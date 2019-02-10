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台灣小7真的威！美Youtuber邊吃邊狂讚 網友：我恨這影片

昆凌機場大秀美腿 力拚Krystal征戰紐約時裝周

2019-02-10 12:50聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

紐約時裝周即將在台灣時間2月13日清晨1點迎接Coach 2019年秋季男女裝系列發表，世界各地的品牌好友都將前往參與。台灣女星昆凌也再度受邀，搶先在機場大秀穿搭，展現超有個性又甜美的時尚氣息。

昆凌選穿Coach 2019春季女裝系列的連身裙秀出美腿，胸前有蕾絲刺繡並搭配荷葉邊裙襬，更鑲嵌鉚釘注入帥氣性格。洗舊質感的拼接Varsity皮夾克，以經拋光處理後的羊皮打造而成，绗縫設計手袖在狂野性格中保有細節魅力。最搶眼的莫過於綁帶芭蕾舞休閒鞋，這雙鞋是Coach春季重點單品，以芭蕾舞鞋為輪廓並搭配高科技運動鞋底，混搭出優雅運動風。側背的白色Parker Top Handle手袋，則是以Nappa皮革配頂部提把設計，既能展現隨興感又不失典雅特質。

韓國女星Krystal鄭秀晶同樣也是以一身黑的搭配現身機場，不過她用寬褲配皮夾克穿出俐落感，再以黑色款的Parker Top Handle手袋呼應整體配色。

除了昆凌和Krystal之外，台灣男星王陽明、美國女星克蘿伊摩蕾茲、英國演員Maisie Williams、日本新生代模特兒木村光希Koki、美國演員Michael B. Jordan等人也都會出席Coach 2019年秋季男女裝系列時裝秀。

Krystal鄭秀晶同樣也是以一身黑的搭配現身機場，不過她用寬褲配皮夾克穿出俐落...
Krystal鄭秀晶同樣也是以一身黑的搭配現身機場，不過她用寬褲配皮夾克穿出俐落感，再以黑色款的Parker Top Handle手袋呼應整體配色。圖／摘自微博
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昆凌選穿Coach 2019春季女裝系列的連身裙秀出美腿，搭配同系列皮夾克和綁帶...
昆凌選穿Coach 2019春季女裝系列的連身裙秀出美腿，搭配同系列皮夾克和綁帶芭蕾舞休閒鞋。圖／Coach提供
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側背的白色Parker Top Handle手袋以Nappa皮革配頂部提把設計，...
側背的白色Parker Top Handle手袋以Nappa皮革配頂部提把設計，既能展現隨興感又不失典雅特質。圖／Coach提供
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