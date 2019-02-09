迪麗熱巴新年如意報喜 Ella陳嘉樺百萬搞笑

2019-02-09 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



除夕全家團圓輕鬆歡樂、也是大多人一起收看娛樂節目的時候。不過娛樂與時尚關係緊密，當紅藝人登台演出的時候不但一舉一動都是粉絲關注焦點，身上穿戴搭配也都備受關注。

近來卯足全力宣傳賀歲電影《大三元》的Ella陳嘉樺，登上《超級巨星紅白藝能大賞》搞笑，還直闖蔡依林休息室。不過她一身行頭可不馬乎，總共要價上百萬。Ella身穿台灣設計師品牌Fabiana C印花蕾絲洋裝，配上寶詩龍（Boucheron）可愛的鸚鵡耳環與戒指，珠寶雖然精緻小巧，但相依偎的兩隻鸚鵡寓意圓滿，生動活潑。