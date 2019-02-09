親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

台日交流賽／桃猿挨6轟 慘遭羅德完封血洗22分

家族亂倫悲劇！富家男對弟媳、姪女、女兒伸魔爪

名模卡莉克勞斯和蘿西杭亭頓都愛褲裝 帥氣又迷人

2019-02-09 16:51聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Ralph Lauren日前在紐約發表2019年春季女裝，演出《神鬼傳奇》、《安娜貝爾》的演員安娜貝爾華麗絲（Annabelle Wallis），以及超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）、蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）和星二代阿諾史瓦辛格的兒子派翠克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger），都出席這場盛會。

安娜貝爾華麗絲所穿的絲絨拼接長裙有著復古的鄉村風，在色澤上添加了當代的華麗感； 兩位超模蘿西杭亭頓懷特莉、卡莉克勞斯分別以連身褲和帥氣的粉藍色西裝出席，映襯出當代女性的獨立自信，俐落而不失柔美的女性氣質；派翠克史瓦辛格則以Purple Label系列喀什米爾毛衣，搭襯羊毛法蘭絨襯衫夾克，多層次穿搭帥氣悠閒； Ralph Lauren先生用軍裝外套搭襯牛仔褲，穿出品牌的美式經典。

2018年9月時裝周期間，Ralph Lauren選擇在美國紐約中央公園走2019春季大秀，用經典地標彰顯品牌的風格理念，並歡度品牌的50周年慶，延續常春藤名校的經典系列，刺繡校徽、運動服都有嶄新面貌，蘇格蘭格紋搭襯奢華皮草，都展現了具有品牌標誌的新穎設計。

Ralph Lauren日前在紐約發表2019春季系列。 圖／Ralph Lau...
Ralph Lauren日前在紐約發表2019春季系列。 圖／Ralph Lauren提供
分享
Ralph Lauren日前在紐約發表2019春季系列。 圖／Ralph Lau...
Ralph Lauren日前在紐約發表2019春季系列。 圖／Ralph Lauren提供
分享
超模卡莉克勞斯運用Ralph Lauren Collection 2019早春粉...
超模卡莉克勞斯運用Ralph Lauren Collection 2019早春粉藍色套裝穿出俐落感。圖／Ralph Lauren提供
分享
超模蘿西杭亭頓懷特莉穿著Ralph Lauren Collection 2019...
超模蘿西杭亭頓懷特莉穿著Ralph Lauren Collection 2019早秋連身褲、羊毛襯衫帥氣出席。圖／Ralph Lauren提供
分享
星二代派翠克史瓦辛格以Purple Label的喀什米爾圓領毛衣、羊毛法蘭絨襯衫...
星二代派翠克史瓦辛格以Purple Label的喀什米爾圓領毛衣、羊毛法蘭絨襯衫夾克，演繹美式休閒經典。 圖／Ralph Lauren提供
分享
Purple Label和安娜溫圖。 圖／Ralph Lauren提供
Purple Label和安娜溫圖。 圖／Ralph Lauren提供
分享
演員安娜貝爾華麗絲身上的Ralph Lauren Collection 2018...
演員安娜貝爾華麗絲身上的Ralph Lauren Collection 2018秋季系列拼接絲絨長裙有著復古百衲被的概念。圖／Ralph Lauren提供
分享

