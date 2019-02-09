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蔡總統2字回華航機師罷工 洪孟楷轟政府也會放年假

搶1億頭獎！大樂透和春節大紅包獎號出爐

不過時的經典風格 春季推薦必買新包

2019-02-09 20:21聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

放了一個年假養精蓄銳，除了用全新的心情迎接開工時刻，不如也為自己換個新包包裝滿好心情！今年時尚品牌又有哪些春夏新包款值得入手呢？觀察各大設計師似乎都偏好經典雋永的設計，不過時的百搭特質超實用。

Gucci Aril包

Gucci早春推出一款外型簡約復古的Aril包，大大的雙G金屬扣飾高調又不過度花俏，難怪讓蔡依林、陳庭妮等人紛紛搶拎。

談到這款包的由來，與Gucci當初發表2019早春系列的場地—法國亞爾市（Arles）舊城牆外的古羅馬墓園阿里斯康（Alyscamps）有很深的關聯，Aril正是Arls的古義大利文寫法。品牌創意總監Alessandro Michele再次從歷史資料中獲取靈感，重現七○年代的經典雙G標誌，並搭配長方形的肩背手拿兩用包、手提包、正方款的肩背包3種包型，提供單色皮革或是蛇紋款，還有鉚釘裝飾細節，滿足各種需求。

★Versace Tribute X 包

Versace在2018年為了歡慶40歲生日，打造出Versace Tribute系列向昔日的輝煌年代致敬。今年延續此精神，推出全新Tribute X系列包款，以皮革壓印取代金屬釦裝飾，將品牌標誌性的梅杜莎圖騰與金屬釦壓印於牛皮材質上，再配以亮紅、寶藍、蜜桃粉等鮮艷色彩，另外也有經典黑可選擇。方形提包、方形背包、肩揹包、斜揹袋與長夾，款式多樣，部分包款更配備可拆除及調整肩揹帶，隨心變化使用。

★Salvatore Ferragamo Gancini致敬經典標誌

為了致敬品牌的經典Gancini標識，Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew全新打造出Gancini Monogram圖案，將靈感源自Palazzo Spini Feroni大宅 (Ferragamo的總部大樓) 側面用於拴馬的鍛鐵製品的Gancini雙鉤飾釦圖案幻化為滿版的印花，出現在包款和服裝等單品上，也呼應了近來最夯的logo潮流。此外，早春全新推出Joanne包，簡約外型雋永典雅，兩種尺寸以翻蓋設計搭配品牌標誌性的Gancini鎖釦，牛皮材質打造硬挺簡潔大方的外型，另外也有蜥蜴皮、蛇皮與鱷魚皮等珍稀材質。

★Valentino Garavani Uptown包

Valentino早春推出一款全新的Uptown包，以一長條金屬橫桿作為扣飾，外型方正俐落，無論是紅色、紅藍白配色，或是漸層咖啡色仿舊款或是印有VLTN的壓紋款，都呈現出極簡又復古的百搭時髦風格。

Arli系列鉚釘裝飾麂皮肩背包，95,000元。圖／Gucci提供
Arli系列鉚釘裝飾麂皮肩背包，95,000元。圖／Gucci提供
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Valentino Garavani Uptown包款，93,000元(Larg...
Valentino Garavani Uptown包款，93,000元(Large Size)。圖／Valentino提供
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Gucci早春推出一款外型簡約復古的Aril包，大大的雙G金屬扣飾高調又不過度花...
Gucci早春推出一款外型簡約復古的Aril包，大大的雙G金屬扣飾高調又不過度花俏。圖／Gucci提供
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時尚部落客Caro Daur穿搭Gancini Monogram包款與服飾。QUILTING Gancini Monogram黑色小牛皮肩背包，74,900元。圖／Ferragamo提供
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Valentino早春推出一款全新的Uptown包。記者徐兆玄／攝影
Valentino早春推出一款全新的Uptown包。記者徐兆玄／攝影
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Versace Tribute X 系列亮紅方型提包45,500元，寶藍方型背包...
Versace Tribute X 系列亮紅方型提包45,500元，寶藍方型背包49,500元。圖／Versace提供
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Versace 2019早春女裝搭配Tribute X 系列包款。圖／Versace提供
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JOANNE紅色牛皮肩背包(中)，64,900 (2)
JOANNE紅色牛皮肩背包(中)，64,900 (2)
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QUILTING Gancini Monogram鍊帶包，42,900元。圖／F...
QUILTING Gancini Monogram鍊帶包，42,900元。圖／Ferragamo提供
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陳庭妮拎Arli系列系列酒紅色皮革手提包，99,500元。圖／Gucci提供
陳庭妮拎Arli系列系列酒紅色皮革手提包，99,500元。圖／Gucci提供
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Versace Tribute X 系列寶藍斜揹袋，37,000元。圖／Vers...
Versace Tribute X 系列寶藍斜揹袋，37,000元。圖／Versace提供
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Gucci
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