郵務士制服縫製筆袋與反光線條 機能性強

2019-02-05 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



中華郵政制服可大致分為兩大類，第一類是窗口人員的制服，另外一類則為郵務士穿的制服。窗口人員的制服較貼近金融業，夏季為藍色襯衫感受涼快，冬季身鐵灰色套裝顯現穩重。郵務士的制服有縫製筆袋、反光線條等，以機能性為主。

中華郵政指出，窗口人員夏季制服每2年製作1次，冬季制服每3年製作1次，款式及材質原則為6年變更1次；女性夏季穿湖水藍色襯衫搭配灰色A字裙或長褲，男性夏季則是淡藍色短袖襯衫及深藍色帶條紋毛料混紡長褲；冬季制服男女皆為淺紫色長袖襯衫，深鐵灰色帶灰綠嵌條紋毛料混紡外套、背心，分別搭配深鐵灰色及膝裙及長褲，女性襯衫以布紋拼接出劍領領型及開叉袖口，可變化為翻袖露出襯衫袖口花邊。

中華郵政指出，女性夏季制服上衣有2個口袋，方便收納，前後腰身剪接修身設計，以雪紡領結搭配聚酯纖維本體，避免領口太低，以適應櫃枱工作，但亦不悶熱；男性長褲均設計伸縮褲勾，穿著較為舒適，外套採兩扣後中開叉，後背兩側有特殊活摺設計，增加活動範圍，內有暗袋、鋼筆袋，腋下縫製月眉防止腋下裡破損。