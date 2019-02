情人走春放閃 跟風an9lina來這打卡

2019-02-08 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



年節期間除了向親朋好友拜年,逛街走春也是許多與另一半消磨悠閒假期的好選擇,而為即將到來的情人節,帶著另一半去挑選禮物更是超級甜蜜貼心的舉動。Tiffany & Co. 特地於全台7間專門店內規劃主題拍照背板,讓逛街的情侶可同框入鏡,留下甜美回憶,並邀請當紅的網路名人An9lina搶先體驗打卡,並於線上推出Tiffany情人節主題相框,由夢幻的Tiffany Blue搭配繽紛色彩的心型圖案,滿足每個女孩的浪漫魂。