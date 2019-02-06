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過年吃日本空運「紅楚蟹」　一整隻只要1380元可吃到

2019-02-06 16:11聯合報 記者江佩君╱即時報導

過年期間要吃什麼好料？不妨體驗來自日本海的深海蟹「紅楚蟹」。鮨彩壽司推出來自日本鳥取縣、捕撈後48小時內冰鮮空運來台的梅崎紅楚蟹，一整隻的紅楚蟹原價1,680元就可吃到，提早預約還可享早鳥價1,380元。

台灣過去比較熟悉的日本蟹為帝王蟹、松葉蟹，肯信餐飲集團與日本梅崎水產攜手合作獨家販售紅楚蟹，紅楚蟹與松葉蟹產地皆來自日本鳥取縣，縣內的境港市是日本五大漁港之一。肯信餐飲特別與梅崎水產在境港的船隊簽約，捕撈上岸的紅楚蟹直接冰鮮空運來台。為確保新鮮，每周常態性進貨。

紅楚蟹外型鮮豔的紅色是最大的特徵，生長於水深500米至2,500米的深海，一年四季中除了7、8月日本海洋禁補期禁止捕撈外，其他時間皆可捕獲，因此價格比松葉蟹更親民。

鮨彩壽司的每批梅崎紅楚蟹，皆採限時、限量預約販售，除了可以吃到整隻的「梅崎冰鮮紅楚蟹」，還有「梅崎獨家經典紅楚蟹套餐」，內含紅楚蟹膏焞蛋燒、冰鮮紅楚蟹腳、柴魚昆布涮涮鍋、季節時蔬盤、烏龍麵、芝麻鹽飯、蟹味黃金粥。梅崎紅楚蟹每隻原價1,680元，電話預約可享早鳥價1,380元，內用並升級套餐，再送肉盤一份。

常盤丸號鮮蟹海鮮丼650元。圖／肯信餐飲提供
常盤丸號鮮蟹海鮮丼650元。圖／肯信餐飲提供
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梅崎獨家經典紅楚蟹套餐，原價原價1,680元，預約早鳥價1,380元。圖／肯信餐...
梅崎獨家經典紅楚蟹套餐，原價原價1,680元，預約早鳥價1,380元。圖／肯信餐飲提供
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紅楚蟹膏焞蛋燒380元。圖／肯信餐飲提供
紅楚蟹膏焞蛋燒380元。圖／肯信餐飲提供
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梅崎鍋燒鮮蟹烏龍麵鍋650元。圖／肯信餐飲提供
梅崎鍋燒鮮蟹烏龍麵鍋650元。圖／肯信餐飲提供
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肯信餐飲集團與日本梅崎水產攜手合作獨家販售紅楚蟹，在旗下鮨彩壽司吃得到。圖／肯信...
肯信餐飲集團與日本梅崎水產攜手合作獨家販售紅楚蟹，在旗下鮨彩壽司吃得到。圖／肯信餐飲提供
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