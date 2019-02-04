喜迎金豬年 萌豬餐點可愛上桌

2019-02-04 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



喜迎金豬年，許多可愛造型餐點，為餐桌上增添不少趣味，也象徵著金豬報喜好運連連！無論甜、鹹餐點，小豬造型總是讓人愛不釋手，捨不得吃下肚。

1.諸事大吉豬仔包

香格里拉台北遠東國際大飯店的香宮粵菜餐廳與上海醉月樓，即日起推出精巧可愛的「諸事大吉豬仔包」。香宮以港式傳統豬仔包以豬肉、荸薺和新鮮筍絲為內餡，口感鮮甜爽口；上海醉月樓則以綿密口感的紅豆沙作為內餡，包上手工麵皮，吃起來甜而不膩。

2.開運小豬包

為即將來臨的豬年，主打港點、美味粵菜的唐點小聚，2/4起推出「開運小豬包」迎春。開運小豬包是師傅將紫薯與芋頭蒸熟打成泥，並加入椰漿製成內餡製成，細膩柔潤的口感，維妙維肖的萌豬表情，光是用看的就有好心情。

3.小豬造型刈包

今年永豐餘生技Green and Safe品牌，即日起推出「小豬造型刈包皮」，使用安心麵粉、無防腐劑等人工添加物的刈包皮，可愛小豬造型的麵皮蒸熱後，搭配以冰糖燉煮的封肉一起食用，就是最經典的滋味。此外，「刈包」形狀如錢包，在新年有吉利、發財的祝福。

4.豬來貴

台北君悅酒店即日起至2月10日，於一樓的Baguette禮品‧烘焙坊推出新年限定甜點。其中，造型似豬撲滿的「豬來貴」，使用64%的黑巧克力製作，因新年甜點喜氣又可愛的造型，肚裡還藏有可愛造型金幣，不少民眾一下訂就是數十個。

5.粉紅豬貝貝

Mister Donut今年首次使用「日本福岡女王草莓」推出一系列草莓季商品，其中，豬年限定款「粉紅豬貝貝」，除了有可愛的外型與香氣撲鼻的草莓香之外，小豬內餡是清爽的日本鮮奶油，滑順口感與造型甜甜圈搭配得剛剛好。

6.金豬造型拿鐵