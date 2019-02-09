情人節香水買這些準沒錯！限定版、粉紅新香快入手

2019-02-09 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



香水向來是情人節送禮的首選，今年有多款新品及情人節限定禮陸續登場，趁著年假為另一半精心挑選一份浪漫的禮物，讓你的愛意隨著香氣常伴情人左右。

•情人節限定

迪奧今年推出全新的Miss Dior淡香水，明亮花香調除了格拉斯玫瑰與大馬士革玫瑰之外，更以鈴蘭香氣襯托出一抹清新，同步推出滾珠瓶設計的Miss Dior親吻淡香水，另有Miss Dior愛暈了限量禮盒，2月1日至2月14日於指定櫃點限量發售，內含Miss Dior髮香噴雾、Miss Dior玫瑰護手霜、Miss Dior親吻香水。

2月至3月期間於特定迪奧美妍專櫃購買Miss Dior系列滿4,000元以上，即可獲得Miss Dior愛暈了情人限定包裝服務，活動期間至全台特定迪奧美妍專櫃消費任一Miss Dior系列香水100ml，可獲得Miss Dior淡香水奢華香水屋一個。

Jo Malone今年推出情人節限定古龍水瓶蓋「愛戀紅」，2月1日起於全台Jo Malone專門店購買任一款100ml古龍水或50ml芳醇古龍水即可以250元加購，情人節活動期間可用字母貼紙客製化情人節禮盒，將兩人專屬的甜蜜話語貼在禮盒上，消費滿8,000元可獲得Jo Malone情人節限量托特袋，數量有限送完為止。

台北忠孝SOGO二樓的Chloe香氛概念店推出情人節獨家活動，即日起至2月17日購買任一款75ml以上香氛，即可享有現場客製金屬掛飾一個，可印製Chloe風格字母，並有禮品包裝服務；購買75ml香氛更限時搭贈芳心之旅香氛沐浴膠200ml及Chloe品牌字母項鍊，數量有限送完為止。

BYREDO限量推出2019情人節限定旅行淡香精禮盒，精選熱帶爵士、黑色 番紅花、返樸歸真、吉普賽之水、莫哈維之影、無人之境等6款最受歡迎的香氣，12ml的旅行瓶裝方便攜帶。

•香氛控必收限量版

春天就是要賞櫻，LOCCITANE歐舒丹把櫻花的柔美香氣帶進生活周遭，推出彩虹櫻花限量香氛系列，其中彩虹櫻花淡香水的瓶身浮刻著櫻花枝椏與霓彩光芒，櫻桃與葡萄柚果香伴隨著櫻花香氣，宣告春天的到來，再以柔和木質麝香帶來圓融尾韻，同系列還有虹彩櫻花沐浴膠、虹彩櫻花美體乳和虹彩櫻花護手霜。

Marc Jacobs雛菊香氛系列換上Instagram上最受千禧世代歡迎的Z世代黃（Gen Z yellow）新裝，推出雛菊香氛暖陽陽限量版，以致敬經典的雛菊香氛家族為靈感，各自添加全新的香氛元素，幻化成更溫暖動人的春日版本，小雛菊暖陽陽限量版前調的白色草莓散發如同浪漫戀人般的甜蜜果香，搭配金盞花與白木香氣，預計2月下旬上市；清甜雛菊暖陽陽限量版混和洋梨與含羞草，基調的天芥花更綿延出空靈清新的果香；雛菊之夢暖陽陽限量版以覆盆莓與橙花為軸心，後調的溫暖麝香更加迷人；親愛雛菊暖陽陽限量版以佛手柑香氣與喀什米爾麝香交織出清甜花香，更調和了明亮柑橘調。

Salvatore Ferragamo芭蕾女伶女性淡香精推出2019新年限定版，換上紅色新裝，標誌性的品牌蝴蝶結改用天鵝絨紅，展現火辣熱情。

•粉紅新香報到

德國珠寶品牌Engelsrufer天使之翼推出的遇見愛女性淡香精，瓶身的構思靈感來自於WITH LOVE珠寶系列的核心，甜美心形透過天使之翼的精緻藤蔓環繞，香氣前調大膽揉合牡丹與粉紅胡椒，中調為玫瑰、阿拉伯茉莉、鈴蘭、白色天芥菜的細緻芳香，後調則是純淨的白麝香與溫暖木質調。

TOUS撩心女性淡香精結合金屬光澤與透亮粉紅玫瑰色彩，使香水成為梳妝台的奢華之選，玫瑰金金屬瓶蓋上刻印了淘氣小熊LOGO，香氣以微醺水果雞尾酒、粉紅胡椒做開端，中調以玫瑰與鳶尾花香共譜浪漫，後調添入香草與麝香。

Tory Burch永恆愛戀2－為你瘋狂淡香精以粉紅瓶身搭配上愛情鳥紛飛的外盒，與愛情甜蜜氛圍相呼應，香調以香甜的荔枝揭開序幕，搭配黑醋栗及天竺葵象徵著戀愛的甜蜜滋味，中調由牡丹、玫瑰精油及鈴蘭花展現浪漫典雅，最後以檀香木、零陵香豆及鳳仙花溫暖收尾。

GIVENCHY紀梵希Live玫瑰戀人淡香精以夢幻玫瑰花香為主軸，交織了帶有清新氣息的粉紅漿果與枸杞，廣藿香的木質基調與花香組成和諧的香氣戀曲，簡約優雅的修長三角形玻璃瓶身，鑲嵌著紀梵希標誌性的鉚釘玻璃浮雕，宛如絕美的時尚藝術品。 BYREDO 2019情人節限定旅行淡香精，12ml X 6售價5,500元。圖／10／10 APOTHECARY提供 分享 facebook

Tory Burch永恆愛戀2－為你瘋狂淡香精，30ml售價2,200元、100ml售價3,700元。圖／盧亞提供 分享 facebook

即日起至2月17日於台北忠孝SOGO二樓的Chloe香氛概念店購買任一款75ml以上香氛，即可享有現場客製金屬掛飾一個。圖／科蒂精品提供 分享 facebook

Jo Malone情人節限定古龍水瓶蓋「愛戀紅」，活動期間購買任一款100ml古龍水或50ml芳醇古龍水即可以250元加購。圖／Jo Malone提供 分享 facebook

即日起至2月17日於台北忠孝SOGO二樓的Chloe香氛概念店購買任一款75ml以上香氛，即可享有現場客製金屬掛飾一個。圖／科蒂精品提供 分享 facebook

Engelsrufer天使之翼遇見愛女性淡香精，100ml售價2,250元。圖／宏亞提供 分享 facebook

LOCCITANE歐舒丹虹彩櫻花淡香水，50ml售價1,780元，限量。圖／歐舒丹提供 分享 facebook

Engelsrufer天使之翼遇見愛女性淡香精，100ml售價2,250元。圖／宏亞提供 分享 facebook