超懂女友心！情人節送這些保證不NG

2019-02-09 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



農曆年過後緊接著就要迎接西洋情人節到來，很多男性在挑選女伴的禮物時都感到非常苦惱，好像永遠抓不住女人心。趁著還有點時間準備，先來看看小編整理的多種價位推薦單品，幫你精選、縮小風格範圍，主打應景甜蜜設計，降低送禮NG率！

•愛心、紅唇超可愛

無論幾歲，很多女人都擁有一顆少女心，這時候用可愛的設計與色彩最能打動對方。COMME des GARÇONS PLAY早春將2002年開始與波蘭插畫大師Filip Pagowski合作的經典圖騰商品多加了好幾顆心，打造「多心」系列，並讓原本在胸前的愛心跑到袖子兩旁，讓你環抱愛人的時候也能加倍放送愛意。

受到英式鄉村生活的啟發，LULU GUINNESS這回創作出「心心相印肩背包」，3種不同色調的愛心，每款都分別由兩種色調的荔枝紋皮革組合設計而成，形成強對比。對方收到時就像捧著你熾熱、真誠的心一樣，感受溫暖的祝福與愛意。而品牌人氣紅唇包款也推出第一款迷你腰包，更打造出造型隨興的搖滾紅唇系列，採用破壞式視覺效果推出超有個性的包款。Alice+Olivia品牌經典的紅唇元素，同樣也出現在情人之吻開襟外套以及StaceFace系列商品上。

SAINT LAURENT新作COEUR愛心包，有香檳金流蘇肩背包、鑰匙包，也有紅色愛心鱷魚壓紋漆皮手拿包，愛心形狀搭配品牌Logo，經典又百搭。PRADA Saffiano手環上面也可另外搭配火熱的愛心、字母裝飾。

•粉嫩、紅色 多變女人味

MIU MIU以粉紅色、紅色小羊皮打造手提肩背包、抓皺短夾、卡夾等，更搭配鑽飾點綴些許奢華，無論是上班工作或是出門遊玩都超適合即將到來的春夏氛圍。PRADA Saffiano信封手拿包組一次附上3個包款，非常超值，配色從紅到粉紅，以不同色調傳遞甜美又性感的多變女人味。New Double手提肩背包、Saffiano Logo長夾也有粉紅色可選擇，今年主打的Sidonie包，也推出紅黑撞色款。