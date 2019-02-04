親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

轉運就靠今年！農曆春節到8大財神廟帶財運回家

過年追劇指南 二月重點新劇優惠整理

2019-02-04 17:23聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

勤奮了一整年，年假肯定要好好放鬆一下，把平常沒時間追、剛上架還沒追的劇一次追齊！如果還沒加入會員，過年期間也有免費看、VIP優惠方案，趁此時加入正划算。

2019年宮鬥劇熱潮仍未消退，愛奇藝台灣站從2018年到2019年初的全站關鍵字非「吳謹言」莫屬，除了正在熱播中的新劇《皓鑭傳》，2018年的流量霸主《延禧攻略》也將從2/2～3/8開放限時免費看，同時，《延禧攻略》中癡情的傅恆少爺許凱新戲《招搖》也在獨家熱播中，喜愛宮廷劇的民眾可以趁著春節一次追到飽。而剛完結的韓劇《男朋友》，16集的長度也很適合年假一次把整齣劇追完，且2/28前，購買鮮茶道任一飲品即可獲得韓劇《男朋友》杯身飲料杯，再享愛奇藝台灣站黃金會員10天會員資格，既有會員憑愛奇藝VIP會員皇冠畫面亦可享鮮茶道茶拿鐵系列5元折價，邊喝飲料邊追劇更愜意。

Netflix除了搶在農曆年前上架上映時票房與口碑都很亮眼的《誰先愛上他的》，親情愛情家庭劇碼過年看起來更有感之外，2019新上架，在全球皆掀起「斷捨離」風潮的《怦然心動的人生整理魔法》，為日本暢銷作家近藤麻理惠最新一季的實境秀，看著麻理惠走進其他人的家整理雜物，看完之後也會讓人馬上就想要開始動起來整頓家中秩序，特別適合迎接新的一年時觀賞。另外，另一部會因為觀眾個人選擇而有不同發展、劇情充滿各種可能性的Netflix互動式原創影集《黑鏡：潘達斯奈基》，則將電影結局交到觀眾手中，趕快拿起遙控器，自行決定劇情轉捩點。

KKTV則宣布將在過年期間上架打破《鬼怪》收視紀錄的最新韓劇神作《SKY Castle天空之城》，劇情演出韓國上流社會的黑暗面，以及揭露韓國社會價值觀所造就的龐大升學壓力，滿足過年期間來點不一樣風格的觀眾。如果想要一次滿足全家人的觀影需求，日本國民級長壽動漫《哆啦A夢》完整劇場版也會在KKTV陪所有觀眾過年，KKTV獨家一次上架從1999年至2018年所有《哆啦A夢》劇場版動畫，包含《大雄的金銀島》、《大雄的太陽王傳說》、《大雄的貓狗時空傳》等共有23部，包含國、台、日三種語言，是全台最完整的《哆啦Ａ夢》劇場版片庫，適合全家大小一同觀賞，享受團圓快樂氛圍。

去年底與CHOCO TV整併的LINE TV，內容變得更豐富，也加入VIP付費機制，可享受搶先看、看到飽，並支援Apple TV的服務，單月160元，年訂方案現在只要1,440元最划算。過年期間推薦讓人心情放鬆的韓綜《EXO的爬梯子世界旅行》第二季，為EXO主持的旅遊實境節目，他們在去年11月中旬飛往南台灣，高雄、墾丁取景拍攝，大啖美食以及前往著名景點，讓大家不用塞車透過觀光客角度探索高雄、墾丁之美。另外，將於初五首播的韓劇《Legal High》，則是翻拍日劇《王牌大律師》，韓版由《太陽的後裔》晉久搭檔《從天而降的一億顆星》徐恩秀演出，看他們如何攜手詮釋浮誇有趣的劇情。

如果想要在家用大螢幕電視追劇，卻苦於沒有智慧電視，也可趁過年入手可觀賞OTT影音的智慧電視盒。RockTek與MOMO購物獨家合作，推出春節限量特殺優惠組合，只要2,490元，即可享有RockTek A3+ 4K智慧電視盒、電競等級GP1000遊戲手把，以及LiTV頻道全餐3個月、KKBOX新註冊會員贈送21天、愛奇藝VIP年卡限定折價券500元等，鑑賞期後還加碼贈送潘朵啦影音2個月VIP。

另外，OVO電視盒也攜手遠傳旗下friDay影音，首度打進量販通路家樂福，在今年過年期間推出買電視盒請你看friDay影音活動。即日起至2019/3/1止，凡於全台家樂福門市購買OVO電視盒，就送friDay影音45天免費序號，並加送3部單片電影，近期強片《無雙》、《一個巨星的誕生》、《猛毒》、《一屍到底》、《花甲大人轉男孩》、《亞洲瘋狂富豪》等都可在家輕鬆歡看，還有機會抽中Samsung 43吋4K電視。OVO電視盒提供正版授權18台電視頻道，還可以每月99元價格自由選50個喜愛觀賞的頻道，並支援自訂頻道讓觀眾把YouTube內容加到電視盒中大電視播放。

