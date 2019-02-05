有你嗎？全聯福袋抽3百萬保時捷 幸運得獎序號揭曉

2019-02-05 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



大年初一抽福袋，今年許多百貨汽車大獎縮水，不少人轉往量販試手氣，全聯豬年福袋全台門市初一早上9點準時開賣，吸引不少民眾搶購，今年首度加碼的保時捷休旅車超級大獎福袋，由於每個門市都只限量百袋，單店門市最快在開賣4分鐘內賣光，也再創最快完銷紀錄。

全聯表示，今年全台超過900間門市共計販售10萬袋200元「新春福袋」，以及1萬袋1,000元「超級福袋」，每個福袋都內含價值超過850元的食品及用品，等於最少只要花200元即可有機會抽到市值332萬元起的保時捷Macan S休旅車，因此吸引民眾青睞。

今天在台北大安延吉門市搶得頭彩的黃姓夫妻，一大早6點就到門市排隊，已經連續來排福袋三年，去年也是排第一，黃先生說，「今年頭獎保時捷非常吸引人，而且大安延吉門市旁有廟宇加持，很期待抽到大獎」。