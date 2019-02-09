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超懂女友心！情人節送這些保證不NG

2019-02-09 16:19聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

農曆年過後緊接著就要迎接西洋情人節到來，很多男性在挑選女伴的禮物時都感到非常苦惱，好像永遠抓不住女人心。趁著還有點時間準備，先來看看小編整理的多種價位推薦單品，幫你精選、縮小風格範圍，主打應景甜蜜設計，降低送禮NG率！

愛心、紅唇超可愛

無論幾歲，很多女人都擁有一顆少女心，這時候用可愛的設計與色彩最能打動對方。COMME des GARÇONS PLAY早春將2002年開始與波蘭插畫大師Filip Pagowski合作的經典圖騰商品多加了好幾顆心，打造「多心」系列，並讓原本在胸前的愛心跑到袖子兩旁，讓你環抱愛人的時候也能加倍放送愛意。

受到英式鄉村生活的啟發，LULU GUINNESS這回創作出「心心相印肩背包」，3種不同色調的愛心，每款都分別由兩種色調的荔枝紋皮革組合設計而成，形成強對比。對方收到時就像捧著你熾熱、真誠的心一樣，感受溫暖的祝福與愛意。而品牌人氣紅唇包款也推出第一款迷你腰包，更打造出造型隨興的搖滾紅唇系列，採用破壞式視覺效果推出超有個性的包款。Alice+Olivia品牌經典的紅唇元素，同樣也出現在情人之吻開襟外套以及StaceFace系列商品上。

SAINT LAURENT新作COEUR愛心包，有香檳金流蘇肩背包、鑰匙包，也有紅色愛心鱷魚壓紋漆皮手拿包，愛心形狀搭配品牌Logo，經典又百搭。PRADA Saffiano手環上面也可另外搭配火熱的愛心、字母裝飾。

•粉嫩、紅色 多變女人味

MIU MIU以粉紅色、紅色小羊皮打造手提肩背包、抓皺短夾、卡夾等，更搭配鑽飾點綴些許奢華，無論是上班工作或是出門遊玩都超適合即將到來的春夏氛圍。PRADA Saffiano信封手拿包組一次附上3個包款，非常超值，配色從紅到粉紅，以不同色調傳遞甜美又性感的多變女人味。New Double手提肩背包、Saffiano Logo長夾也有粉紅色可選擇，今年主打的Sidonie包，也推出紅黑撞色款。

Salvatore Ferragamo VARINACH紅色山羊皮平底鞋，也以紅色打造熱情魅力。早春推出全新簡約Joanne翻蓋包，也提供包含粉紅色、紅色等多色選擇。Marc Jacobs螢光桃的Tag Tote為女人味增添更多個性，炫目的配色和大容量設計，讓喜歡帶一堆東西出門的另一半可以盡量裝個夠，也可以當作電腦包使用。

VARINACH紅色山羊皮平底鞋，29,900元。圖／Ferragamo提供
VARINACH紅色山羊皮平底鞋，29,900元。圖／Ferragamo提供
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Saffiano粉色Logo長夾，22000元。圖／PRADA提供
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CDG PLAY系列白色「雙袖單心」長袖T恤，4,200元(女款)。圖／團團提供
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New Double粉色手提肩背包，64,000元。圖／PRADA提供
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心心相印肩背包(白)，12,800元。圖／LULU GUINNESS提供
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迷你紅脣腰包，7,680元。圖／LULU GUINNESS提供
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心心相印肩背包(粉)，12,800元。圖／LULU GUINNESS提供
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Saffiano桃紅色金屬Logo長夾，23,000元。圖／PRADA提供
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Sidonie紅黑撞色肩背包，93,500元。圖／PRADA提供
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愛心鱷魚壓紋漆皮手拿包，41,700元。圖／SAINT LAURENT提供
愛心鱷魚壓紋漆皮手拿包，41,700元。圖／SAINT LAURENT提供
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StaceFace拉鍊零錢包(背後有卡片夾層)，4,900元。圖／Alice+O...
StaceFace拉鍊零錢包(背後有卡片夾層)，4,900元。圖／Alice+Olivia提供
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搖滾紅脣後背帶，3,980元。圖／LULU GUINNESS提供
搖滾紅脣後背帶，3,980元。圖／LULU GUINNESS提供
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螢光桃Tag Tote包，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
螢光桃Tag Tote包，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
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情人之吻開襟外套，16,500元。圖／Alice+Olivia提供
情人之吻開襟外套，16,500元。圖／Alice+Olivia提供
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JOANNE紅色牛皮肩背包(中)，64,900元。圖／Ferragamo提供
JOANNE紅色牛皮肩背包(中)，64,900元。圖／Ferragamo提供
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螢光桃Tag Tote包，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
螢光桃Tag Tote包，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
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CDG PLAY系列白色「多心」長袖T恤，4,200元(女款)。圖／團團提供
CDG PLAY系列白色「多心」長袖T恤，4,200元(女款)。圖／團團提供
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Saffiano粉膚色手環8,500元，字母、愛心圖騰，各1,000元。圖／PR...
Saffiano粉膚色手環8,500元，字母、愛心圖騰，各1,000元。圖／PRADA提供
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JOANNE淡粉色小牛皮肩背包(中)，64,900元。圖／Ferragamo提供
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香檳金愛心流蘇肩背包，58,500元。圖／SAINT LAURENT提供
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小羊皮抓皺手提肩背包，48,500元。圖／MIUMIU提供
小羊皮抓皺手提肩背包，48,500元。圖／MIUMIU提供
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小羊皮抓皺短夾，14,500元。圖／MIUMIU提供
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小羊皮抓皺卡夾，9,000元。圖／MIUMIU提供
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