他一條牛仔褲賣70萬 連貝克漢都來朝聖

2019-02-08 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



日本的美式「古著」文化非常深厚，二手骨董服裝有一定的族群追捧，是潮流文化的一部分，例如巨星木村拓哉本身就是有在收藏美式古著的藏家。其中對骨董牛仔褲最有鑽研的達人藤原裕，更是日本古著潮流的重量級人物。藏家包括大衛貝克漢、香港潮人余文樂等人，只要來日本都一定會到他的店「Berberjin」朝聖。

位於原宿巷弄間的「Berberjin」，一樓的店面販售的是普通的美式骨董衣，厲害的好東西則都藏在地下室。在走到地下室之前，他別提醒絕對不可以任意觸摸任何衣物。地下室的高檔骨董貨以LEVI’S的骨董牛仔褲為主，金額也比較高價，其中最貴的都在玻璃櫃中。

他解說，有一票專門收藏全新骨董牛仔褲的藏家，這種牛仔褲他們稱為dead stock，是連出場的紙標都保存完好、沒有穿過、也木全枚有下過水的牛仔褲。藏家重視的包括尺寸、年份細節、型號等收藏，例如他手邊就有一款dead stock的551zxx， 特色是窄版直筒，屬於1960年半段的作品，前面附有銅釦， 又是W33L30的黃金尺寸，所以要價69萬8,000元日幣，約台幣20萬元。

店內最昂貴的則是一件年代約1937到1941年間的501xx，要價250萬日幣，約台幣70萬元。這條牛仔褲背後有可以調整鬆緊的腰帶設計，小紅標是單面的，都是當時年代501xx的特色，雖然有穿過但沒有下水洗過，一樣有皮革標牌、屬於W33L34的黃金尺寸。

收藏dead stock褲款，因為日本濕氣重，藏家多會以和紙包覆、收藏在木製的抽屜中。而一但下水，價格就會掉一半以上，所以必須非常小心。