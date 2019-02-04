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北中南打卡去！盤點百貨走春熱門景點

2019-02-04 17:18聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

春節連續假期長達9天，看準出遊人潮，不少購物中心、OUTLET都打造大型走春景點，希望藉此帶動購物人潮，現在就盤點北中南必訪打卡亮點吧！

1、台北101 百隻萌豬現身賣場

台北101購物中心即日起至2月17日推出新年活動，以豬為主題進行整館裝置，從松智廣場的平安豬、松智大廳的甜蜜豬、信義廣場的發財豬到4樓都會廣場的圓滿豬，結合品牌櫥窗的設計，總計超過百隻吉祥豬。

在檔期期間於館內任三處打卡熱點，拍照上傳IG並HASHTAG#101喜迎豬年，即可兌換思慕昔雪花冰兌換券。活動首周末及初一至初五的下午2點至5點在4樓都會廣場皆有安排型男攝影師，協助民眾輕鬆就能拍出完美打卡美照。

2、環球購物中心 期間限定迷你兒童樂園

Global Mall新北中和在1樓館外的民有公園設置有迷你兒童樂園，包含有小火車、旋轉木馬、小小海盜船及飛行太空船，2月底前只要憑消費發票就能至服務台換取遊樂設施乘坐券，發票將全數捐給流浪動物基金會。

林口A9店則打造「50年代復古懷舊展」，復刻柑仔店、大戲院、玩具店，還有偉士牌機車，以及復古零食，像是嗶嗶糖、戒指糖等；板橋車站則打造濃濃日本風味的鳥居及櫻花布置，提供消費者即使不出國也能體驗日本味。

3、華泰名品城 自由女神化身金髮尤物

位於桃園高鐵站旁的GLORIA OUTLETS華泰名品城，全台唯一的桃紅自由女神將Cosplay金髮尤物，這次不牽吉娃娃，改牽超應景的可愛金豬時髦過街；第二廣場則運用今年Pantone大勢代表色- Living Coral來製作全台首座「旋轉豬仔樂園」，此區設有繽紛的彩色豬仔供親子互動，白天童趣多彩的超萌裝置很適合IG打卡。

此外，初一至初六期間，華泰名品城將傳統國外唐人街「年節大遊行」複製到園區。民眾不用到歐美，也能在每天下午2點和4點，看到6尺長的金龍追逐可愛金豬，繞行綿延在整座商場。

4、大江購物中心 打造「豬福」裝置藝術

中壢大江購物中心以豬為主題打造全新「豬福」春節藝術裝置，館內各處有高約200公分的豬仔模型，豐富的表情與擬人化的活潑動作相當逗趣。

包括像是遊逛在商場的「貴婦豬」、結合一樓室內水池的「溫泉豬」、人見人愛的「招財豬」、美食區出現的是「吃貨豬」、手捧禮物的是「shopping豬」、「富貴豬」是金幣灑滿地、翩翩起舞的是「歡喜豬」，每隻豬仔加上中央挑空區懸掛著一個「福」字，取「豬福」諧音，再搭配全館168個紅燈籠，為農曆新年添個好兆頭。

5、南紡購物中心 庫柏力克熊大展開跑

台南的南紡購物中心至3月4日前，於5樓夢想舞台舉辦「KU BEAR總動員 20年收藏暨年度大展」，現場展出日本玩具界潮物庫柏力克熊近20年來的經典作品，展場焦點為限量款哆啦a夢、如金條般的GOLD BAR款及千秋款庫柏力克熊等稀有收藏。

另外還有多款電影、藝術家及卡通聯名款公仔，多達上百款的作品要讓民眾仔細品味日本潮流公仔的獨特美學。

台北101安排型男攝影師，幫民眾拍出完美打卡美照。圖／台北101提供
台北101安排型男攝影師，幫民眾拍出完美打卡美照。圖／台北101提供
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中壢大江購物中心以豬為主題打造全新「豬福」春節藝術裝置。圖／大江購物中心提供
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南紡購物中心舉辦庫柏力克熊大展。圖／南紡購物中心提供
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大江購物中心迎接春節在全館高掛168個紅燈籠。圖／大江購物中心提供
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Global Mall林口A9打造「50年代復古懷舊展。圖／環球購物中心提供
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Global Mall新北中和設置有迷你兒童樂園。圖／環球購物中心提供
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台北10打造上百隻萌豬現身賣場。圖／台北101提供
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全台首座「旋轉豬仔樂園」。圖／華泰名品城提供
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庫柏力克熊大展也販售許多周邊商品。圖／南紡購物中心提供
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迎接新春檔期，華泰唐人街玩趣登場。圖／華泰名品城提供
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台北101春節新年
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