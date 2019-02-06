影／到六福村看疣豬家族 一窺獅子王「澎澎」的家

2019-02-06 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



大年初二天氣回暖，推出年度最低票價499元的六福村一大早就湧現排隊人潮，許多遊客一入園就趕往能近距離欣賞草食動物的蒸氣火車排隊，想在豬年開春看一看可愛的非洲疣豬家族，園方預估今日入園人數上看1萬5000名。

六福村是全台灣唯一擁有非洲疣豬家族的動物園，疣豬家族共有7名成員，疣豬也是迪士尼動畫獅子王當中「澎澎」的真身。為了讓疣豬們能度過幸福快樂的「本命年」，園方結合三隻小豬童話，為疣豬們蓋起磚屋、木屋和草屋三棟房子，讓遊客直接走進童話世界。

除了應景的疣豬家族，六福村也推出第一季的主題活動「甜蜜魔宮-公主的泡泡夢境」，特別為12歲以下孩童的家庭，規畫「公主夢幻變裝間」，請來專業造型師為孩子精心打扮，讓小朋友搖身變成夢寐以求的公主、王子，享有特別禮遇、專屬行程，還能加入園區內最受歡迎的華麗遊行隊伍、獲得公主認證徽章。

另外，還有在阿拉伯皇宮戶外上演中東快閃秀「幸福的祕密」、最受遊客歡迎的大遊行，扣合歡慶40周年慶「生日萬花筒」，以及獲得金氏世界紀錄的泡泡達人「孟享」，在現場與孩子們互動玩泡泡，巨型泡泡、夢幻泡泡雨。