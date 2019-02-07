網購一年比一年夯 電商搶辦年貨大街

2019-02-07 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 蔡銘仁 ／台北報導



現代人工作忙碌，去傳統市場人擠人的意願降低，對網購的需求逐漸提升。 聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 籌備新年事情繁多，現代人工作越來越忙碌，準備時間不多的情況下，對網購的需求逐漸提升，加上今年電商業者們看準商機，集結包括年菜、伴手禮等商品，站上的品項越來越多，打造「線上年貨大街」。業者指出，今年春節與去年相比，買氣明顯增溫，民眾已越來越仰賴透過網購採買年貨。

網購族群逐漸增加，去年3月資策會MIC調查研究顯示，網購頻率已占日常購物的45%，其中以21歲到45歲族群占多數。隨著網購漸成趨勢，今年電商業者投入「年菜預購」、「掃除用品」等商品的力道增強，規模比以往更大，皆有感相關商品銷售狀況更勝以往。消費者們，又喜歡在網路上買什麼商品呢？

以年菜來看，今年以年菜組合最受歡迎，如蝦皮購物最熱銷商品為「佳佳幸福饗宴套餐組6菜」；網路家庭旗下PChome 24h購物站上五大熱銷年菜，其中三品為年菜套組；創業家兄弟旗下好吃市集，以名店品牌年菜最受歡迎，其中兼具高CP值及方便性的8到12道年菜套餐組，最受青睞。

年菜套裝組熱銷，業者觀察分析，是由於現今消費者希望兼顧禮俗與便利性的雙重考量所致，每年實體通路跟虛擬通路都上演年終大對決，網購應用無時無地限制的採買空間等優勢，化身線上大菜籃，已帶動「採辦年菜一指化」成為消費趨勢。

值得一提是，各家平台特性不同，消費者族群和偏好也不盡相同，但在眾多年菜中，80年老店「老協珍」推出的商品，卻幾乎盤據各平台熱銷榜。老協珍的烏參佛跳牆禮盒，擠進蝦皮和好吃市集熱銷前三名；老協珍年菜套組禮盒則為PChome 24h熱銷第四名。

伴手禮部分，各平台呈現不一樣的需求，創業家的好吃市集以「養生補品」、「品牌禮盒」最受歡迎，另一平台松果購物以健康取向商品取勝；蝦皮站上的消費者，注重「多元口味」及「精巧包裝」；樂天市場和Yahoo超級商城站上，則是應景過年禮盒組的商品受青睞。

松果觀察近兩年年貨採購趨勢，發現今年民眾對肉製品有疑慮，肉乾類商品表現不如過往，堅果類仍為熱門，十大熱門商品中占據三席，無調味、水煮成為選購要素，整體來看消費者顯得更重視健康取向，今年也看到網購年貨消費者，大多會選擇小包裝大組數的採購法則。

至於掃除用品，各家平台需求狀況即大同小異，無線吸塵器和掃地機器人，仍舊為熱銷品項，尤其掃地機器人的銷量成長強勁。業者指出，掃地機器人中以高CP值、台灣消費者接受度高的小米囊括兩席，具備除蟎功能和主打吸吹兩用的無線吸塵器，為今年異軍突起的熱銷黑馬。