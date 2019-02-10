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英倫超正帶貨女王 成為皇室愛牌首位代言人

2019-02-10 14:05聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

英國經典印花品牌Cath Kidston，向來以素雅又充滿童趣的設計擄獲許多粉絲心，連英國皇室都是老主顧。2019一開年，品牌隆重迎來創立超過25年來的首位代言人，那就是英國知名的時尚名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）！

芭碧迪樂芬妮是搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）的姊姊，她的時尚品味一流，在IG上擁有145萬追蹤者，帶貨力驚人，也是各大時尚活動的常客，舉凡美國紐約大都會博物館年度盛宴Met Gala、英國皇室名人婚禮及各大電影、品牌時裝秀等，都能見到她的身影。作為英國最具代表性的時尚icon之一，芭碧迪樂芬妮與Cath Kidston的合作更具意義。「實在是太令人振奮了！身為倫敦人，Cath Kidston是陪著我長大的。」芭碧表示。

這次形象照特別選於芭碧迪樂芬妮的家鄉倫敦進行，在著名場景設計師Simon Costin打造的夢幻花車裡，她以一派慵懶的天鵝絨服飾造型搭配2019春夏全新包款系列，無論是簡約浪漫的粉藍皮革包款系列或有可愛花鳥主題的Spring Birds經典印花包款系列，都以不同深淺的「藍」打造優雅的英倫風情。這兩個系列預計將在2月12起及三月底陸續上市。

英國知名的時尚名媛芭碧迪樂芬妮成為Cath Kidston首位代言人。圖／Cat...
英國知名的時尚名媛芭碧迪樂芬妮成為Cath Kidston首位代言人。圖／Cath Kidston提供
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粉藍皮革斜背包，5,280元。圖／Cath Kidston提供
粉藍皮革斜背包，5,280元。圖／Cath Kidston提供
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Spring birds波士頓包，3,980元。圖／Cath Kidston提供
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英國知名的時尚名媛芭碧迪樂芬妮成為Cath Kidston首位代言人。圖／Cat...
英國知名的時尚名媛芭碧迪樂芬妮成為Cath Kidston首位代言人。圖／Cath Kidston提供
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粉藍皮革背包，7,980元。圖／Cath Kidston提供
粉藍皮革背包，7,980元。圖／Cath Kidston提供
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Spring birds小提包，2,480元。圖／Cath Kidston提供
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Spring birds後背包，3,280元。圖／Cath Kidston提供
Spring birds後背包，3,280元。圖／Cath Kidston提供
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英國時尚皇室
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