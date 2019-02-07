紅包收到這6張「100」 意外釣出一堆人想收購

2019-02-07 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



過年期間大家都期待收到紅包，有網友收到長輩的紅包，裡面總共有3張1000元、6張100元，然而100元紙鈔卻是舊鈔，上網發問不知道這100元現在還可以使用嗎？卻意外釣出一堆人想交換或收購。