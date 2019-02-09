搬出《慾望城市》 FENDI讓凱莉穿越紐約

2019-02-09 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI為了經典Baguette包款回歸卯足勁，除了重現莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）在《慾望城市》中對此包款的厚愛，還以當前社群符號#BFF（Best Friends Forever）的寓意打造FENDI版的BFF為#BaguetteFriendsForever，全力護航此一經典包款的2019系列。

1998年首播的《慾望城市（Sex and the City）》經過20年，仍然成為FENDI主推Baguette的話題，在這部影集中，莎拉潔西卡派克所飾演的凱莉，在紐約街頭被搶劫，搶匪跟她說，「把妳的包包給我！」凱莉回以「這不是一個包包，它是Baguette」，說明1997年誕生的Baguette包款的地位，而這句經典台詞也重現在FENDI製作的形象短片中。

Baguette靈感與命名來自裝著法國長棍麵包的袋子，在崇尚簡約的九○年代，Silvia Venturini Fendi反其道而行，以彩色釘珠、絲緞材質打造當時的Baguette；2019年強勢回歸的Baguette推出尺寸及迷你包款，異材質拼接帶來更多變化，包括單色、FF logo壓花皮革、丹寧到刺繡緹花等多種款式。而品牌發表的3支#BaguetteFriendsForever形象片分別在上海、香港和紐約拍攝，都以Groove Armada的歌曲《My Friend》為配樂，表現4個朋友間的社交生活，紐約篇參與演出之一的名模暨部落客Caro Daur表示，在紐約街道上拍攝時，可以和莎拉潔西卡派克共同復刻經典畫面，是相當難忘的經驗。

█FENDI的#BaguetteFriendsForever紐約篇形象廣告：