Netflix互動式原創影集《黑鏡：潘達斯奈基》，讓你拿著遙控器決定主角下一步怎...
Netflix互動式原創影集《黑鏡：潘達斯奈基》，讓你拿著遙控器決定主角下一步怎麼走。圖／Netflix提供
分享
RockTek A3+ 4K智慧電視盒春節限量特殺優惠組合，售價2,490元。圖...
RockTek A3+ 4K智慧電視盒春節限量特殺優惠組合，售價2,490元。圖／雷爵科技提供
分享
《怦然心動的人生整理魔法》年初在Netflix一上架，便在全球掀起「斷捨離」風潮...
《怦然心動的人生整理魔法》年初在Netflix一上架，便在全球掀起「斷捨離」風潮。圖／Netflix提供
分享
《EXO的爬梯子世界旅行第二季》內有台灣觀眾相當熟悉的高雄、墾丁旅行景點。圖／L...
《EXO的爬梯子世界旅行第二季》內有台灣觀眾相當熟悉的高雄、墾丁旅行景點。圖／LINE TV提供
分享
LINE TV將於初五首播翻拍日劇《王牌大律師》的韓劇《Legal High》，...
LINE TV將於初五首播翻拍日劇《王牌大律師》的韓劇《Legal High》，由《太陽的後裔》晉久主演。圖／LINE TV提供
分享
《SKY Castle天空之城》即將在新春期間於KKTV上架。圖／KKTV提供
《SKY Castle天空之城》即將在新春期間於KKTV上架。圖／KKTV提供
分享
吳謹言新戲《皓鑭傳》，愛奇藝台灣站上線28小時即破百萬流量。圖／歐銻銻娛樂提供
吳謹言新戲《皓鑭傳》，愛奇藝台灣站上線28小時即破百萬流量。圖／歐銻銻娛樂提供
分享
《大雄的太陽王傳說》上映時票房破30億日圓，非常經典。圖／KKTV提供
《大雄的太陽王傳說》上映時票房破30億日圓，非常經典。圖／KKTV提供
分享
即日起至2019/3/1止，凡於全台家樂福門市購買OVO電視盒，就送friDay...
即日起至2019/3/1止，凡於全台家樂福門市購買OVO電視盒，就送friDay影音45天免費序號，並加送3部單片電影。圖／OVO提供
分享

