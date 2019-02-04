年味變淡？ 韓國瑜：心愛的人常相見就是好年味

2019-02-04 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜今在臉書以「記憶中的好年味」為題發文說，有人說現在的年味越來越淡，但他覺得完全是因為生活品質的提升。

韓國瑜說，他小時候，父親軍餉微薄，家裡食指浩繁，雖然稱不上三月不知肉味，但一年到頭真的很難吃上正正經經的大魚大肉，或是擁有一件新衣服。所以一桌年菜、一套新衣，再加上鞭炮、壓歲錢，張燈結綵的熱鬧氣氛，就是童年回憶中最值得期待的景象。

他認為，現在幾乎人人比豐衣足食還豐衣足食，各種休閒娛樂也十分普及，物質形式上的年味，當然不比以前那個物資缺乏的時代令人回味無窮。

但過去的年味還是有他想念的地方，他說，在所有懷舊的年味裡，他最喜歡媽媽以前做的紅燒獅子頭。

不過後來隨著生活條件慢慢穩定，韓說，媽媽做的紅燒獅子頭也跟著越做越大顆，到了鼎盛時期，一顆紅燒獅子頭跟一個飯碗一樣大。過年期間，他家廚房門口就是一臉盆又一臉盆的獅子頭，配上她拿手的醃大頭菜跟蒜拌黃瓜，成了他家獨一無二、千金不換的好年味。