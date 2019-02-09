名模卡莉克勞斯和蘿西杭亭頓都愛褲裝 帥氣又迷人

2019-02-09 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Ralph Lauren日前在紐約發表2019年春季女裝，演出《神鬼傳奇》、《安娜貝爾》的演員安娜貝爾華麗絲（Annabelle Wallis），以及超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）、蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）和星二代阿諾史瓦辛格的兒子派翠克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger），都出席這場盛會。

安娜貝爾華麗絲所穿的絲絨拼接長裙有著復古的鄉村風，在色澤上添加了當代的華麗感； 兩位超模蘿西杭亭頓懷特莉、卡莉克勞斯分別以連身褲和帥氣的粉藍色西裝出席，映襯出當代女性的獨立自信，俐落而不失柔美的女性氣質；派翠克史瓦辛格則以Purple Label系列喀什米爾毛衣，搭襯羊毛法蘭絨襯衫夾克，多層次穿搭帥氣悠閒； Ralph Lauren先生用軍裝外套搭襯牛仔褲，穿出品牌的美式經典。