劇場韓國
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

天氣變冷了想吃鍋 台灣人最愛這個鍋

2019-02-04 16:29

過年宅在家看電影追劇有好康！強檔新片免出門

2019-02-04 17:23

開運內衣買一送一 俏皮性感一次購足

2019-02-04 17:20

喜迎金豬年 萌豬餐點可愛上桌

2019-02-04 17:18

北中南打卡去！盤點百貨走春熱門景點

2019-02-04 17:18

雲林有條華山咖啡大街 沿路香味撲鼻

2019-02-04 13:46

到百貨、購物中心走春 輕鬆吃喝玩樂拍美照

2019-02-04 00:01

趁新年就是要帥一波！范少勳聯手plain-me創實用水桶包

2019-02-03 23:06

2019金豬年 最值得期待的 10款車

2019-02-03 22:20

札幌雪祭明登場 250座大小雪像讓人驚艷

2019-02-03 21:20

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51

不只買一送一！盤點星巴克18家特色門市

2019-02-03 17:46

林志玲穿透膚蕾絲洋裝 力拚楊冪白皙美腿

2019-02-03 13:46

哥就是帥！從背包到鞋子 這樣才叫潮

2019-02-03 13:41

飾品、彩妝裝上豬尾巴、豬鼻子 超吸睛！

2019-02-03 13:34

姊就是美！團圓夜較靚 紅色、紫色大勝

2019-02-03 13:27

「豬」福瓷器水晶 好旺財

2019-02-03 13:23

到底是看廣告還是看電影？Gucci重現好萊塢經典歌舞片

2019-02-03 13:08

果然是秒殺款！CHARLES & KEITH小豬包可愛的好犯規

2019-02-03 12:48

新年就是要帥一波！范少勳聯手plain-me獨創水桶包

2019-02-03 12:15

防酒駕 學者：無照開車應判刑、加強社會監督責任

2019-02-03 11:32

這才是女生要的應景鞋款！Nike豬年潮鞋就是愛閃亮

2019-02-03 11:05

麻糬＋抹茶冰！台中IG人氣冰店推春節限定款

2019-02-02 22:15

微風策略長廖曉喬閃婚秀鑽戒 愛貓當花童

2019-02-02 19:26

MONCLER設計師同框大集合 珍稀照片氣勢驚人

2019-02-02 16:37

《愛．滿人間》艾蜜莉布朗特 喜氣紅色華服簡直過新年

2019-02-02 15:45

九族文化村櫻花季開跑 這個時間賞櫻最美！

2019-02-02 15:33

蕭敬騰「富貴手」做指甲高調秀表 只要彩虹就全包

2019-02-02 15:25

買咖啡送早餐！名古屋「客美多」3號店插旗松山

2019-02-02 15:25

侯佩岑金豬年好運搶第一 背「紅包」添喜氣

2019-02-02 14:33

慶祝40週年！4種人玩六福村「通通免費」

2019-02-02 14:28

美食拼盤／大男孩的韓式豆腐鍋夢

2019-02-02 14:02

美食拼盤／炸蛋、紙包飯 創意米料理

2019-02-02 13:51

美食拼盤／泰籍女廚師端出巷弄美食

2019-02-02 13:44

貝柱鋪滿3層+鮭魚卵！壽司郎6款新品 網友：太邪惡

2019-02-02 12:07

飯店住一晚 送你萬元羽絨被！

2019-02-02 11:50

「可以喝的香水」 情人節玩創意送這禮

2019-02-02 11:50

行動不便也能自在旅行 接起電話就上門服務

2019-02-02 10:47

吉他不再是男人專利！買家50%是女性

2019-02-02 10:32
看更多

熱門文章

為何不能包8千？這款鈔票最好用！紅包學一次搞懂

2019-02-04 10:00

沒手機、沒第四台、沒高鐵 回顧30年前春節怎麼過

2019-02-04 07:15

驚人！春節大紅包開出27組 這家彩券行連兩日中獎

2019-02-03 22:02

小年夜財神駕到！億元大樂透、春節大紅包號碼看這

2019-02-03 20:55

唐綺陽星座運勢週報：水瓶賺錢機會多 天秤小心爛桃花

2019-02-04 07:00

包給女友父母各3600被嫌失禮 他果斷放生

2019-02-04 15:13

過年長輩問候太轟炸 6大句型讓對方秒閉嘴

2019-02-04 09:00

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

除夕夜不想回婆家怎麼辦 呂秋遠一句突破盲點

2019-02-04 10:00

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51

辦年貨，好擠啊！　

2019-02-04 00:16

大樂透開獎了 頭獎保證1億元

2019-02-03 21:14

除夕變天 北台灣高溫約20度

2019-02-03 19:13

瘋樂透刮刮樂前先看！命理師曝：春節「這時段」財運最旺

2019-02-04 10:00

春節走春去哪玩 18條路線報你知

2019-02-04 07:13

你知道嗎？ 那些過年不能爽放9天的行業

2019-02-04 07:45

春節期間忽冷忽熱 小心感冒

2019-02-04 00:22

春節天氣多變！ 初一天氣將好轉 可望持續至初四

2019-02-04 10:13

今日星座運勢／處女試著尋找突破點 表現欲較強烈

2019-02-04 00:00

到百貨、購物中心走春 輕鬆吃喝玩樂拍美照

2019-02-04 00:01

大樂透今上看1.2億 百萬大紅包還有290組

2019-02-04 00:03

大雨濃霧特報！ 今天鋒面通過、東北季風增強

2019-02-04 07:21

國道客運3月4日起陸續調漲 漲5元至40元不等

2019-02-03 19:50

兒時貪玩炸傷失明獨臂 洪嘉添樂觀度日

2019-02-04 12:52

囧！走春避塞景點 觀光局列故宮南院

2019-02-03 23:59

擔心春節急診塞爆事件重演？專家分析看這裡

2019-02-03 21:04

天氣變冷了想吃鍋 台灣人最愛這個鍋

2019-02-04 16:29

過年蛋價飆？洗選蛋價格平穩！

2019-02-04 00:42

札幌雪祭明登場 250座大小雪像讓人驚艷

2019-02-03 21:20

等車時間不錯過 台中婦女幸運刮中100萬獎金

2019-02-04 11:59

剩飯「年年有餘」？ 譚敦慈提倡年夜飯「配給」不留剩菜

2019-02-04 00:27

【年節滋味】林麗華／找到年的幸福味道

2019-02-04 06:00

吳德榮分析春節連假天氣 初二至初五逐日回暖

2019-02-04 10:50

本土登革熱首例現蹤 高雄市擴大疫調消毒

2019-02-04 10:26

羽絨被保養很簡單 日曬除濕殺菌蓬鬆除異味

2019-02-04 12:47

大樂透頭獎摃龜 除夕上看1.2億

2019-02-03 23:21

【我的春節回憶】Swawa／守歲

2019-02-04 06:00

網美的底片殺手 金門瓊林聚落、超萌風獅爺最上相

2019-02-04 13:53

【歡慶除夕】洪彩鑾／年夜飯桌上的國歌大合唱

2019-02-04 06:00

雲林有條華山咖啡大街 沿路香味撲鼻

2019-02-04 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top