新年到！生活、感情與工作要斷捨離 30歲女人的5抉擇

2019-02-08 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



豬年到來，面臨又長了一歲嗎？回顧自己一路走來的人生道路，從生活、感情到工作，都很順利，還是始終很厭世呢？新年總是要給自己新的想法，有些事情得要抉擇，要花更多時間去追求，還是「斷捨離」呢？

如果妳剛好30歲，或將滿30歲，30歲對女人來說，正是許多人生事情的轉戾點，趁著新年假期，得要花時間好好思考一下，到底要斷捨離，還是要持續追尋，找新的方向與目標，以下5個抉擇，快來思考一下吧！

一、薪水還不到3萬，要轉職嗎？

台灣面臨低薪危機，如果到了30歲，月薪還不到3萬元，過完這個年後，公司對妳還是沒有加薪計畫，那麼是否該想想，這工作還要持續下去嗎？畢竟自己都出社會6、7年了，即使是自己喜歡的工作，但卻薪水不高，買房買車不用想，連想買化妝品、出國小確幸都難實現了，是不是該換分工作了！

30歲，可能跟另一半交往好一陣子了，但總想著未來在哪裡，如果這個另一半，不想結婚，或是只適合交往，不適合結婚，那麼趕快斬斷吧。

該如何抉擇？先想想10年後，妳還想跟這個人一起生活嗎？還是兩個人的相處模式，已經到了沒有火花的地步，那就該找另一半好好談談，一起面對未來，畢竟沒有太多時間可以浪費。

三、每天上班下班，開心嗎？

去年的上班日，是不是每天都過著，上班，下班，吃飯，回家的循環，好像每天一睜開眼就工作，下班沒做什麼事情，就要睡覺了。久而久之，可能習慣這樣的生活了。

可是，這樣的生活，真的是妳想要的嗎？會不會覺得無聊了，那麼趁著30歲好好規劃，讓自己的生活，除了工作之外，還能有進修，或是培養更多興趣的可能性，這樣對未來才有更好的規劃。

四、打工遊學的最後機會

以最多人會去打工遊學的澳洲為例，30歲就是一個門檻，在台灣工作了好一陣子，想不想出去見識看看，還是只是擔心一個人的打工遊學。

30歲可是最後機會，如果覺得10年後的自己會後悔沒有出國，那麼趕快計畫吧，就出去走走看世界吧。

五、還要繼續單身，還是生小孩呢？

已經30歲，還是單身嗎？那麼自己可以享受單身生活，很開心嗎？如果可以，要維持到什麼時候呢，是否會沒有動力去認識新的人，還是一切隨緣。