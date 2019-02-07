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有圖有真相！ 馬英九人氣超旺 這張照片太驚人

紅包收到這6張「100」 意外釣出一堆人想收購

2019-02-07 15:12聯合報 記者余采瀅╱即時報導

過年期間大家都期待收到紅包，有網友收到長輩的紅包，裡面總共有3張1000元、6張100元，然而100元紙鈔卻是舊鈔，上網發問不知道這100元現在還可以使用嗎？卻意外釣出一堆人想交換或收購。

這名網友在臉書社團「報廢公社」發文說，剛剛收到長輩的紅包，不知道這100元現在還可以使用嗎？不少網友看到照片紛紛留言說「留下當古董！」、「可以留一張紀念，貨幣的進化史」、「你長輩真有些心」、也有網友留言說「別花啊⋯⋯我跟妳換」，也有網友想以700元收購，原PO看到網友們的留言，最後決定都留下來。

網友收到長輩的紅包，裡面有6張100元舊鈔。圖／臉書爆廢公社
網友收到長輩的紅包，裡面有6張100元舊鈔。圖／臉書爆廢公社
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紅包
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