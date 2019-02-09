親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

蔡總統2字回華航機師罷工 洪孟楷轟政府也會放年假

搶1億頭獎！大樂透和春節大紅包獎號出爐

新年就要好氣色 開運妝點小心機

2019-02-09 20:22聯合報 記者陳立儀╱即時報導

新春開運一定要容光煥發，除了修飾暗沉、透出水亮感的底妝之外，妝點好氣色的唇彩和頰彩更是不能少；眉毛則是傳統面相學中開運的重要部位，一定要維持乾淨有型。

●乾淨自然 減齡靠眉型

眉型不僅象徵運勢，更會影響整體妝容，1028教育訓練經理Stanley建議依照個人髮色、五官營造出沒有距離感的自然眉，先順著眉型將毛流梳順，並用眉刀或眉毛夾去除多餘雜毛，保持眉型乾淨；畫眉時從眉峰往眼尾上方順著毛流輕輕描繪，並輕刷暈染邊線，眉尾落點在顴骨上方，不需刻意拉長，避免給人老氣的感覺。

珊瑚粉色 眼妝搶人緣

想要有長輩緣，太過搶眼的濃妝並不適宜，可用霧面裸粉色或淺棕色打底、修飾泡泡眼後，選用金屬光珊瑚粉或珠光感粉色系強化眼褶中段到前段的亮度，在眨眼間隱約閃出光澤感，有氣質又亮眼。

1028眼癮狂12色眼彩盤將磚紅、玫瑰、奶茶、珊瑚橘、大地暖色系及細緻珠光、金屬光、霧面等3種質地收於一盤；INTEGRATE三度漸層光綻眼影盒限量色RD516香檳玫瑰以乾燥玫瑰3款漸層色搭配帶有星紗感的香檳橘、橘調珠光打亮色，不僅過年開運，也很適合情人節桃花妝。

●紅潤唇頰 顯白有氣場

想要提升人緣與貴人運就得靠紅潤唇頰，走在流行尖端的女性可嘗試辣椒紅Chili色或2019 Pantone色珊瑚橘，顯白又能展現氣場。

CLIO珂莉奧激蜜吻痕緞光唇釉讓雙唇呈現細緻絲滑光澤，首推水潤珊瑚紅色的＃04小家碧玉；1028唇迷心竅好色唇膏，平衡偏黃膚調更顯白。

頰彩可運用腮紅、修容、打亮、甚至混合使用的方式，用小心機為肌膚開光；兩用的唇頰彩則是外出攜帶補妝的好幫手。

1028腮紅控6色頰彩盤集結珊瑚、裸橘、淡紫、香檳金等實用色及金屬光、純色霧面兩款質地，可用細緻光澤的珊瑚粉打底，再用紅珊瑚色堆疊出紅暈層次，或是用薰衣草色在眼下提亮後，將偏霧感的珊瑚橘刷在兩頰，呈現自然唯美好氣色。

INTEGRATE三分甜微光腮紅由亮澤色調、裸亮色調、柔霧色調等3種質地組成，單擦可展現紅潤氣色，疊擦混色更添層次感；SUGAO空氣感唇頰舒芙蕾為輕柔慕斯質地，不只能當腮紅、唇彩，還能疊擦出溫暖系眼妝；ETUDE HOUSE Happy with Piglet渲染腮紅霜也是果凍慕斯霜質地，可愛的粉紅小豬造型，完美呼應金豬年。

