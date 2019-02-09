新年就要好氣色 開運妝點小心機

2019-02-09 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



新春開運一定要容光煥發，除了修飾暗沉、透出水亮感的底妝之外，妝點好氣色的唇彩和頰彩更是不能少；眉毛則是傳統面相學中開運的重要部位，一定要維持乾淨有型。

●乾淨自然 減齡靠眉型

眉型不僅象徵運勢，更會影響整體妝容，1028教育訓練經理Stanley建議依照個人髮色、五官營造出沒有距離感的自然眉，先順著眉型將毛流梳順，並用眉刀或眉毛夾去除多餘雜毛，保持眉型乾淨；畫眉時從眉峰往眼尾上方順著毛流輕輕描繪，並輕刷暈染邊線，眉尾落點在顴骨上方，不需刻意拉長，避免給人老氣的感覺。

●珊瑚粉色 眼妝搶人緣

想要有長輩緣，太過搶眼的濃妝並不適宜，可用霧面裸粉色或淺棕色打底、修飾泡泡眼後，選用金屬光珊瑚粉或珠光感粉色系強化眼褶中段到前段的亮度，在眨眼間隱約閃出光澤感，有氣質又亮眼。

1028眼癮狂12色眼彩盤將磚紅、玫瑰、奶茶、珊瑚橘、大地暖色系及細緻珠光、金屬光、霧面等3種質地收於一盤；INTEGRATE三度漸層光綻眼影盒限量色RD516香檳玫瑰以乾燥玫瑰3款漸層色搭配帶有星紗感的香檳橘、橘調珠光打亮色，不僅過年開運，也很適合情人節桃花妝。

●紅潤唇頰 顯白有氣場

想要提升人緣與貴人運就得靠紅潤唇頰，走在流行尖端的女性可嘗試辣椒紅Chili色或2019 Pantone色珊瑚橘，顯白又能展現氣場。

CLIO珂莉奧激蜜吻痕緞光唇釉讓雙唇呈現細緻絲滑光澤，首推水潤珊瑚紅色的＃04小家碧玉；1028唇迷心竅好色唇膏，平衡偏黃膚調更顯白。

頰彩可運用腮紅、修容、打亮、甚至混合使用的方式，用小心機為肌膚開光；兩用的唇頰彩則是外出攜帶補妝的好幫手。

1028腮紅控6色頰彩盤集結珊瑚、裸橘、淡紫、香檳金等實用色及金屬光、純色霧面兩款質地，可用細緻光澤的珊瑚粉打底，再用紅珊瑚色堆疊出紅暈層次，或是用薰衣草色在眼下提亮後，將偏霧感的珊瑚橘刷在兩頰，呈現自然唯美好氣色。