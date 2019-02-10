林依晨逆齡新神器 香奈兒煥白精萃有最強植物加持

2019-02-10 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



被稱為「零負評女神」的林依晨，最近事業又創高峰，被香奈兒（CHANEL）相中，成為保養品精華類的代言人，這回公開自己的逆齡美白新神器，就是香奈兒新推出的「奢華金燦煥白精萃」，只靠一小瓶，美白保濕與逆齡都能用，讓晨神超推薦。

林依晨提到保養，強調「精華液真的很重要」，這回她使用了奢華金燦煥白精萃，一直說很清爽好吸收，而且香奈兒另一瓶「奢華金燦賦活精萃」也讓林依晨力推，推薦想要美白又要逆齡，就要「煥白精萃」、「賦活精萃」一起疊擦，可以讓肌膚同時逆齡又美白。

香奈兒發現，「美白」，一直是亞洲女性追求的保養目標，也會讓人不停去嘗試各種可能變白的保養品，但都有效果嗎？香奈兒的新創舉，在阿爾卑斯山打造屬於自己的露天研究室，來為大家打造美白基因打底做最好的產品，再也不用擔心夏天來臨了，一款美白保濕、清透的「奢華金燦煥白精萃」就這樣誕生了。

這款煥白精萃，除了有在馬達加斯加島種植萃取的五月梵尼蘭，這回加入了「長生雪絨花」，勘稱植物界中的瑰寶。

長生雪絨花是向陽植物，需要陽光的照射，能夠忍受極端環境的特性，而且每年只有6、7月份，能手工摘取長生雪絨花的花、莖與葉，曬乾後萃取活性成分，能提升肌膚抵禦氧化的能力，還能讓膚色更加一致。

擦上煥白精萃，用起來的質地細膩、好吸收，就算在炎熱的夏天，不會覺得油膩感，疊擦防曬產品更不會有厚重感，更別說上妝了，可說是一款顏值到位、零負擔的美白神器。

同場加映：臉部按摩步驟

獨特的香奈兒按摩手法，搭配「奢華金燦煥白精萃」，幫你打造亮顏、細膩感膚質。

保養步驟1

在保養前，先從臉部中央用指腹輕輕按壓，再沿著髮際線，向上，這個動作大概重複四次。在太陽穴的部位，往頭頂部位按摩「請勿施力過大」。沿著耳後至頭部的後方按壓，重複幾次動作即可。

保養步驟2

將產品取一滴（紅豆大小），再以雙手由臉部的中央處延展推開至髮際線邊緣「手法記得輕柔」。

保養步驟3