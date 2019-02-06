溫昇豪酒窩新菜上桌 傳奇拉菲也入菜

2019-02-06 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 由藝人溫昇豪及友人Hank所打造的「La Facette酒窩」，主打提供全系列DBR Lafite拉菲羅斯柴爾德集團的葡萄酒，還有獨家代理的拉菲精選傳奇系列，並提供創意佐餐餐點。La Facette酒窩於2月起大幅更新菜單，提供不一樣的選擇。首波供應的紅酒肉醬薯泥等3款餐點，均特選DBR Lafite傳奇系列波爾多葡萄酒入菜，另還有符合年節的「豬事順利」分享餐，一次就可吃到烤豬腳、烤蔬菜等組合。 份量十足的豬事順利套餐，足夠3～4人分享，每套1,480元。圖／La Facette酒窩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

本次推出的新菜中，Feta起司與鮮蝦櫛瓜沙拉，藉由拉菲精選傳奇波爾多白酒浸泡Feta起司，去除羊乳味後再搭配清爽的櫛瓜、蕃茄，並以Padano起司增添風味，售價180元；法式風乾鴨胸與紅酒蘆筍，將台灣豪野鴨以法式風乾作法調理，滋味濃郁香鹹，搭配的蘆筍也使用波爾多紅酒燒烤，增添不同層次感，每份220元。另外還有搭配法式麵包的紅酒肉醬薯泥，同樣使用拉菲精選傳奇波爾多紅酒入菜，每份160元。 法式風乾鴨胸與紅酒蘆筍，每份220元。圖／La Facette酒窩提供 分享 facebook Feta起司與鮮蝦櫛瓜沙拉，每份180元。圖／La Facette酒窩提供 分享 facebook

配合新年所推出的豬事順利套餐，選用了大份量的豬腳為料理主角，經天鹽滷、烤煮、紅茶煙燻的流程，帶出豬肉的滋味。拼盤中還有烤蔬菜、生菜、Pita餅、布拉塔起司等配角，均可搭配蜂蜜芥末醬與塔塔醬食用，足夠3～4人分享，每套1,480元。

業者表示，相較過去的佐餐料理，新菜單價格更加親民。以酒入菜的新料理，也很適合搭配梅多克紅酒、波爾多白酒享用。豬事順利套餐即推出組合方案，搭配波爾多紅／白酒一瓶，組合價2,280元。

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