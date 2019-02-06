天氣超好「賞櫻去」！全台8大賞櫻名所全攻略

2019-02-06 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



每年春天是櫻花盛開時節，今年農曆春節有9天假期，想要出去走春，不如就去賞櫻，一起在過年期間沉浸在粉紅氣息中。 武陵農場向來是賞櫻勝地。圖／摘自武陵農場粉絲專頁 分享 facebook

每年賞櫻最熱門地點就是武陵農場，武陵農場內的山櫻花，目前已經有7到8成左右盛開，比起以往提前了1個月開花。其他花種如粉紅佳人，預計在1月底就已開始開花。山櫻、昭和櫻、八重櫻、霧社櫻等，也都將在過年期間陸續盛開。

今年武陵櫻花季為2月7日到2月27日間，想要賞櫻的旅客，可以搭乘865公車到梨山，再轉搭賞櫻專車到武陵農場，賞櫻專車時間為早上7點、9點半以及下午1點，採取原車去、原車回的方式。865公車則是每天早上7點、12點、下午2點半有對開公車，2月5日（初一）到2月10日（初六）期間，增加上午10點、下午3點40分等2班次。 陽明山平菁街每年都是熱門的賞櫻名所。圖／本報系資料照 分享 facebook

2.陽明山平菁街

陽明山平菁街每年都是熱門的賞櫻名所，今年受到氣候影響，櫻花已經開了7到8成左右。平菁街可見到寒櫻，是每年最早開花的品種之一，粉嫩花海讓人隨便拍都變成網美。 內湖樂活公園賞夜櫻別有風情。 分享 facebook

3.內湖樂活公園

內湖樂活公園是有名的賞夜櫻場所，樂活公園河岸長達3公里，周邊栽種大約400棵櫻花樹，櫻花品種包含最早開花的寒櫻，以及八重櫻、吉野櫻、昭和櫻等，將會接續開花，可一連2個月期間欣賞到不同品種的櫻花。若是夜晚來此拍照，粉紅氣息依舊，別有浪漫氣息。 淡水天元宮櫻花備受北台灣旅客關注。圖／本報系資料照 分享 facebook

4.淡水天元宮

淡水天元宮花況備受北台灣旅客關注，每年一到櫻花季，淡水天元宮種植的台灣山櫻花、三色櫻、寒櫻、日本吉野櫻陸續綻放，今年位於後山的三色櫻及寒櫻已經開始陸續盛開，目前達3到4成，預計在過年期間是櫻花盛開更完整、最美的時候。另及野櫻則是在3月中開花，過年之後也可期待。 九族文化村每年都會舉辦櫻花祭。圖／九族文化村提供 分享 facebook

5.九族文化村

九族文化村每年到了春節期間，都會有大片八重櫻、吉野櫻、富士櫻可欣賞，而九族櫻花祭還有賞夜櫻、太鼓表演、夜舞祭等日式風格活動，彷彿身處日本參加櫻花慶典。

6.東勢林場櫻花季

東勢林場的櫻花以山櫻花為主，每次農曆年期間都會吸引大批人潮前往欣賞，同時也能見到前去採蜜的綠繡眼、畫眉等鳥類。除了山櫻花外，近年來也有吉野櫻，但開花時間落在過年後。

7.台南烏山頭水庫櫻花公園

台南烏山頭水庫的櫻花公園內種植多種櫻花，包含八重櫻、南洋櫻、河津等陸續綻放。而露營區附近種植一整排櫻花，沿途走去還可能會下起「櫻花雪」。 樹齡超過60年的「櫻花王」盛開時，宛如一把巨大粉紅傘，是必拍美景。 圖／霧台鄉公所提供 分享 facebook

8.屏東霧台櫻花季

屏東霧台的阿禮部落在台24線38到48公里處，有長約10公里的櫻花公路，每年都會在農曆春節期間盛開，可見紅、粉紅、淺粉紅、白色等多種顏色櫻花，看起來相當夢幻。其中，櫻花王是最為壯觀也必去欣賞的櫻花樹。