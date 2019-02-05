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亡夫託夢一定要去買！母女合購百貨福袋竟抽中汽車

2019-02-05 16:04聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

大年初一天氣回暖，許多民眾到百貨抽福袋試手氣，今年依舊有不少百貨端出汽車大獎，其中不少幸運得主更是「人生首度買福袋」，像是抽中花蓮遠百汽車頭獎的趙姓婦人就透露，之前從未買過福袋，今年會來「是因為病逝的先生日前託夢要買福袋」，於是跟女兒討論後決定購買，沒想到真的中大獎，「連續劇般的情節」，連業者也嘖嘖稱奇！

花蓮遠百今年共準備1,200個福袋，分為預購及現場購買，民眾除有基本獎發熱羊毛被以外，還可抽市價近70萬的福特FOCUS轎車，業者表示，今年預購的900個福袋在4天內賣完，堪稱史上最快，而今日大約早上8點就有超過300位民眾在現場排隊，第一名排隊顧客為23歲的李先生，是凌晨2點多就到場漏夜排隊，最後抱走市價破萬元鑄鐵鍋組合。

而活動一直抽到下午才抽出汽車大獎，幸運得主趙姓婦人接受訪問表示，先生去年中過世，近日竟突然託夢一定要買福袋，並在夢中顯現出一台紅色跑車，全家人覺得是個好兆頭，買福袋的錢還是用大女兒人生第一份薪水與媽媽一起合資購買福袋。

趙姓婦人中獎當下直說是老公送的新春禮物，她表示領車後，最想去屏東海生館，「因為是丈夫生前最後想帶全家人一起出遊的地方」，無奈後因病情急轉直下，最後無法完成心願。

此外，板橋大遠百的福袋抽獎活動，現場來了超過4,000多位民眾，開賣即秒殺完售。抽中汽車頭獎的林先生，也是第一次來百貨買福袋，沒想到就中大獎，中獎時還跟親友大聲尖叫長達10秒鐘，直呼「原來百貨抽獎活動是玩真的，不是騙人的！」。

板橋大遠百大年初一福袋汽車得主林先生(左一)。圖／板橋大遠百提供
板橋大遠百大年初一福袋汽車得主林先生(左一)。圖／板橋大遠百提供
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板橋大遠百大年初一抽福袋，現場來了超過4,000多位民眾。圖／板橋大遠百提供
板橋大遠百大年初一抽福袋，現場來了超過4,000多位民眾。圖／板橋大遠百提供
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因亡夫託夢抽中百貨汽車福袋的趙小姐(中)及女兒們一起開心領車。圖／遠百花蓮店提供
因亡夫託夢抽中百貨汽車福袋的趙小姐(中)及女兒們一起開心領車。圖／遠百花蓮店提供
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