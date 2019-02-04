開運內衣買一送一 俏皮性感一次購足

2019-02-04 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



農曆年家人團圓，常有博弈小歡樂，當然要備妥開運內衣，並且用大紅色帶來喜氣和財運，部分內衣品牌推出新春折扣，金豬年添購新衣兼顧裡外。

EASY SHOP打出內衣買一送一的春節期間優惠，以「開運粉鑽系列」為主，並推出別出心裁的「開運舞所不在．舞王挑戰賽」，即日起到2月10日期間，只要拍攝15秒以上開運舞影片，跳舞人數不限，上傳在個人FB、IG、TikTok任一平台，將影片設定為公開並Tag #放開心穿開運，填寫報名表即可參賽，獎品包括iPhone XS Max、GoPro運動攝影機和品牌萬元內衣購物金等。此外，開運粉鑽內衣的四款共10色，新年期間都是買1送1的優惠價。

西蒙佩兒Simone Pérèle則是以閃耀、嘉娃系列做為開運紅色商品，閃耀系列以細薄紗瑞士刺繍製成，嘉娃系列則是顯白的黑櫻桃色，細緻性感為其主調；春夏新品則是激情系列，以透明薄紗和刺繡花紋為主，適合作為情人節賀禮；即起至2月14日止，部分正品單品消費滿6,000元可現抵1,000元、滿12,000元現抵2,200元。