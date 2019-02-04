過年追劇指南 二月重點新劇優惠整理

2019-02-04 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



勤奮了一整年，年假肯定要好好放鬆一下，把平常沒時間追、剛上架還沒追的劇一次追齊！如果還沒加入會員，過年期間也有免費看、VIP優惠方案，趁此時加入正划算。

2019年宮鬥劇熱潮仍未消退，愛奇藝台灣站從2018年到2019年初的全站關鍵字非「吳謹言」莫屬，除了正在熱播中的新劇《皓鑭傳》，2018年的流量霸主《延禧攻略》也將從2/2～3/8開放限時免費看，同時，《延禧攻略》中癡情的傅恆少爺許凱新戲《招搖》也在獨家熱播中，喜愛宮廷劇的民眾可以趁著春節一次追到飽。而剛完結的韓劇《男朋友》，16集的長度也很適合年假一次把整齣劇追完，且2/28前，購買鮮茶道任一飲品即可獲得韓劇《男朋友》杯身飲料杯，再享愛奇藝台灣站黃金會員10天會員資格，既有會員憑愛奇藝VIP會員皇冠畫面亦可享鮮茶道茶拿鐵系列5元折價，邊喝飲料邊追劇更愜意。

Netflix除了搶在農曆年前上架上映時票房與口碑都很亮眼的《誰先愛上他的》，親情愛情家庭劇碼過年看起來更有感之外，2019新上架，在全球皆掀起「斷捨離」風潮的《怦然心動的人生整理魔法》，為日本暢銷作家近藤麻理惠最新一季的實境秀，看著麻理惠走進其他人的家整理雜物，看完之後也會讓人馬上就想要開始動起來整頓家中秩序，特別適合迎接新的一年時觀賞。另外，另一部會因為觀眾個人選擇而有不同發展、劇情充滿各種可能性的Netflix互動式原創影集《黑鏡：潘達斯奈基》，則將電影結局交到觀眾手中，趕快拿起遙控器，自行決定劇情轉捩點。

KKTV則宣布將在過年期間上架打破《鬼怪》收視紀錄的最新韓劇神作《SKY Castle天空之城》，劇情演出韓國上流社會的黑暗面，以及揭露韓國社會價值觀所造就的龐大升學壓力，滿足過年期間來點不一樣風格的觀眾。如果想要一次滿足全家人的觀影需求，日本國民級長壽動漫《哆啦A夢》完整劇場版也會在KKTV陪所有觀眾過年，KKTV獨家一次上架從1999年至2018年所有《哆啦A夢》劇場版動畫，包含《大雄的金銀島》、《大雄的太陽王傳說》、《大雄的貓狗時空傳》等共有23部，包含國、台、日三種語言，是全台最完整的《哆啦Ａ夢》劇場版片庫，適合全家大小一同觀賞，享受團圓快樂氛圍。

去年底與CHOCO TV整併的LINE TV，內容變得更豐富，也加入VIP付費機制，可享受搶先看、看到飽，並支援Apple TV的服務，單月160元，年訂方案現在只要1,440元最划算。過年期間推薦讓人心情放鬆的韓綜《EXO的爬梯子世界旅行》第二季，為EXO主持的旅遊實境節目，他們在去年11月中旬飛往南台灣，高雄、墾丁取景拍攝，大啖美食以及前往著名景點，讓大家不用塞車透過觀光客角度探索高雄、墾丁之美。另外，將於初五首播的韓劇《Legal High》，則是翻拍日劇《王牌大律師》，韓版由《太陽的後裔》晉久搭檔《從天而降的一億顆星》徐恩秀演出，看他們如何攜手詮釋浮誇有趣的劇情。

如果想要在家用大螢幕電視追劇，卻苦於沒有智慧電視，也可趁過年入手可觀賞OTT影音的智慧電視盒。RockTek與MOMO購物獨家合作，推出春節限量特殺優惠組合，只要2,490元，即可享有RockTek A3+ 4K智慧電視盒、電競等級GP1000遊戲手把，以及LiTV頻道全餐3個月、KKBOX新註冊會員贈送21天、愛奇藝VIP年卡限定折價券500元等，鑑賞期後還加碼贈送潘朵啦影音2個月VIP。