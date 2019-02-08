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他一條牛仔褲賣70萬 連貝克漢都來朝聖

2019-02-08 16:43聯合報 記者孫曼╱即時報導

日本的美式「古著」文化非常深厚，二手骨董服裝有一定的族群追捧，是潮流文化的一部分，例如巨星木村拓哉本身就是有在收藏美式古著的藏家。其中對骨董牛仔褲最有鑽研的達人藤原裕，更是日本古著潮流的重量級人物。藏家包括大衛貝克漢、香港潮人余文樂等人，只要來日本都一定會到他的店「Berberjin」朝聖。

位於原宿巷弄間的「Berberjin」，一樓的店面販售的是普通的美式骨董衣，厲害的好東西則都藏在地下室。在走到地下室之前，他別提醒絕對不可以任意觸摸任何衣物。地下室的高檔骨董貨以LEVI’S的骨董牛仔褲為主，金額也比較高價，其中最貴的都在玻璃櫃中。

他解說，有一票專門收藏全新骨董牛仔褲的藏家，這種牛仔褲他們稱為dead stock，是連出場的紙標都保存完好、沒有穿過、也木全枚有下過水的牛仔褲。藏家重視的包括尺寸、年份細節、型號等收藏，例如他手邊就有一款dead stock的551zxx， 特色是窄版直筒，屬於1960年半段的作品，前面附有銅釦， 又是W33L30的黃金尺寸，所以要價69萬8,000元日幣，約台幣20萬元。

店內最昂貴的則是一件年代約1937到1941年間的501xx，要價250萬日幣，約台幣70萬元。這條牛仔褲背後有可以調整鬆緊的腰帶設計，小紅標是單面的，都是當時年代501xx的特色，雖然有穿過但沒有下水洗過，一樣有皮革標牌、屬於W33L34的黃金尺寸。

收藏dead stock褲款，因為日本濕氣重，藏家多會以和紙包覆、收藏在木製的抽屜中。而一但下水，價格就會掉一半以上，所以必須非常小心。

店中目前最古老的褲子倒不是牛仔褲，而是LEVI’S於1890年代為美軍特別製作的一款白色棉褲。褲款與當時的501一樣採用單邊口袋的設計。同樣的褲子在LEVI’S舊金山的博物館有典藏，不過Berberjin的這條還附有文件上面有穿過的人的軍隊資料和證明，增加它的價值。在10年前一直是非賣品，如今訂價150萬日幣，約42萬元。「很便宜！」藤原裕笑說。

丹寧玩家＆BerBerJin主理人藤原裕先生。圖／LEVIS提供
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位於原宿巷弄間的日本東京知名古著收藏店家BerBerJin。圖／LEVIS提供
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19世紀LEVIS白色丹寧褲，除舊金山LEVIS 博物館外，唯二其中一條即在Be...
19世紀LEVIS白色丹寧褲，除舊金山LEVIS 博物館外，唯二其中一條即在BerBerJin。圖／LEVIS提供
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LEVIS 551ZXX系列首次將拉鍊設計用於501褲款。圖／LEVIS提供
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香港潮人余文樂也曾來朝聖。圖／取自IG ＠yuttan1977
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大衛貝克漢來日本也特地到藤原裕的店上選購骨董牛仔褲。圖／取自IG ＠yuttan...
大衛貝克漢來日本也特地到藤原裕的店上選購骨董牛仔褲。圖／取自IG ＠yuttan1977
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501xx系列收藏，特色在於後口袋小紅旗雙面皆有LEVIS標誌，價值高達180萬...
501xx系列收藏，特色在於後口袋小紅旗雙面皆有LEVIS標誌，價值高達180萬日幣。圖／LEVIS提供
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1922年501xx系列，擁有腰圍調節式設計，價值高達250萬日幣，約70萬台幣...
1922年501xx系列，擁有腰圍調節式設計，價值高達250萬日幣，約70萬台幣。圖／LEVIS提供
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牛仔褲舊金山
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