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水漾超膜潤唇凍。蘭芝/提供
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植村秀
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