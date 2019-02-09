就是想要放閃 情人節對表聰明挑選

2019-02-09 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



2019浪漫情人節即將到來，對於送什麼禮物還沒有頭緒嗎？ 不想太過高調穿情侶裝？那戴對表將會是最佳選擇！

•「預算有限、情意無限」

SWATCH除了有全台限量只有30支的特別限定情人節表款「Triple Love澄澈愛情」之外，還推薦了表盤採用最新偏光塗層技術，創造出獨特耀眼的多重折射效果的Transformation彩色光譜系列。像是極地正藍與極地粉紅、冰萃海藍和冰萃莓果等，都是同樣設計但搭配對比色，戴上手不過份張揚，但仍能傳遞彼此心意。Nixon則推出寶石藍金對表，男款的Sentry Chrono為計時碼表，4點鐘方向有日期窗實用性高。而女款的Time Teller表在這配色下，以寶石藍色的表面配金色指針呈現優雅氣質，讓手表不再只是看時間的工具，而是時尚穿搭亮點。

CALVIN KLEIN全新的Even Extension超然系列腕表，有著42及36毫米表徑的款式，亦能讓戀人自行搭配成雙。腕表延續極簡經典元素，馬蹄形穿透性的表耳設計更顯輕盈，微微傾斜設計也讓腕表與手腕之間更貼合。純黑、極簡白表盤設計上加入刻紋十字線條結構層次，不鏽鋼或PVD玫瑰金表殼定調色系，並首度搭配米蘭鍊帶，極具存在感。

•「腕住愛情、表現浪漫」

面對情人節的送禮需求，美度（MIDO）則將主力放在Baroncelli Jubilée永恆系列天文台認證腕表，提供五款配色，包括了象牙白色、炭灰色噴砂表盤，或是白色及黑色表盤搭配搭配不鏽鋼表殼或玫瑰金PVD表殼，備有鍊帶、小牛皮表帶的選擇。這些腕表皆搭配阿拉伯數字與斜面鑽石拋光指針，展現雋永設計感。雷達（RADO）則獻上Hyperchrome皓星系列1314限量對表，以藍色面盤搭配電漿色高科技陶瓷表殼，時標綴以12顆美鑽，鈦金屬表殼底蓋還鐫刻「ONE OUT OF 1314」文字，體現經得起時間淬鍊的愛情。