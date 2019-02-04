天氣變冷了想吃鍋 台灣人最愛這個鍋

2019-02-04 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



《OpView社群口碑資料庫》分析近三個月內與鍋物相關的討論內容發現，麻辣鍋在排行榜上獨占鰲頭。 聯合報系資料照／記者鄭國樑攝影 分享 facebook

《OpView社群口碑資料庫》分析近三個月內與鍋物相關的討論內容發現，麻辣鍋在排行榜上獨占鰲頭，在三個月內即有五萬餘則討論聲量，相關討論聲量也高出其他鍋物數倍，可能跟台灣人愛吃辣、各知名品牌紛紛和零售通路合作、販售湯底料包，更有品牌與便利超商聯名推出微波即時鍋品有關。

討論聲量第二、四名則是由台灣傳統美食鍋物羊肉爐、薑母鴨所包辦，到了冬季網友常會提到以藥膳湯頭暖身食補的概念。而異國風味的韓式部隊、泡菜鍋也大受好評，其餘特色鍋物口味還包括壽喜燒、日式的昆布或味噌風味小火鍋、酸菜白肉鍋等。

《OpView社群口碑資料庫》指出，麻辣火鍋則是台灣在漫漫寒冬中最夯的一種鍋物，討論度高出其他鍋物數倍，消費者在討論時會更重視鍋底、湯頭、香氣、辣度，而湯底正是麻辣鍋的靈魂所在，因此在搭配食材的討論上，鴨血、豆腐、油條常伴隨著麻辣鍋的討論出現，多數網友說這三項食材可以完美吸收火鍋中的精華，入口的同時，除了鴨血和豆腐的軟嫩、老油條的內酥外軟，更能喝到香辣順口的湯頭。