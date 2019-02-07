親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

網購一年比一年夯 電商搶辦年貨大街

2019-02-07 12:00聯合晚報 記者蔡銘仁／台北報導

現代人工作忙碌，去傳統市場人擠人的意願降低，對網購的需求逐漸提升。 聯合報系資料...
現代人工作忙碌，去傳統市場人擠人的意願降低，對網購的需求逐漸提升。 聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
分享
籌備新年事情繁多，現代人工作越來越忙碌，準備時間不多的情況下，對網購的需求逐漸提升，加上今年電商業者們看準商機，集結包括年菜、伴手禮等商品，站上的品項越來越多，打造「線上年貨大街」。業者指出，今年春節與去年相比，買氣明顯增溫，民眾已越來越仰賴透過網購採買年貨。

網購族群逐漸增加，去年3月資策會MIC調查研究顯示，網購頻率已占日常購物的45%，其中以21歲到45歲族群占多數。隨著網購漸成趨勢，今年電商業者投入「年菜預購」、「掃除用品」等商品的力道增強，規模比以往更大，皆有感相關商品銷售狀況更勝以往。消費者們，又喜歡在網路上買什麼商品呢？

以年菜來看，今年以年菜組合最受歡迎，如蝦皮購物最熱銷商品為「佳佳幸福饗宴套餐組6菜」；網路家庭旗下PChome 24h購物站上五大熱銷年菜，其中三品為年菜套組；創業家兄弟旗下好吃市集，以名店品牌年菜最受歡迎，其中兼具高CP值及方便性的8到12道年菜套餐組，最受青睞。

年菜套裝組熱銷，業者觀察分析，是由於現今消費者希望兼顧禮俗與便利性的雙重考量所致，每年實體通路跟虛擬通路都上演年終大對決，網購應用無時無地限制的採買空間等優勢，化身線上大菜籃，已帶動「採辦年菜一指化」成為消費趨勢。

值得一提是，各家平台特性不同，消費者族群和偏好也不盡相同，但在眾多年菜中，80年老店「老協珍」推出的商品，卻幾乎盤據各平台熱銷榜。老協珍的烏參佛跳牆禮盒，擠進蝦皮和好吃市集熱銷前三名；老協珍年菜套組禮盒則為PChome 24h熱銷第四名。

伴手禮部分，各平台呈現不一樣的需求，創業家的好吃市集以「養生補品」、「品牌禮盒」最受歡迎，另一平台松果購物以健康取向商品取勝；蝦皮站上的消費者，注重「多元口味」及「精巧包裝」；樂天市場和Yahoo超級商城站上，則是應景過年禮盒組的商品受青睞。

松果觀察近兩年年貨採購趨勢，發現今年民眾對肉製品有疑慮，肉乾類商品表現不如過往，堅果類仍為熱門，十大熱門商品中占據三席，無調味、水煮成為選購要素，整體來看消費者顯得更重視健康取向，今年也看到網購年貨消費者，大多會選擇小包裝大組數的採購法則。

至於掃除用品，各家平台需求狀況即大同小異，無線吸塵器和掃地機器人，仍舊為熱銷品項，尤其掃地機器人的銷量成長強勁。業者指出，掃地機器人中以高CP值、台灣消費者接受度高的小米囊括兩席，具備除蟎功能和主打吸吹兩用的無線吸塵器，為今年異軍突起的熱銷黑馬。