SUGAO空氣感唇頰舒芙蕾，售價380元，共3色。圖／SUGAO提供
SUGAO空氣感唇頰舒芙蕾，售價380元，共3色。圖／SUGAO提供
分享
1028眉好持色雙用細眉筆，售價330元，共3色。圖／1028提供
1028眉好持色雙用細眉筆，售價330元，共3色。圖／1028提供
分享
INTEGRATE櫻特芮金緻光柔霧唇頰彩，售價320元，共5色。圖／INTEGR...
INTEGRATE櫻特芮金緻光柔霧唇頰彩，售價320元，共5色。圖／INTEGRATE提供
分享
1028腮紅控6色頰彩盤限量版，售價680元。圖／1028提供
1028腮紅控6色頰彩盤限量版，售價680元。圖／1028提供
分享
1028唇迷心竅好色唇膏＃02玫瑰女孩，售價320元。圖／1028提供
1028唇迷心竅好色唇膏＃02玫瑰女孩，售價320元。圖／1028提供
分享
CLIO珂莉奧激蜜吻痕緞光唇釉＃4小家碧玉，售價440元。圖／CLIO提供
CLIO珂莉奧激蜜吻痕緞光唇釉＃4小家碧玉，售價440元。圖／CLIO提供
分享
ETUDE HOUSE Happy with Piglet渲染腮紅霜，售價400...
ETUDE HOUSE Happy with Piglet渲染腮紅霜，售價400元，共5色。圖／ETUDE HOUSE提供
分享
好氣色的唇頰讓人容光煥發。圖／1028提供
好氣色的唇頰讓人容光煥發。圖／1028提供
分享
溫柔甜美的珊瑚粉色系妝容增添好人緣。圖／INTEGRATE提供
溫柔甜美的珊瑚粉色系妝容增添好人緣。圖／INTEGRATE提供
分享
1028眼癮狂12色眼彩盤限量版，售價780元。圖／1028提供
1028眼癮狂12色眼彩盤限量版，售價780元。圖／1028提供
分享
依照個人髮色、五官營造出沒有距離感的乾淨自然眉，為新年開運。圖／1028提供
依照個人髮色、五官營造出沒有距離感的乾淨自然眉，為新年開運。圖／1028提供
分享
MAYBELLINE媚比琳武士道塑型眉筆，售價190元，共3色。圖／媚比琳提供
MAYBELLINE媚比琳武士道塑型眉筆，售價190元，共3色。圖／媚比琳提供
分享
INTEGRATE櫻特芮三度漸層光綻眼影盒RD516香檳玫瑰，售價390元。圖／...
INTEGRATE櫻特芮三度漸層光綻眼影盒RD516香檳玫瑰，售價390元。圖／INTEGRATE提供
分享

