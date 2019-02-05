錯過只好等明年 春節限定套餐吃起來

2019-02-05 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



過年期間吃膩了年菜，不妨換換口味。不少民眾喜歡以速食來作為聚餐選擇，口味多樣，加上剛出爐香噴噴的氣味，更是讓人難以抗拒。因此，速食業也趁勢推出春節期間限定套餐，迎接金豬富貴年的來臨。

迎接農曆春節到來，麥當勞即日起至2/26，限期推出「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」，以金黃酥脆的薯餅入堡，特選整塊肉排淋上慢火燉煮的黑胡椒醬及鮮脆洋蔥，是消費者最期待的春節限定餐點；同步好評回歸的還有「金迎招財福堡（牛/鷄）」，讓單純喜愛肉排的消費者大飽口福，期間凡購買「金迎招財薯來堡/福堡套餐」還送「好運紅包袋」。

肯德基春節期間推出濃郁香氣的限定新品「松露蕈菇起司雞」，以「金」黃吸睛的外觀、「富」含香味撲鼻的松露蕈菇起司醬、超「貴」氣年味包裝，組合出吮指美味，為金豬年「招」來滿滿好運。「松露蕈菇起司雞」於即日起新春限時上市，搭配富貴金雞餐，豐富餐點適合多人歡聚分享。

3.繼光香香雞-吉祥如意餐