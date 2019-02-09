向名人致敬 筆具打火機設計有來歷

2019-02-09 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



用於書寫的筆具即相關文房用品，向文化史上的歷史名人汲取靈感，不但為設計增添氣質，也讓喜愛文化的人有機會收藏偶像。頂級書寫工具品牌萬寶龍（Montblanc）與法國S.T. Dupont，在一年初始，便分別推出向好萊塢巨星詹姆斯狄恩（James Byron Dean）、西班牙畫家畢卡索、以及英國皇家最著名人物溫莎公爵致敬的設計。

S.T. Dupont 為紀念1952年起最早發展的LINE 1打火機，推出全新溫莎公爵限量系列的LIGNE 2打火機和NEW LINE D筆具，因為此打火機設計的靈感源自1940年代為溫莎公爵旅行箱而量身打造的舊式打火機，設計汲取18世紀英國極為盛行的喬治亞和帕拉迪歐風格的靈感。溫莎公爵也是在黛安娜王妃之前，風采最風靡全球的英國皇室成員。限量系列打火機採用品牌行李箱著名的扭索紋，而經150道手工工序打造的LINE D 中型筆具，除了全新14K金筆尖、及著名的鉸接式筆夾設計等，還有猶如 LIGNE 2打火機般開合時響脆的經典叮的聲音，傳遞復古設計的皇家理念。

而自去年以畢卡索女性畫像為主題的「畢卡索限量系列」獲熱烈好評後，今年更加碼推出「畢卡索和平鴿限量系列」，將這位西元二十世紀最有影響力的藝術家的代表畫作源自畢卡索獲邀參與巴黎第一次國際和平會議時獻給大會的一幅白鴿圖畫，運用簡單的線條代表著和平與希望的圖像。此限量系列全球限量1950件，以紀念畢卡索創造其標誌性和平鴿圖像的一年，包括LINE D 筆具、LIGNE 2打火機以及SLIM 7打火機可供選擇。

而2月8日是天才的電影巨星詹姆斯狄恩88歲冥誕。他短暫24年的一生僅主演過三部電影：《天倫夢覺》（East Of Eden）、《養子不教誰之過》（Rebel Without A Cause），以及在他逝世後才上映的《巨人》（Giant），但其過人的天賦和放浪不羈的形象深植人心，是好萊塢1950s年代的代表。他在《養子不教誰之過》身穿紅色夾克的Jim Stark形象更在影壇上名留青史。萬寶龍特地於今年推出名人系列詹姆斯狄恩限量款書寫工具向這位傳奇巨星致敬。

詹姆斯狄恩書寫工具共分特別款、限量1931件、限量99件的百萬書寫工具共3款。特別款包括鋼筆、鋼珠筆以及原子筆，以Jim Stark的紅色夾克為彼身顏色靈感，圖案取材自詹姆斯狄恩在片中所穿著的牛仔褲。1931限量款的鋼筆與鋼珠筆各限量推出1931支，設計靈感源於這位電影巨星熱衷於極速駕車的快感。Ag 925純銀筆身鐫刻象徵保時捷550 Spyder的散熱器護柵圖案，因為最後1955年他遭逢車禍而命喪黃泉就是駕駛這座愛車，槍型筆夾靈感則來自《巨人》一片中扛著槍的經典畫面。