百搭小白鞋不退燒 今年搶先想要擁有的都在這

2019-02-08 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不管怎麼造型，小白鞋不但好搭配又不失時髦感，對於個性派的女孩也不用擔心白鞋會太過甜美不好融入造型，近期的設計紛紛換上復古鞋型更顯帥氣，2019年才開始，這幾雙小白鞋都是話題款。

adidas Originals的Stan Smith系列的新款小白鞋，就以80年代元素詮釋，將經典單品輪廓放入復古氛圍，充滿強烈個人特色。孟耿如就跳脫甜美螢幕形象嘗試多種街頭Look，穿上Stan Smith以粉色連帽上衣搭配黑色排釦褲，腳踩原創款的Stan Smith鞋，俐落又有型。而Pony的新款Montreal復古慢跑鞋則有天后蔡依林加持，源自1976年成為加拿大Montreal奧運會的贊助商之一時，為選手提供的特別款。今年春季混合繽紛甜蜜糖果色，採用包覆性極佳的透氣網布與細緻皮革設計而成，修長的鞋身讓腳型更顯小巧。雖然備有多色選擇，不過白色款搭配粉色Logo依舊是最亮眼的一雙。