年菜網購年貨大街
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

過年期間不打烊！電商平台瘋促銷 折扣當紅包

2019-02-07 12:00

新年開運紅金包款 「豬」事大吉

2019-02-07 00:00

人氣制服比一比／林國基：小物變化 制服不無聊

2019-02-06 23:49

人氣制服比一比／台鐵藍白格紋領帶 專業又有朝氣

2019-02-06 23:49

人氣制服比一比／郵局 窗口人員穿出類金融感

2019-02-06 23:49

溫昇豪酒窩新菜上桌 傳奇拉菲也入菜

2019-02-06 21:35

新年招財、桃花靠5招風水 家裡擺這個難怪小人超多

2019-02-06 21:30

趨吉避凶擋小人 這些生肖的人今年需要「豬隊友」

2019-02-06 18:53

過年吃日本空運「紅楚蟹」　一整隻只要1380元可吃到

2019-02-06 16:11

影／到六福村看疣豬家族 一窺獅子王「澎澎」的家

2019-02-06 14:42

超商量販伴手禮 拜年不失禮

2019-02-06 00:00

企業制服設計藏巧思 搭配小物更有亮點

2019-02-05 21:32

郵務士制服縫製筆袋與反光線條 機能性強

2019-02-05 21:30

華航制服曾被批無敵鐵金剛 長榮制服網友評新不如舊

2019-02-05 21:29

有你嗎？全聯福袋抽3百萬保時捷 幸運得獎序號揭曉

2019-02-05 16:46

為了宋美齡最愛的紅豆鬆糕 圓山飯店春節陸客占4成

2019-02-05 16:18

錯過只好等明年 春節限定套餐吃起來

2019-02-05 16:08

豬是大吉拳 打出圓滿新年

2019-02-05 00:06

過年追劇指南 二月重點新劇優惠整理

2019-02-04 17:23

過年宅在家看電影追劇有好康！強檔新片免出門

2019-02-04 17:23

開運內衣買一送一 俏皮性感一次購足

2019-02-04 17:20

喜迎金豬年 萌豬餐點可愛上桌

2019-02-04 17:18

北中南打卡去！盤點百貨走春熱門景點

2019-02-04 17:18

天氣變冷了想吃鍋 台灣人最愛這個鍋

2019-02-04 16:29

雲林有條華山咖啡大街 沿路香味撲鼻

2019-02-04 13:46

到百貨、購物中心走春 輕鬆吃喝玩樂拍美照

2019-02-04 00:01

趁新年就是要帥一波！范少勳聯手plain-me創實用水桶包

2019-02-03 23:06

2019金豬年 最值得期待的 10款車

2019-02-03 22:20

札幌雪祭明登場 250座大小雪像讓人驚艷

2019-02-03 21:20

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51

不只買一送一！盤點星巴克18家特色門市

2019-02-03 17:46

林志玲穿透膚蕾絲洋裝 力拚楊冪白皙美腿

2019-02-03 13:46

哥就是帥！從背包到鞋子 這樣才叫潮

2019-02-03 13:41

飾品、彩妝裝上豬尾巴、豬鼻子 超吸睛！

2019-02-03 13:34

姊就是美！團圓夜較靚 紅色、紫色大勝

2019-02-03 13:27

「豬」福瓷器水晶 好旺財

2019-02-03 13:23

到底是看廣告還是看電影？Gucci重現好萊塢經典歌舞片

2019-02-03 13:08

果然是秒殺款！CHARLES & KEITH小豬包可愛的好犯規

2019-02-03 12:48

新年就是要帥一波！范少勳聯手plain-me獨創水桶包

2019-02-03 12:15
看更多

熱門文章

刮中5000元…彩券行只給3880元？ 「100元是走路工」

2019-02-06 14:45

不怕漏看！刮刮樂藏「中獎密碼」彩券行店員親授必知6事

2019-02-07 09:37

8個肉包「5人」過年一起吃 照片感動上萬網友

2019-02-07 10:10

天氣超好「賞櫻去」！全台8大賞櫻名所全攻略

2019-02-06 17:07

旅客苦等6小時 換來遠航宣布包機停飛

2019-02-06 20:49

新年招財、桃花靠5招風水 家裡擺這個難怪小人超多

2019-02-06 21:30

登機前買不停？機場五個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-06 17:19

年輕人玩刮刮樂輸慘店家仍狂勸敗 她發「勸世文」讓網友全醒了

2019-02-07 10:23

槓龜！年初三大樂透頭獎上看1.4億

2019-02-06 22:05

把握今天好天氣！ 明天起北部變天轉涼有感

2019-02-07 07:19

看過來！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-06 20:53

遠航包機故障停飛 影響約150旅客

2019-02-06 19:17

台灣宗教奇蹟！想發財 來這裡就對了

2019-02-07 09:00

真是好狗運！牠叫了幾聲 高雄男下秒竟刮中100萬

2019-02-06 14:59

媳婦睡覺婆婆幫準備午餐 溺愛之情讓老公直喊不公

2019-02-06 14:28

今日星座運勢／天蠍人氣升旺盛財運 財運見好就收

2019-02-07 00:00

赴菲律賓旅遊 慎防10大陷阱

2019-02-06 19:03

還有機會！2000萬超級紅包最大獎剩2個未刮出

2019-02-06 20:11

誰是幸運兒？35家投注站今晚開出「春節大紅包」

2019-02-06 22:22

太魯閣初二湧近萬人走春 今起至初四有免費遊園專車

2019-02-06 17:59

愛心+運氣爆棚！集資買整本 6大學生刮中百萬

2019-02-06 22:34

北市6位年輕人 集資買刮刮樂中百萬

2019-02-06 19:54

人氣制服比一比／台鐵藍白格紋領帶 專業又有朝氣

2019-02-06 23:49

把握今明好天氣走春 初四變天冷空氣南下轉涼

2019-02-06 10:13

過年遊觀光工廠 小心踩到地雷

2019-02-06 19:48

五代同堂回娘家 台中太平張家五百人團圓

2019-02-06 22:43

大年初三估白天溫暖舒適 晚上將轉涼

2019-02-06 20:56

趨吉避凶擋小人 這些生肖的人今年需要「豬隊友」

2019-02-06 18:53

暖化趨勢擋不住！ 過去5年排上全球暖前5名

2019-02-07 08:53

連假出遊行程爆滿 治療師：孩童恐因壓力行為失序

2019-02-07 07:41

節日短期物流打工甘苦談 男大生：把易碎品當女友抱

2019-02-07 10:00

初二呷辦桌 內門523桌超澎湃

2019-02-06 22:49

過年期間最好別來醫院報到？醫師的真心告白

2019-02-07 00:00

桃園市機師工會罷工演練 回傳訊息超過700封

2019-02-06 14:16

國際精品大牌搶「金豬財」 推出這些金豬年特別款產品

2019-02-06 17:36

人氣制服比一比／高鐵合身不貼身 背心是亮點

2019-02-06 23:49

過年吃日本空運「紅楚蟹」　一整隻只要1380元可吃到

2019-02-06 16:11

初三開獎 大樂透、威力彩頭獎上看1.4億、3.3億元

2019-02-07 10:36

「無障礙旅遊」官網 一家老小快樂走春

2019-02-07 01:09

雙贏彩第108032期開獎

2019-02-06 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top