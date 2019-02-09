BURBERRY創意總監廣告首發 6位攝影陣仗龐大

2019-02-09 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



BURBERRY全球設計總監 Riccardo Tisci發表了他入主品牌後，首度操刀的形象廣告系列，集結6位攝影師拍攝的作品將自2月起逐步發表，跨世代的合作用以呈現多元、折衷、包容的精神，這也正是Riccardo Tisci心中BURBERRY的特質。

Riccardo Tisci表示，不論年齡、社會地位、種族、性別為何，都有BURBERRY的追隨者，因此他構思廣告時，就想找來很多人共同合作，和不同的對象一起解讀這個歷史悠久的品牌，發揮特各自的能量、經驗和世界觀，將想法擴及年輕的千禧世代到銀髮高齡者的全球市場。