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超商開工咖啡優惠懶人包！萊爾富1元大熱美各店100杯

2019-02-10 17:10聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

週一開工日肯定要先來杯咖啡提振精神，各超商皆推出開工咖啡優惠，幫上班族加油打氣，補足滿滿精神！

7-ELEVEN從2/11起至2/26止，連續16天推出CITY CAFE全品項第二杯半價，同步搭配從徵稿活動中脫穎而出，由Andy Yudofski所設計的最新「CITY CAFE開工杯」，以「Work Hard？Take it easy:)」為設計理念，帶著大家用更好的姿態繼續迎接新工作及挑戰。

全家便利商店則將在2/11開工日推出App商品預售，大杯熱美式買1送1、買2送2、買3送3優惠，每位會員限購一次，不論是自己寄杯飲用，或是購買轉贈給同事、好友都超方便，讓開工心情不難過。

萊爾富在開工日也祭出「1元大杯美式咖啡、雲端超商8% LINE Points回饋」雙重優惠。2/11早上6點至12點，上班族即可以象徵「一元復始」的1元硬幣，購買Hi Café大杯熱美式咖啡乙杯，每間門市限量100杯，同時當日透過LINE購物購買雲端超商商品，還可享8% LINE Points回饋。

OK超商也送上升級版OK Café開工日限定優惠，大杯醇品美式、醇品拿鐵買二送二，讓大家開工不厭世，精神滿滿領開工紅包。

萊爾富於2/11日開工當日早上6點至12點，用1元硬幣即可購買Hi Café大杯...
萊爾富於2/11日開工當日早上6點至12點，用1元硬幣即可購買Hi Café大杯熱美式咖啡乙杯，每間門市限量100杯。圖／萊爾富提供
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全家便利商店於2/11開工日推出商品預售大杯熱美式買1送1、買2送2、買3送3優...
全家便利商店於2/11開工日推出商品預售大杯熱美式買1送1、買2送2、買3送3優惠。圖／全家便利商店提供
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OKmart開工日推OK Café限定優惠，大杯醇品美式、醇品拿鐵買二送二。圖／...
OKmart開工日推OK Café限定優惠，大杯醇品美式、醇品拿鐵買二送二。圖／OK超商提供
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7-ELEVEN自2/11至2/26止，連續16天推出CITY CAFE全品項第...
7-ELEVEN自2/11至2/26止，連續16天推出CITY CAFE全品項第二杯半價，同時推出最新「CITY CAFE開工杯」幫上班族加油打氣。圖／7-ELEVEN提供
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