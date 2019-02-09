這輩子只主演過3部電影 永遠的詹姆士狄恩離世65年

2019-02-09 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



昨（2月8）日是天才的電影巨星詹姆斯狄恩（James Byron Dean）88歲冥誕。他短暫24年的一生僅主演過三部電影：《天倫夢覺》（East Of Eden）、《養子不教誰之過》（Rebel Without A Cause），以及在他逝世後才上映的《巨人》（Giant），但其過人的天賦和放浪不羈的形象深植人心，是好萊塢1950s年代的代表。他在《養子不教誰之過》身穿紅色夾克的Jim Stark形象更在影壇上名留青史。

頂級書寫工具品牌萬寶龍（Montblanc）特地於今年推出名人系列詹姆斯狄恩限量款書寫工具向這位傳奇巨星致敬。該系列於2009年開始首次推出，向歷史上的傑出人士致敬。詹姆斯狄恩書寫工具共分特別款、限量1931件、限量99件的百萬書寫工具共3款。特別款包括鋼筆、鋼珠筆以及原子筆，以Jim Stark的紅色夾克為筆身顏色靈感，圖案取材自詹姆斯狄恩在片中所穿著的牛仔褲。1931限量款的鋼筆與鋼珠筆各限量推出1931支，設計靈感源於這位電影巨星熱衷於極速駕車的快感。Ag 925純銀筆身鐫刻象徵保時捷550 Spyder的散熱器護柵圖案，因為最後1955年他遭逢車禍而命喪黃泉就是駕駛這座愛車。槍型筆夾從《巨人》一片中扛著槍的經典畫面擷取靈感。