紐約周年慶西裝
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

情人節香水買這些準沒錯！限定版、粉紅新香快入手

2019-02-09 16:29

就是想要放閃 情人節對表聰明挑選

2019-02-09 16:20

超懂女友心！情人節送這些保證不NG

2019-02-09 16:19

自己的男友自己救 趁情人節打造時尚好品味

2019-02-09 16:16

搬出《慾望城市》 FENDI讓凱莉穿越紐約

2019-02-09 16:09

海鮮用手抓 超時髦大啖海鮮

2019-02-09 14:05

迎接新的一年 從日常添趣味開始

2019-02-09 14:03

一整年好運 唇妝畫起來

2019-02-09 14:02

向名人致敬 筆具打火機設計有來歷

2019-02-09 10:53

這輩子只主演過3部電影 永遠的詹姆士狄恩離世65年

2019-02-09 10:43

迪麗熱巴新年如意報喜 Ella陳嘉樺百萬搞笑

2019-02-09 10:35

新年選寶石 招財開運一整年

2019-02-09 00:00

豬年挑飾品 好運隨身GO

2019-02-09 00:00

情人走春放閃 跟風an9lina來這打卡

2019-02-08 16:44

百搭小白鞋不退燒 今年搶先想要擁有的都在這

2019-02-08 16:44

新年到！生活、感情與工作要斷捨離 30歲女人的5抉擇

2019-02-08 16:43

他一條牛仔褲賣70萬 連貝克漢都來朝聖

2019-02-08 16:43

日本賞櫻早鳥機票 大阪平均便宜1千元

2019-02-08 16:42

起司玉子燒在味噌辣湯中融化！名古屋混搭風新鍋物

2019-02-08 16:41

帶愛車去保養 附送下午茶

2019-02-08 00:04

過年換新車 出遊好神氣

2019-02-08 00:04

豬寶寶可愛藝術又開運 金豬晶豬、豬事大吉

2019-02-08 00:00

大吃大喝太放縱 提振精神的歌單陪你運動

2019-02-07 16:38

過年大吃大喝體重超標 有效甩肉撇步一定要學

2019-02-07 16:38

選個幸運色旺財運 新年來換新皮夾吧！

2019-02-07 16:38

梅根拎新包款秀孕婦時尚 就愛MULBERRY英倫風

2019-02-07 16:38

蕭敬騰的蕭式時尚真給力 CELINE男裝首發就是他

2019-02-07 16:35

紅包收到這6張「100」 意外釣出一堆人想收購

2019-02-07 15:12

網購一年比一年夯 電商搶辦年貨大街

2019-02-07 12:00

過年期間不打烊！電商平台瘋促銷 折扣當紅包

2019-02-07 12:00

新年開運紅金包款 「豬」事大吉

2019-02-07 00:00

人氣制服比一比／林國基：小物變化 制服不無聊

2019-02-06 23:49

人氣制服比一比／台鐵藍白格紋領帶 專業又有朝氣

2019-02-06 23:49

人氣制服比一比／郵局 窗口人員穿出類金融感

2019-02-06 23:49

溫昇豪酒窩新菜上桌 傳奇拉菲也入菜

2019-02-06 21:35

新年招財、桃花靠5招風水 家裡擺這個難怪小人超多

2019-02-06 21:30

趨吉避凶擋小人 這些生肖的人今年需要「豬隊友」

2019-02-06 18:53

過年吃日本空運「紅楚蟹」　一整隻只要1380元可吃到

2019-02-06 16:11

影／到六福村看疣豬家族 一窺獅子王「澎澎」的家

2019-02-06 14:42
看更多

熱門文章

她哺乳到一半 外婆當眾掀哺乳巾：都生過了 還怕人看

2019-02-08 20:09

大樂透2.04億元頭獎一注獨得 獎落新北蘆洲

2019-02-08 22:02

真有九命怪貓？ 全身結凍竟還死不了

2019-02-08 18:01

最慘過年！春節拜訪女友父母 驚覺自己戴綠帽

2019-02-09 13:21

養豬青農丹麥見習後 覺得台灣必須改變了

2019-02-09 13:38

好煩到底該留還走？12星座的你年後適合「跳槽」嗎

2019-02-08 18:00

班機延遲、行李沒回來 資深領隊教你這樣做

2019-02-08 17:04

六類工作超夯 錢景閃亮

2019-02-08 23:45

今日星座運勢／牡羊單身易遇有緣人 財運好人羨慕

2019-02-09 00:00

看不順眼？倫敦動物園安排配對 母虎慘死公虎爪下

2019-02-09 11:31

初五北台灣濕冷 東半部桃園以北局部短暫雨

2019-02-08 21:52

偷吃木糖醇蛋糕 獵犬肝衰竭8天後不治身亡

2019-02-09 15:29

大樂透2.04億頭獎 花落蘆洲

2019-02-08 22:37

孕期好不好？ 影響胎兒健康一輩子

2019-02-09 00:30

加碼買刮刮樂 好運刮出100萬大獎

2019-02-09 05:48

3招收心兼減脂！簡文仁教你放手、承擔、發大願

2019-02-09 00:55

回娘家好運到 夫妻刮刮樂刮中頭獎300萬元

2019-02-09 13:43

打麻將、買福袋，沒做你的年白過！十大過年不做手會癢的事

2019-02-09 07:59

北台仍溼冷 別忘添衣物

2019-02-08 22:37

這輩子只主演過3部電影 永遠的詹姆士狄恩離世65年

2019-02-09 10:43

日夜溫差18度三星上將梨減八成 老果農：30年來第一次

2019-02-09 12:39

鼎泰豐春節後徵才100人 起薪34K

2019-02-09 10:31

準公共化托育白忙？實收托數不到可收托數二分之一

2019-02-09 10:07

新年勵志一下！讓近10年最受讚譽的10部電影啟發人心

2019-02-09 10:26

吃素不易得心臟病？ 國健署指部分素食用油反而多

2019-02-09 15:53

1公斤以上無人機需證照 規劃5月辦預考

2019-02-09 14:39

新年到！生活、感情與工作要斷捨離 30歲女人的5抉擇

2019-02-08 16:43

春節拚手氣！2000元刮刮樂 嘉義市熱銷缺貨中

2019-02-09 10:16

油價恢復調整機制 汽柴油下週估漲2角及4角

2019-02-09 15:26

完全無心上班？輕鬆克服收假症候群的5種方法

2019-02-09 10:05

新年健康新願／眼開3次刀 小心養病盼光明

2019-02-09 00:50

年節大吃 「消積茶」減緩消化不良

2019-02-09 00:40

懶人最適合這樣走春！新北、台中路線排好玩透透

2019-02-05 16:06

迪麗熱巴新年如意報喜 Ella陳嘉樺百萬搞笑

2019-02-09 10:35

立院法制局示警 準公共化托育新制恐劣幣逐良幣

2019-02-09 10:08

豬年熱門職缺／UI/UX設計師 缺口大

2019-02-08 23:41

春節長假讀好書 比爾蓋茲推薦《這一生，你想留下什麼》

2019-02-09 10:12

玩無人機高度不得逾400呎 日落後日出前禁航

2019-02-09 15:03

開工好厭世？醫師教你做「心智彩排」

2019-02-09 13:05

新年選寶石 招財開運一整年

2019-02-09 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top