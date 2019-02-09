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BURBERRY創意總監廣告首發 6位攝影陣仗龐大

2019-02-09 17:26聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

BURBERRY全球設計總監 Riccardo Tisci發表了他入主品牌後，首度操刀的形象廣告系列，集結6位攝影師拍攝的作品將自2月起逐步發表，跨世代的合作用以呈現多元、折衷、包容的精神，這也正是Riccardo Tisci心中BURBERRY的特質。

Riccardo Tisci表示，不論年齡、社會地位、種族、性別為何，都有BURBERRY的追隨者，因此他構思廣告時，就想找來很多人共同合作，和不同的對象一起解讀這個歷史悠久的品牌，發揮特各自的能量、經驗和世界觀，將想法擴及年輕的千禧世代到銀髮高齡者的全球市場。

因此這支廣告集結了跨世代的攝影師和模特兒，6位攝影師都是首次與BURBERRY合作，模特兒則包括Natalia Vodianova、Irina Shayk、崔素拉（Sora Choi）等，穿上Riccardo Tisci的首季作品BURBERRY 2019春夏系列，展現龐克與叛逆、傳統或反傳統的英式風格，此外，這也是TB Bag首次出現在形象廣告中，是Riccardo Tisci入主品牌的首批包款設計，命名來自品牌創辦人Thomas Burberry的姓名縮寫，設計上也呼應了金色包釦的當前流行。

攝影師Hugo Comte以TB Bag作為主角發揮形象廣告。圖／BURBERR...
攝影師Hugo Comte以TB Bag作為主角發揮形象廣告。圖／BURBERRY提供
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攝影師Danko Steiner掌鏡、模特兒為Claudia Lavender。...
攝影師Danko Steiner掌鏡、模特兒為Claudia Lavender。圖／BURBERRY提供
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攝影師Danko Steiner所拍攝的Fran Summers和Irina S...
攝影師Danko Steiner所拍攝的Fran Summers和Irina Shayk，氣氛怪誕有趣。圖／BURBERRY提供
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攝影師Danko Steiner掌鏡、模特兒為Darani。圖／BURBERRY...
攝影師Danko Steiner掌鏡、模特兒為Darani。圖／BURBERRY提供
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Rianne van Rompaey、Natalia Vodianova、Sor...
Rianne van Rompaey、Natalia Vodianova、Sora Choi在Nick Knight的鏡頭下表現張力。圖／BURBERRY提供
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攝影師Nick Knight以及模特兒Matteo Ferri和Joe Plun...
攝影師Nick Knight以及模特兒Matteo Ferri和Joe Plunkett演繹品牌的幽默。圖／BURBERRY提供
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廣告攝影
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