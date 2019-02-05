華航制服曾被批無敵鐵金剛 長榮制服網友評新不如舊

2019-02-05 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



中華航空找來電影人張叔平跨界設計空地勤人員制服，但2015年發表後卻屢遭批評，更有人戲稱是「無敵鐵金剛」搭「阿嬤鞋」；長榮航空新制服推出前，曾留出各種「間諜照」引發討論，最後公布與夏姿‧陳（SHIATZY CHEN）合作，以電影羅馬假期為發想推出「碧璽綠」套裝，但仍有不少網友表示較喜歡舊款。

華航制服利用紅、紫雙色色塊拼接，保留傳統旗袍樣式，並以不同色系區分不同工作職級，藍白是客艙經理和地勤督導，紅色是空服員和運務員。華航指出，該制服展現當代設計潮流，能修飾身材線條，獲知名旅遊雜誌《旅遊者雜誌》及《環旅世界》評選最佳航空公司制服。

但儘管如此，制服一推出還是遭受不少負面批評，不只有藝人曾公開於臉書上批評顏色不佳，穿上制服讓美麗的空服員大大減分，更有網友笑稱是「無敵鐵金剛」搭「阿嬤鞋」，連立委質詢時都拿來批評。當時華航則回應尊重言論自由。

長榮航空則於2017年下半年換裝，與知名時裝品牌夏姿‧陳（SHIATZY CHEN）合作，從電影羅馬假期發想，以碧璽綠為主色系打造一系列制服，空服員新增領巾且不限打法，可自行發揮創意搭配，是第三代制服的一大特點。

新制服領口、上衣袖口及洋裝後片開衩進行跳色處理，以代表不同職級。以空服員為例，粉綠色領片為一般職級，粉紅色領片為副事務長，事務長則為紅色領片；女性地勤人員一般職級也是粉綠色領片、紅色領片則為督導級。機內服勤圍裙的正面與口袋處，以展翅的機翼為靈感，變化出抽象的三角形裝飾。