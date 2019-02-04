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雲林有條華山咖啡大街 沿路香味撲鼻

2019-02-04 13:46聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部觀光局推廣台灣好行公車，每個站都是一個景點，旅客可隨意上下車。在中部地區搭乘台灣好行，可以看到全國唯一的彰化火車站扇形車庫，每年都吸引大群鐵道迷朝聖。咖啡迷也可以到雲林咖啡大街，品嘗古坑咖啡及其他各種特色咖啡。

搭乘彰化鹿港線，到彰化火車站親睹全國僅存的扇形車庫，以及具有歷史和文化價值的蒸汽火車；或到八卦山大佛風景區，爬坡當運動，並且瞻仰22公尺高的釋迦摩尼佛，風景區內還有銀橋兒童水景公園，適合親子活動。下午搭車逛鹿港老街，漫步紅磚道、逛傳統老店，沿線也有緞帶觀光工廠、玻璃博物館，帶孩子來場寓教於樂的旅行。

愛喝咖啡的人，或許不知道雲林有條咖啡大街。旅客可在台鐵斗六站搭乘雲林斗六古坑線到綠色隧道，這裡是全台知名的古坑咖啡推展地，假期有許多雲林名產在此展售，可慢慢逛一整個上午。之後坐車到雲中街，看日治時代的木造警察宿舍群，或到蘿莎玫瑰莊園，欣賞超過300株、500個品種的玫瑰花及香草植物。傍晚到華山咖啡大街，有滿滿的咖啡可供品嘗，沿途都是濃郁咖啡香，喜愛咖啡的人必定流連忘返。

最著名的南投日月潭線，沿線景點幾乎說不完。到了日月潭，別錯過從纜車由上往下眺望日月潭湖光山色的機會，除此之外，附近的紙教堂、文武廟、涵碧步道、牛耳石雕公園、日月老茶廠、大雁澀水社區都美不勝收，足夠旅客在這裡耗上一兩天，都還遍訪不盡。

日月潭線站點還包括暨南大學，校園充滿豐富的自然景觀，還有大草地讓旅客野餐、跑跳，晴朗時可遠眺合歡山，夜晚更是滿片燦爛星空籠罩，是兼具人文知性與自然美景的觀光勝地。

台灣好行超過40條路線，春節期間大部分為假日班表，建議搭乘前先上網或致電查詢時間，但大部分路線傍晚或晚上7、8時就停止服務，民眾務必留意行程安排。許多路線由無障礙公車運行，但也有部分路線須向客運公司預約無障礙服務。

日月潭美景遠近馳名。圖／交通部觀光局提供
日月潭美景遠近馳名。圖／交通部觀光局提供
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彰化擁有全台僅存的扇形車庫。圖／交通部觀光局提供
彰化擁有全台僅存的扇形車庫。圖／交通部觀光局提供
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咖啡日月潭古坑
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