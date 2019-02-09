自己的男友自己救 趁情人節打造時尚好品味

2019-02-09 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



比起女性對於造型上的熱忱，台灣男性相對起來顯得較為不修邊幅。趁著西洋情人節的到來，挑個時尚好禮送給對方，自己的男友品味自己救！

•3C周邊

比較起其他的裝飾性單品，實用度較高的3C周邊商品，應該算是大多數男性會感興趣的物件。PRADA Saffiano手機殼以黑色打底，搭配紅色的經典三角標誌，還可以另外購買愛心、選擇字母裝飾。另一款Saffiano皮革腕帶手機殼，則是提供沉穩的藍色或紅色，與黑色組合，搭配可拆式的背帶，更方便使用。字母組合鑰匙圈框，同樣也可以隨意挑選字母，為另一半打造獨一無二的設計。

Marc Jacobs筆電包運用螢光色調，像是藍、黃、紫等，搭配Logo織帶，無論是有提把或是手拿款都展現摩登時尚氣息。

Double J手機殼，則是像是把人氣包款縮小，翻蓋內層也有許多卡夾可使用。

•鞋款

好品味從一雙好鞋開始，HOGAN 2019春夏iCUBE以中性大地色調和鮮豔色系呈現復古風，男款ACTIVE ONE則擁有記憶鞋墊，寶石藍、亮黃色與深色系漸層呈現絢麗迷幻的春夏風格。

TOD’S標誌性商品豆豆鞋，春夏玩轉全新Double T扣飾、圖騰材質及高對比色調縫線，還將鱷魚壓紋皮革設計概念放在豆豆鞋款上，而鞋面的Double T金屬扣飾再進化，以小圓環將兩個經典T logo 串聯組合而成，更提高行走時的舒適度。目前春夏新款陸續上市中。

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