過年宅在家看電影追劇有好康！強檔新片免出門

2019-02-04 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



今年年假長達9天，安排出遊的人一定很多，如果不想出門四處人擠人，窩在家裡看片追劇其實也是挺紓壓的選擇，MOD、friDay影音、myVideo等影音平台都針對農曆春節推出強檔新片與優惠，快來看看有哪些好看！

●MOD

用戶數突破200萬大關的中華電信MOD與全球最大串流影音平台Netflix攜手合作，共同推廣國內外優質4K影音內容，推出「Netflix隨享方案」及Netflix專屬機上盒、遙控器，透過專屬遙控器上的Netflix快捷鍵，就能用電視大螢幕享受Netflix 4K超高畫質精彩內容，3月31日前申辦MOD「Netflix隨享方案」加碼再送600元看片金。

中華電信與公視合作推出的4K大戲《魂囚西門》，農曆年後將於MOD、Hami Video全球首播，並將在Netflix播出。

●friDay影音

friDay影音推出「豬光寶氣喜迎春」一系列優惠活動，即日起至3月3日新會員下載friDay影音App並輸入序號「2019168」就可享免費7天看到飽，活動期間觀看任一部影劇正片還有機會抽中Samsung 43吋4K電視、LG頸掛藍牙耳機、全家300元商品卡、威秀雙人電影票等好禮；付費會員獨享天天開App簽到領點數、每天看片加碼拿點數，除夕到大年初五（2月4日至2月9日)更推出行李箱、背包、行動電源等多項電影周邊禮限量兌換；3月3日前於friDay影音官網（APPLE App Store除外）購買「儲值型180天／360天」方案再加贈30天，購買儲值型360天最高加贈4個月，訂購指定方案可參加豬光寶氣拉霸機抽獎，有機會抽中Samsung 43吋4K電視、星巴克千元隨行卡、家樂福現金禮券、威剛行動電源、東森購物開運金888元等好禮，人人有獎，獎品總價值超過百萬。

friDay影音春節最新院線上架包括《一個巨星的誕生》、《無雙》、《臥底巨星》，好萊塢強片推薦《億萬男孩俱樂部》、《蜘蛛網中的女孩》、《飢餓遊戲：自由幻夢》，韓國影劇推薦《七罪追緝令》、《冠軍大叔》、《非賣品》、《與神同行：最終審判》、《雨妳再次相遇》、《燃燒烈愛》，華語賀歲片推薦《花甲大人轉男孩》、《市長夫人的秘密》、《癡情男子漢》，適合親子闔家觀賞的則有《大雄的金銀島》、《工作細胞》、《蠟筆小新－功夫小子拉麵大亂鬥》。

●myVideo

myVideo春節強片精銳盡出，推出漫威反派超級英雄片《猛毒》、女神卡卡跨足影壇力作《一個巨星的誕生》等破億強片，還有《樂來越愛你》導演新作《登月先鋒》、國片罕見驚嚇喜劇《切小金家的旅館》、真實金融詐騙案改編《億萬男孩俱樂部》、周潤發領銜主演犯罪懸疑港片《無雙》等強片，搶攻春節連假觀眾眼球。此外，與BBC合作推出之「BBC英劇專區」春節期間也獨家推出《新世紀福爾摩斯》、鄉民神劇《九號密室》、與英國同步跟播的《路德探長第五季》等超過200小時高畫質正版英劇。

歡慶myVideo註冊會員數突破500萬，myVideo 2月1日起至3月底前推出「大螢大利天天看天天送」活動，不論是否為月租會員，下載myVideo App並簽到，每日可領取最高30元看片金，每月最高可領300元，看片金可全額抵扣單次付費電影租片費用，凱擘大寬頻、台灣大寬頻用戶完成帳號綁定也可參加簽到送活動；觀看myVideo站上任一影片超過30分鐘，就有機會抽中威秀電影票、Bandott 4K智慧電視盒、myVideo千元看片金等好禮。