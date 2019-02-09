迪麗熱巴新年如意報喜 Ella陳嘉樺百萬搞笑
除夕全家團圓輕鬆歡樂、也是大多人一起收看娛樂節目的時候。不過娛樂與時尚關係緊密，當紅藝人登台演出的時候不但一舉一動都是粉絲關注焦點，身上穿戴搭配也都備受關注。
近來卯足全力宣傳賀歲電影《大三元》的Ella陳嘉樺，登上《超級巨星紅白藝能大賞》搞笑，還直闖蔡依林休息室。不過她一身行頭可不馬乎，總共要價上百萬。Ella身穿台灣設計師品牌Fabiana C印花蕾絲洋裝，配上寶詩龍（Boucheron）可愛的鸚鵡耳環與戒指，珠寶雖然精緻小巧，但相依偎的兩隻鸚鵡寓意圓滿，生動活潑。
「寓意圓滿」顯然也是MIKIMOTO亞洲區代言人迪麗熱巴在挑選珠寶、出席央視春晚的的第一考量。在登上今年度這個全世界最多人收看的節目時，就和所有出席的明星一樣，大家都挑選了喜氣洋洋的大紅色服裝，不過有MIKIMOTO珠寶加持，迪麗熱巴搶先戴上了才剛剛熱騰騰上市的 Ruyi 系列南洋珍珠鑽石耳環及鑽石墜鍊。該系列創作概念源自於中國傳統的繩結藝術，名字 「如意結」更代表著吉祥如意、四季平安的明喻。俐落的整體線條也令人想起西方文化中「Infinity—∞」永恆的符碼，傳遞「如意恆常、幸福永遠」的美好祈願。
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