珊瑚開運
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

不過時的經典風格 春季推薦必買新包

2019-02-09 20:21

飯店大廚示範 川、粵、日式年菜改造料理

2019-02-09 18:04

BURBERRY創意總監廣告首發 6位攝影陣仗龐大

2019-02-09 17:26

名模卡莉克勞斯和蘿西杭亭頓都愛褲裝 帥氣又迷人

2019-02-09 16:51

情人節香水買這些準沒錯！限定版、粉紅新香快入手

2019-02-09 16:29

就是想要放閃 情人節對表聰明挑選

2019-02-09 16:20

超懂女友心！情人節送這些保證不NG

2019-02-09 16:19

自己的男友自己救 趁情人節打造時尚好品味

2019-02-09 16:16

搬出《慾望城市》 FENDI讓凱莉穿越紐約

2019-02-09 16:09

海鮮用手抓 超時髦大啖海鮮

2019-02-09 14:05

迎接新的一年 從日常添趣味開始

2019-02-09 14:03

一整年好運 唇妝畫起來

2019-02-09 14:02

向名人致敬 筆具打火機設計有來歷

2019-02-09 10:53

這輩子只主演過3部電影 永遠的詹姆士狄恩離世65年

2019-02-09 10:43

迪麗熱巴新年如意報喜 Ella陳嘉樺百萬搞笑

2019-02-09 10:35

新年選寶石 招財開運一整年

2019-02-09 00:00

豬年挑飾品 好運隨身GO

2019-02-09 00:00

情人走春放閃 跟風an9lina來這打卡

2019-02-08 16:44

百搭小白鞋不退燒 今年搶先想要擁有的都在這

2019-02-08 16:44

新年到！生活、感情與工作要斷捨離 30歲女人的5抉擇

2019-02-08 16:43

他一條牛仔褲賣70萬 連貝克漢都來朝聖

2019-02-08 16:43

日本賞櫻早鳥機票 大阪平均便宜1千元

2019-02-08 16:42

起司玉子燒在味噌辣湯中融化！名古屋混搭風新鍋物

2019-02-08 16:41

帶愛車去保養 附送下午茶

2019-02-08 00:04

過年換新車 出遊好神氣

2019-02-08 00:04

豬寶寶可愛藝術又開運 金豬晶豬、豬事大吉

2019-02-08 00:00

大吃大喝太放縱 提振精神的歌單陪你運動

2019-02-07 16:38

過年大吃大喝體重超標 有效甩肉撇步一定要學

2019-02-07 16:38

選個幸運色旺財運 新年來換新皮夾吧！

2019-02-07 16:38

梅根拎新包款秀孕婦時尚 就愛MULBERRY英倫風

2019-02-07 16:38

蕭敬騰的蕭式時尚真給力 CELINE男裝首發就是他

2019-02-07 16:35

紅包收到這6張「100」 意外釣出一堆人想收購

2019-02-07 15:12

網購一年比一年夯 電商搶辦年貨大街

2019-02-07 12:00

過年期間不打烊！電商平台瘋促銷 折扣當紅包

2019-02-07 12:00

新年開運紅金包款 「豬」事大吉

2019-02-07 00:00

人氣制服比一比／林國基：小物變化 制服不無聊

2019-02-06 23:49

人氣制服比一比／台鐵藍白格紋領帶 專業又有朝氣

2019-02-06 23:49

人氣制服比一比／郵局 窗口人員穿出類金融感

2019-02-06 23:49

溫昇豪酒窩新菜上桌 傳奇拉菲也入菜

2019-02-06 21:35
看更多

熱門文章

養豬青農丹麥見習後 覺得台灣必須改變了

2019-02-09 13:38

最慘過年！春節拜訪女友父母 驚覺自己戴綠帽

2019-02-09 13:21

大樂透2.04億元頭獎一注獨得 獎落新北蘆洲

2019-02-08 22:02

搶1億頭獎！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-09 20:43

六類工作超夯 錢景閃亮

2019-02-08 23:45

明天湧收假車潮 公路總局預告三大地雷路段

2019-02-09 17:05

今日星座運勢／牡羊單身易遇有緣人 財運好人羨慕

2019-02-09 00:00

看不順眼？倫敦動物園安排配對 母虎慘死公虎爪下

2019-02-09 11:31

偷吃木糖醇蛋糕 獵犬肝衰竭8天後不治身亡

2019-02-09 15:29

金豬年投資運勢 12生肖錢來也

2019-02-09 13:58

地牛翻身 台北發生規模3.2地震

2019-02-09 18:21

吃素不易得心臟病？ 國健署指部分素食用油反而多

2019-02-09 15:53

初五北台灣濕冷 東半部桃園以北局部短暫雨

2019-02-08 21:52

回娘家好運到 夫妻刮刮樂刮中頭獎300萬元

2019-02-09 13:43

鼎泰豐春節後徵才100人 起薪34K

2019-02-09 10:31

大樂透2.04億頭獎 花落蘆洲

2019-02-08 22:37

孕期好不好？ 影響胎兒健康一輩子

2019-02-09 00:30

油價恢復調整機制 汽柴油下週估漲2角及4角

2019-02-09 15:26

打麻將、買福袋，沒做你的年白過！十大過年不做手會癢的事

2019-02-09 07:59

加碼買刮刮樂 好運刮出100萬大獎

2019-02-09 05:48

墾丁觀光春節開紅盤 業者憂接著就是長黑棒

2019-02-09 19:35

1公斤以上無人機需證照 規劃5月辦預考

2019-02-09 14:39

3招收心兼減脂！簡文仁教你放手、承擔、發大願

2019-02-09 00:55

這輩子只主演過3部電影 永遠的詹姆士狄恩離世65年

2019-02-09 10:43

日夜溫差18度三星上將梨減八成 老果農：30年來第一次

2019-02-09 12:39

北台仍溼冷 別忘添衣物

2019-02-08 22:37

春節拚手氣！2000元刮刮樂 嘉義市熱銷缺貨中

2019-02-09 10:16

新年勵志一下！讓近10年最受讚譽的10部電影啟發人心

2019-02-09 10:26

準公共化托育白忙？實收托數不到可收托數二分之一

2019-02-09 10:07

醫師提醒：每年開工後 這個疾病患者增加二成

2019-02-09 19:36

玩無人機高度不得逾400呎 日落後日出前禁航

2019-02-09 15:03

台中流感疫情還在高峰 過年急診率16.89%新增6重症

2019-02-09 17:15

春節連假尾巴放下3C 這招護眼好簡單

2019-02-09 15:17

懶人最適合這樣走春！新北、台中路線排好玩透透

2019-02-05 16:06

完全無心上班？輕鬆克服收假症候群的5種方法

2019-02-09 10:05

年節大吃 「消積茶」減緩消化不良

2019-02-09 00:40

新年健康新願／眼開3次刀 小心養病盼光明

2019-02-09 00:50

豬年熱門職缺／人資專家 老闆倚重

2019-02-08 23:41

豬年熱門職缺／UI/UX設計師 缺口大

2019-02-08 23:41

無人機須註冊可上網辦 一機一碼須標示機身上

2019-02-09 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top