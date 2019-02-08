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百搭小白鞋不退燒 今年搶先想要擁有的都在這

2019-02-08 16:44聯合報 記者曾智緯╱即時報導

不管怎麼造型，小白鞋不但好搭配又不失時髦感，對於個性派的女孩也不用擔心白鞋會太過甜美不好融入造型，近期的設計紛紛換上復古鞋型更顯帥氣，2019年才開始，這幾雙小白鞋都是話題款。

adidas Originals的Stan Smith系列的新款小白鞋，就以80年代元素詮釋，將經典單品輪廓放入復古氛圍，充滿強烈個人特色。孟耿如就跳脫甜美螢幕形象嘗試多種街頭Look，穿上Stan Smith以粉色連帽上衣搭配黑色排釦褲，腳踩原創款的Stan Smith鞋，俐落又有型。而Pony的新款Montreal復古慢跑鞋則有天后蔡依林加持，源自1976年成為加拿大Montreal奧運會的贊助商之一時，為選手提供的特別款。今年春季混合繽紛甜蜜糖果色，採用包覆性極佳的透氣網布與細緻皮革設計而成，修長的鞋身讓腳型更顯小巧。雖然備有多色選擇，不過白色款搭配粉色Logo依舊是最亮眼的一雙。

另外，Puma在嶄新一年之際，也為女孩們的運動裝備再升級，讓DEFY Trailblazer系列跳脫運動鞋的刻板印象。從老爹鞋獲取靈感，並加厚鞋底，透過一體成形襪套式針織鞋面，帶來穿著時的包覆舒適性。百搭的純白鞋面搭配招牌銀亮光彩彎刀，鞋底更以亮黃點綴更顯潮流感。Vans繼去年解構系列受到熱烈回響，今年延續這波熱潮，帶來Cap系列，將鞋身各部結構分解，重新拼接製作而成。 鞋面設計採用麂皮交錯的車縫拼接，忠實呈現內部細節，並加入經典棋盤格紋，讓Slip-On CAP白色鞋款，完整詮釋內外翻轉的概念。

adidas Originals Stan Smith鞋款3,290元。圖／ad...
adidas Originals Stan Smith鞋款3,290元。圖／adidas Originals提供
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天后蔡依林穿搭Pony Montreal復古慢跑鞋，手持棒棒糖恣意躺臥草地上，散...
天后蔡依林穿搭Pony Montreal復古慢跑鞋，手持棒棒糖恣意躺臥草地上，散發出強烈的個人風格。圖／Pony提供
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Puma Defy Trailblazer系列鞋3,380元。圖／Puma提供
Puma Defy Trailblazer系列鞋3,380元。圖／Puma提供
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adidas Originals邀請女星孟耿如風格詮釋Stan Smith鞋款穿搭。圖／adidas Originals提供
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Vans Cap系列Slip-On CAP鞋2,180元。圖／ABC mart提供
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Pony Montreal復古慢跑鞋2,280元。圖／Pony提供
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